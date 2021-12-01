طريقة الدجاج المشوي بتتبيلة الزبادي والليمون خلطة لذيذة وشهية سيبهرك طعمها

يكون الدجاج المشوي من أشهى الأكلات التي يحبها الجميع حيث يمكن أن نطهو الدجاج بكثير من الطرق المختلفة ولكن يعتبر الدجاج المشوي هي أفضل طريقة لتحضيره ويمكن استخدام الزبادي والليمون لسوائها حتى تعطي لنا أشهى طعم لذلك سوف نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.مكونات تحضير الدجاج المشوي بالليمون
يتم تحضير الفراخ بهذه الطريقة فهي غير مكلفة ولا تحتاج إلى مصاريف باهظة لعمل لذلك سوف نتعرف على مكونات اللازمة وهي:
- دجاجة متوسطة الحجم مغسولة جيدا ومقطعة إلى 8قطع.
- كوب زبادي.
- 3 معالق خل.
- ملعقة سكر كبيرة.
- 3 ملاعق كبيرة من الخل.
- ملعقة صغيرة من 7 بهارات.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف كوب من صلصلة الطماطم.
- ملعقة بابريكا
- نصف ملعقة فلفل اسود.
- 2 ملعقة طحينة.
- ملعقة من الكزبرة الناشفة والزعتر الناشف.
- ملعقة ثوم بودرة وبصل بودرة.
- نقوم بتنظيف الدجاجة جيدا بواسطة الملح والخل والليمون وغسلها مرتين على الأقل.
- ننشف الدجاجة جيدا بواسطة المناديل.
- نحضر وعاء عميق نقوم بوضع فيه المكونات السابقة من صلصلة الطماطم والطحينة والزيت والخل والزبادي والسكر والملح والتوابل والحرص على تقليب الخليط جيدا.
- نحضر الدجاجة ونضعها داخل الخليط.
- عمل فتحتات في الدجاجة حتى تتشرب من الخليط.
- تركها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.
- نقوم بإخراجها ووضعها على سلك الشواية ووضع السلك فوق صنيه بها ماء حتى تحافظ على بقاء الدجاج طريا.
- أداخلها الفرن لمدة 35 دقيقة على درجة حرارة عالية.
- بعد نضجها يمكن أن نولع الشواية لاكتساب لون محمر.
- نقوم بتقديمها بعد ذلك مع السلطة الخضراء والأرز الأبيض اللذيذ.
- وربما تكون هذه هي الطريقة الأسهل لكي يتم صنع الدجاج في المنزل
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يكون الدجاج المشوي من أشهى الأكلات التي يحبها الجميع حيث يمكن أن نطهو الدجاج بكثير من الطرق المختلفة ولكن يعتبر الدجاج المشوي هي أفضل طريقة لتحضيره ويمكن استخدام الزبادي والليمون لسوائها حتى تعطي لنا أشهى طعم لذلك سوف نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.مكونات تحضير الدجاج المشوي بالليمون
يتم تحضير الفراخ بهذه الطريقة فهي غير مكلفة ولا تحتاج إلى مصاريف باهظة لعمل لذلك سوف نتعرف على مكونات اللازمة وهي:
- دجاجة متوسطة الحجم مغسولة جيدا ومقطعة إلى 8قطع.
- كوب زبادي.
- 3 معالق خل.
- ملعقة سكر كبيرة.
- 3 ملاعق كبيرة من الخل.
- ملعقة صغيرة من 7 بهارات.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف كوب من صلصلة الطماطم.
- ملعقة بابريكا
- نصف ملعقة فلفل اسود.
- 2 ملعقة طحينة.
- ملعقة من الكزبرة الناشفة والزعتر الناشف.
- ملعقة ثوم بودرة وبصل بودرة.
- نقوم بتنظيف الدجاجة جيدا بواسطة الملح والخل والليمون وغسلها مرتين على الأقل.
- ننشف الدجاجة جيدا بواسطة المناديل.
- نحضر وعاء عميق نقوم بوضع فيه المكونات السابقة من صلصلة الطماطم والطحينة والزيت والخل والزبادي والسكر والملح والتوابل والحرص على تقليب الخليط جيدا.
- نحضر الدجاجة ونضعها داخل الخليط.
- عمل فتحتات في الدجاجة حتى تتشرب من الخليط.
- تركها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.
- نقوم بإخراجها ووضعها على سلك الشواية ووضع السلك فوق صنيه بها ماء حتى تحافظ على بقاء الدجاج طريا.
- أداخلها الفرن لمدة 35 دقيقة على درجة حرارة عالية.
- بعد نضجها يمكن أن نولع الشواية لاكتساب لون محمر.
- نقوم بتقديمها بعد ذلك مع السلطة الخضراء والأرز الأبيض اللذيذ.
- وربما تكون هذه هي الطريقة الأسهل لكي يتم صنع الدجاج في المنزل
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