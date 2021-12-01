بخطوات بسيطة اعملي كفتة الحاتي بكل أسرارها وتكاتها والطعم والريحة روعة

تعتبر كفتة الحاتي من أكثر أنواع المشويات التي يعشقها البعض، ويقبلون عليها بشكل كبير، لأنها تتميز برونق رائع في المذاق والرائحة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كفتة الحاتي بكل أسرارها على طريقة أشهر كبابجي. طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي مكونات كفتة الكبابجي 1000 جرام لحم بقري مفروم مرتين.

2 ملعقة متوسطة من الزبدة.

ثمرتين من البصل متوسط الحجم.

ثمرتين من الطماطم متوسطة الحجم.

33 جرام من خل الطعام.

ربع كوب كبير من البقسماط الناعم.

ملعقة إلا ربع صغيرة من الملح.

20 جرام من البهارات المشكلة.

رشة من الفلفل الأسود.

2 قطعة من الفحم كبير الحجم. طريقة تحضير كفتة الحاتي امزجي البقسماط مع مقدار اللحم في وعاء متوسط الحجم، ثم ضيفي إليه الملح، والخل، والفلفل الأسود، ثم امزجيهم مع بعضهم البعض. ضيفي البهارات، والبصل بعد فرمه، إلى خليط البقسماط، ثم اخلطي المكونات حتى يتكون خليط متماسك، ثم ضعي الخليط في وعاء مغطاة داخل الثلاجة لمدة 15 دقيقة، حتى تستطيعي تشكيلها. قومي بعصر الطماطم، ثم ضيفي إليها القليل من ماء البصل، ثم اخلطيهم وضعي يديك بالخليط، ثم قومي بتشكيل الكفتة إلى على هيئة أصابع كبيرة الحجم. رصي الكفتة في صينية، ثم أشعلي الفرن حتى يسخن، ثم ضعي به الكفتة، ثم اتركيها حتى تنضج. ضعي ورق حراري فوق الصينية حتى تغطيها، ثم ضعي بها الفحم بعد إشعاله، حتى تصبح مثل المشوية. قدمي كفتة الحاتي بجانب بعض السلطات والمقبلات. أسرار كفتة الحاتي قومي بفرد مقدار اللحم مرتين بواسطة الكبة، حتى تصبح اللحمة ناعمة. اغرسي الكفتة في الأسياخ وضعيها في صينية، حتى تنضج من الداخل بشكل جيد. ضيفي ربع كيلو من اللحم الضأن المفروم إلى اللحم البقري المفروم، حتى تحصلي على نكهة مميزة. ضعي ملعقة صغيرة فقط من البهارات، حتى لا تغطي على مذاق الكفتة. التعدي عن إضافة ماء البصل إلى الكفتة، حتى لا تتفكك أثناء الشوي. ضيفي ثلاث ملاعق من اللية إلى اللحم، حتى تعطي رائحة الكفتة الجاهزة. أشعلي الفرن قبل وضع الكفتة به على حرارة مرتفعة. طريقة تحضير كفتة الحاتيأسرار كفتة الحاتي الوسوم

تعتبر كفتة الحاتي من أكثر أنواع المشويات التي يعشقها البعض، ويقبلون عليها بشكل كبير، لأنها تتميز برونق رائع في المذاق والرائحة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كفتة الحاتي بكل أسرارها على طريقة أشهر كبابجي. طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي مكونات كفتة الكبابجي 1000 جرام لحم بقري مفروم مرتين.

2 ملعقة متوسطة من الزبدة.

ثمرتين من البصل متوسط الحجم.

ثمرتين من الطماطم متوسطة الحجم.

33 جرام من خل الطعام.

ربع كوب كبير من البقسماط الناعم.

ملعقة إلا ربع صغيرة من الملح.

20 جرام من البهارات المشكلة.

رشة من الفلفل الأسود.

2 قطعة من الفحم كبير الحجم. طريقة تحضير كفتة الحاتي امزجي البقسماط مع مقدار اللحم في وعاء متوسط الحجم، ثم ضيفي إليه الملح، والخل، والفلفل الأسود، ثم امزجيهم مع بعضهم البعض. ضيفي البهارات، والبصل بعد فرمه، إلى خليط البقسماط، ثم اخلطي المكونات حتى يتكون خليط متماسك، ثم ضعي الخليط في وعاء مغطاة داخل الثلاجة لمدة 15 دقيقة، حتى تستطيعي تشكيلها. قومي بعصر الطماطم، ثم ضيفي إليها القليل من ماء البصل، ثم اخلطيهم وضعي يديك بالخليط، ثم قومي بتشكيل الكفتة إلى على هيئة أصابع كبيرة الحجم. رصي الكفتة في صينية، ثم أشعلي الفرن حتى يسخن، ثم ضعي به الكفتة، ثم اتركيها حتى تنضج. ضعي ورق حراري فوق الصينية حتى تغطيها، ثم ضعي بها الفحم بعد إشعاله، حتى تصبح مثل المشوية. قدمي كفتة الحاتي بجانب بعض السلطات والمقبلات. أسرار كفتة الحاتي قومي بفرد مقدار اللحم مرتين بواسطة الكبة، حتى تصبح اللحمة ناعمة. اغرسي الكفتة في الأسياخ وضعيها في صينية، حتى تنضج من الداخل بشكل جيد. ضيفي ربع كيلو من اللحم الضأن المفروم إلى اللحم البقري المفروم، حتى تحصلي على نكهة مميزة. ضعي ملعقة صغيرة فقط من البهارات، حتى لا تغطي على مذاق الكفتة. التعدي عن إضافة ماء البصل إلى الكفتة، حتى لا تتفكك أثناء الشوي. ضيفي ثلاث ملاعق من اللية إلى اللحم، حتى تعطي رائحة الكفتة الجاهزة. أشعلي الفرن قبل وضع الكفتة به على حرارة مرتفعة. طريقة تحضير كفتة الحاتيأسرار كفتة الحاتي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بخطوات بسيطة اعملي كفتة الحاتي بكل أسرارها وتكاتها والطعم والريحة روعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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