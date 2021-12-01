مشروب سحري لطرد البلغم وعلاج نزلات البرد والكحة الحادة والمزمنة يرفع المناعة في يوم واحد بدون أدوية

‏من الأمراض التي تنتشر دائما في الكثير من الأوقات هي أمراض البرد والانفلونزا التي تحدث باستمرار للكثير من الناس خصوصا في الفترة الانتقالية بين الفصول ونزلات البرد من العديد من الأعراض التي لا يستطيع الإنسان تحملها ولا الاعتياد عليها ولكن في نفس الوقت فإن هذه الأعراض يمكن الوقاية منها وتخفيفها حتى يتخلص الإنسان ويخرج من فترة نزلة البرد وهناك الكثير من الأعراض التي يتعرض الإنسان لها خلال هذه الفترة لذلك من المهم جدا أن نحافظ على ‏صحتنا خلال فترة الانتقال من الصيف إلى الشتاء حتى لا نتعرض لنزلات البرد وأعراضها ومن خلال هذا المقال سنتعرف على العديد من المشروبات التي تساعد على تخفيف أعراض نزلات البرد وخصوصا البلغم وبما أن هناك العديد من المشروبات فإننا سنتحدث عن كل منها على حدة و تأثيرها على البرد.

‏مشروبات تساعد على التخلص من البلغم ونزلات البرد

هناك العديد من المشروبات التي ‏يمكن تناولها التخفيف من أعراض البرد والتخلص منها ومن أبرز هذه المشروبات ما يلي:

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من أبرز المشروبات التي يفضل تناولها أثناء نزلة البرد هو مشروب زنجبيل الذي يعمل على التخلص من البكتيريا و الجراثيم التي تهاجم الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.

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‏ من المشروبات المهمة أيضا المشروبات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم مثل عصير البرتقال وعصير الليمون لأنهما يحتويان على فيتامين سي.

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‏ حتى يتخلص الإنسان من البلغم وأعراض البلغم لابد أن يتناول بعض المشروبات الساخنة التي تعمل على تهدئة الرئة وتخفيف أعراض بها ومن أبرز هذه المشروبات مشروب اوراق النعناع الذي يساعد على تخفيف أعراض الحلق ومشروب الشاي الأخضر.

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‏ مشروب اليانسون أيضا يعمل على التخفيف من أعراض نزلات البرد وخصوصا البلغم والقضاء علي في وقت سريع.

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سلوكيات تساعد على التخلص من البلغم و أعراض البرد

عندما يصاب الإنسان في احد نزلات البرد يكون عليه الالتزام ببعض الأشياء ومنها:

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