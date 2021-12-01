بحبتين من البطاطس اعملي كفتة البطاطس الخطيرة بدون حشو مع الخلطة السرية الرهيبة

كفتة البطاطس تعد من الأكلات الشعبية البسيطة المنتشرة في الكثير من البلدان، كما تعد من المقبلات التي يُقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بجانب الأكلات المختلفة، لذا يبحث الكثير من خبراء الطهي على التنوع في طرق قلي البطاطس وإضافة بعض المكونات لها لإعطائها قيمة غذائية عالية.كفتة البطاطس
من أكثر أسرار الطهي التي تهتم بها السيدات هو سر قرمشة البطاطس فهي من الأطباق التي تحوز على الإقبال الشديد لدى الكثير من المطاعم، لذا تحرص السيدات على عمل الطريقة في المنزل، وإليكم مكونات وطريقة التحضير كالآتي:مكونات عمل كفتة البطاطس
- 2 من حبة البطاطس كبيرة الحجم.
- مقدار ملعقة صغيرة من الدقيق الأبيض.
- عدد حزمة من البصل الأخضر الطازج.
- مقدار ملعقة صغيرة من الملح.
- عدد حزمة من البقدونس المفروم.
- 2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة.
- ربع ملعقة بقدونس.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- حزمة صغيرة من شبت مفروم.
- عدد صفار بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- كوب من الدقيق الأبيض الناعم.
- نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها ثم نضعها في قدر مناسب من الماء، ثم نضعها بعد ذلك على النار ليتم سلقها بشكل جيد.
- نتركها على النار حتى يتم النصج تماما ثم نخرجها في مصفاة.
- بعد ذلك نقوم بوضعها في وعاء أخر، ويتم هرسها جيدا بواسطة الشوكة.
- يتم إضافة كلا من ملعقة الدقيق وصفار البيضة والبصل الأخضر والبقدونس والكزبرة والشبت والثوم.
- بعد ذلك نكمل التقليب بالتدريج حتى يمتزج الخليط تماما مع إضافة الفلفل والملح والكزبرة.
- يتم إحضار مقلاة عميقة ونضع فيها كمية من الزيت الكثير، ثم نضع بداخلها أصابع البطاطس المغطاة بالدقيق.
- يتم التقليب حتى النضج ويصبح لونها ذهبي.
- نخرج البطاطس على مناديل المطبخ ليصفي منها الزيت جيدًا وتقدم ساخنة بجانب الكاتشب في أطباق التقديم.
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كفتة البطاطس تعد من الأكلات الشعبية البسيطة المنتشرة في الكثير من البلدان، كما تعد من المقبلات التي يُقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بجانب الأكلات المختلفة، لذا يبحث الكثير من خبراء الطهي على التنوع في طرق قلي البطاطس وإضافة بعض المكونات لها لإعطائها قيمة غذائية عالية.كفتة البطاطس
من أكثر أسرار الطهي التي تهتم بها السيدات هو سر قرمشة البطاطس فهي من الأطباق التي تحوز على الإقبال الشديد لدى الكثير من المطاعم، لذا تحرص السيدات على عمل الطريقة في المنزل، وإليكم مكونات وطريقة التحضير كالآتي:مكونات عمل كفتة البطاطس
- 2 من حبة البطاطس كبيرة الحجم.
- مقدار ملعقة صغيرة من الدقيق الأبيض.
- عدد حزمة من البصل الأخضر الطازج.
- مقدار ملعقة صغيرة من الملح.
- عدد حزمة من البقدونس المفروم.
- 2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة.
- ربع ملعقة بقدونس.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- حزمة صغيرة من شبت مفروم.
- عدد صفار بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- كوب من الدقيق الأبيض الناعم.
- نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها ثم نضعها في قدر مناسب من الماء، ثم نضعها بعد ذلك على النار ليتم سلقها بشكل جيد.
- نتركها على النار حتى يتم النصج تماما ثم نخرجها في مصفاة.
- بعد ذلك نقوم بوضعها في وعاء أخر، ويتم هرسها جيدا بواسطة الشوكة.
- يتم إضافة كلا من ملعقة الدقيق وصفار البيضة والبصل الأخضر والبقدونس والكزبرة والشبت والثوم.
- بعد ذلك نكمل التقليب بالتدريج حتى يمتزج الخليط تماما مع إضافة الفلفل والملح والكزبرة.
- يتم إحضار مقلاة عميقة ونضع فيها كمية من الزيت الكثير، ثم نضع بداخلها أصابع البطاطس المغطاة بالدقيق.
- يتم التقليب حتى النضج ويصبح لونها ذهبي.
- نخرج البطاطس على مناديل المطبخ ليصفي منها الزيت جيدًا وتقدم ساخنة بجانب الكاتشب في أطباق التقديم.
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