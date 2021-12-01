بحبتين من البطاطس اعملي كفتة البطاطس الخطيرة بدون حشو مع الخلطة السرية الرهيبة

كفتة البطاطس تعد من الأكلات الشعبية البسيطة المنتشرة في الكثير من البلدان، كما تعد من المقبلات التي يُقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بجانب الأكلات المختلفة، لذا يبحث الكثير من خبراء الطهي على التنوع في طرق قلي البطاطس وإضافة بعض المكونات لها لإعطائها قيمة غذائية عالية.

من أكثر أسرار الطهي التي تهتم بها السيدات هو سر قرمشة البطاطس فهي من الأطباق التي تحوز على الإقبال الشديد لدى الكثير من المطاعم، لذا تحرص السيدات على عمل الطريقة في المنزل، وإليكم مكونات وطريقة التحضير كالآتي:

2 من حبة البطاطس كبيرة الحجم.

مقدار ملعقة صغيرة من الدقيق الأبيض.

عدد حزمة من البصل الأخضر الطازج.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

عدد حزمة من البقدونس المفروم.

2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة.

ربع ملعقة بقدونس.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حزمة صغيرة من شبت مفروم.

عدد صفار بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

كوب من الدقيق الأبيض الناعم.