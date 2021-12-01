طريقة الدجاج المشوي بتتبيلة الزبادي والليمون خلطة لذيذة وشهية سيبهرك طعمها

يكون الدجاج المشوي من أشهى الأكلات التي يحبها الجميع حيث يمكن أن نطهو الدجاج بكثير من الطرق المختلفة ولكن يعتبر الدجاج المشوي هي أفضل طريقة لتحضيره ويمكن استخدام الزبادي والليمون لسوائها حتى تعطي لنا أشهى طعم لذلك سوف نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

يتم تحضير الفراخ بهذه الطريقة فهي غير مكلفة ولا تحتاج إلى مصاريف باهظة لعمل لذلك سوف نتعرف على مكونات اللازمة وهي:

دجاجة متوسطة الحجم مغسولة جيدا ومقطعة إلى 8قطع.

كوب زبادي.

3 معالق خل.

ملعقة سكر كبيرة.

3 ملاعق كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من 7 بهارات.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب من صلصلة الطماطم.

ملعقة بابريكا

نصف ملعقة فلفل اسود.

2 ملعقة طحينة.

ملعقة من الكزبرة الناشفة والزعتر الناشف.

ملعقة ثوم بودرة وبصل بودرة.