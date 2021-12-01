الحريرة المغربية بالطريقة الاصلية الناجحة من المطبخ المغربي

شوربة الحريرة المغربية بالطريقة الأصلية، شوربة الحريرة مغربية ويتم عملها في العديد من الدول الأخرى وبأسماء مختلفة، ويتم عملها في المغرب ودولة تونس والجزائر أيضا، وهي من أنواع الشوربات التي يتم تحضيرها على المائدة في وجبة الفطور بشهر رمضان الكريم، واليوم من خلال المقال التالي سنوضح الكثير من أنواع الشوربات من كل الدول العربية وسنعرضها بالتفصيل.

الحريرة شوربة مغربية أصلية:

الحريرة المغربية هى شوربة مميزة بالمائدة المغربية وتشتهر كثيرا في شهر رمضان وكذلك الأيام العادية، وهي من أهم الأطباق المتكاملة والغنية بالفوائد الصحية للجسم وتعتبر من أشهر الشوربات في الوطن العربي والمغربي مكوناتها بسيطة وسهلة وكذلك هى مفيدة للأطفال وأصبحت من الأطباق المهمة جدا في فصل الشتاء.

مكونات ومقادير شوربة الحريرة:

معلقة كبيرة ملح.

معلقة كبيرة فلفل أسود.

معلقة كبيرةبابركا.

معلقة كبيرة كركوم.

ملعقة صغيرة جنزبيل.

ربطة بقدونس.

ربطة قزبرة.

ربطة كرفس.

حبة بصلة كبيرة.

٢ ملعقة كبيرة عدس.

٤ ملعقة كبيرة شعرية.

كيلو طماطم مسلوقة و مطحونة.

ملعقة كبيرة زيت المائدة أو زيت الزيتون.

ملعقةصغيرة سمنة أو زبدة.

أربع معالق دقيق.

ربع كيلو لحمة مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة معجون الطماطم .

كأس حمص منقوع ومتقشر قبلها بيوم كامل.

لتر ونص من الماء الدافئ.

قبل كل شئ نغسل جيدا ربطة البقدونس وربطة القزبرة وربطة الكرافس ونقوم بتخريطهم جيدا، ثم نأخد كيلو الطماطم ونضعه في إناء على النار مع القليل من الماء ونسلق الطماطم ثم نضعها في الخلاط ونقوم بطحنها ونضعها في مصفات ونصفيها من البذور. ثم نقطع البصل إلى أربعة إربع ونغسل اللحمة جيدا ونقطعها قطع صغيرة وبالتالى، نأخد طنجرة ونضع فيها المكونات جميعها خضرة البقدونس والقزبرة والكرافس والبصل المتقطع والطماطم ومعلقتين العدس، وربع من مكعبات اللحمة وكأس الحمص المنقوع مع ملعقة معجون الطماطم والتوابل ملح فلفل أسود وبابركا وجنزبيل وكركوم وملعقة السمنة و معلقتين الزيت ونضيف لتر من الماء الدافئ ونغطي الطنجرة. ونتركها على النار مدة ساعة، ثم نقوم بوضع إناء صغير ونضغ فيه الماء ونضيف عليه تدريجين أربع معالق الدقيق مع التحريك لنحصل على قوام كثيف ثم نضيفها على شوربة الحريرة ونحريكها جيدا. وأخير شئ نضيف ٤ معالق كبيرة من الشعرية مع التقليب المستمر ونتركها على النار مدة ١٠ دقائق وتكون الحريرة جاهزة.

طريقة تحضير شوربة الحريرة بالخطوات:طريقة التقديم للشوربة:

تقدم شوربة الحريرة في أطباق صغيرة ونرش عليها القليل من البقدونس لتزين مع الثمر والخبز وبألف هنا.