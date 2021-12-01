أسهل طريقة لعمل سلطة البابا غنوج في البيت بكل تكاتها وحركاتها

طريقة عمل البابا غنوج من اكثر الطرق السهلة والبسيطة والتي يمكن تجهيزها في وقت قليل وهي لا تتطلب الي جهد لعملها ومقاديرها موجودة وبسيطة ويعد من الاطباق الاقتصادية والغير مكلفة، حيث ان يعشقه عدد كبير من الاشخاص فهو يعتبر طبق من الاطباق الجانية او طبق من المقبلات التي يتم وضعها بجانب اي وجبة سواء في وجبة الفطار او الغذاء او العشاء، فهو طبق مميز بمذاق رائع وشهي يجذب اليه كل الناس، فهو يعتبرمن ضمن الاطباق التي تكون مشهورة ومعروفة بالأخص في جميع البلدان العربية. مكونات عمل البابا غنوج حبتان من الباذنجان.

ثلاث حبات من الطماطم.

حبة واحدة من الفلفل الاخضر.

حبة واحدة من البصل.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقتان كبيرتان من الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون. طريقة تحضير البابا غنوج نقوم بشوي الباذنجان وهذا من خلال غسل حبتان من الباذنجان ويتم تقطيعهم علي شكل دوائر ثم يتم تجهيز صينية ونقوم بوضع دوائر الباذنجان بها ونضع عليها نقطة من الزيت ثم يتم وضعها في الفرن حتي يتم شويه بطريقة جيدة ثم نقوم باخراجه من الفرن ويتم ازالة القشرة ونقوم بهرس الباذنجان ووضعه في طبق.

وبعد ذلك نقوم بتجهيز ثلاث حبات من الطماطم ونقوم بغسلهم جيدا ويتم تقطيعهم علي شك حلقات ونضعهم في صينية ونضعها في الفرن حتي يتم شوي الطماطم جيدا ثم يتم هرس الطماطم ووضعه في طبق.

ثم نحضر طبق عميق ونضع به الباذنجان المهروس ونضيف اليه ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الثوم المهروس، ثم نضيف اليهم الطماطم المهروس ونضع بعد ذلك البصل والفلفل الاخضر ويتم تقطيعهم علي شكل مكعبات صغيرة جدا.

وبعد ذلك نقوم باضافة ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح ثم نقوم بوضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكمون، ثم يتم خلط المكونات بطريقة جيدة ونقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع البابا غنوج به ويتم تقديمه. مكونات عمل البابا غنوجطريقة تحضير البابا غنوج الوسوم

طريقة عمل البابا غنوج من اكثر الطرق السهلة والبسيطة والتي يمكن تجهيزها في وقت قليل وهي لا تتطلب الي جهد لعملها ومقاديرها موجودة وبسيطة ويعد من الاطباق الاقتصادية والغير مكلفة، حيث ان يعشقه عدد كبير من الاشخاص فهو يعتبر طبق من الاطباق الجانية او طبق من المقبلات التي يتم وضعها بجانب اي وجبة سواء في وجبة الفطار او الغذاء او العشاء، فهو طبق مميز بمذاق رائع وشهي يجذب اليه كل الناس، فهو يعتبرمن ضمن الاطباق التي تكون مشهورة ومعروفة بالأخص في جميع البلدان العربية. مكونات عمل البابا غنوج حبتان من الباذنجان.

ثلاث حبات من الطماطم.

حبة واحدة من الفلفل الاخضر.

حبة واحدة من البصل.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقتان كبيرتان من الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون. طريقة تحضير البابا غنوج نقوم بشوي الباذنجان وهذا من خلال غسل حبتان من الباذنجان ويتم تقطيعهم علي شكل دوائر ثم يتم تجهيز صينية ونقوم بوضع دوائر الباذنجان بها ونضع عليها نقطة من الزيت ثم يتم وضعها في الفرن حتي يتم شويه بطريقة جيدة ثم نقوم باخراجه من الفرن ويتم ازالة القشرة ونقوم بهرس الباذنجان ووضعه في طبق.

وبعد ذلك نقوم بتجهيز ثلاث حبات من الطماطم ونقوم بغسلهم جيدا ويتم تقطيعهم علي شك حلقات ونضعهم في صينية ونضعها في الفرن حتي يتم شوي الطماطم جيدا ثم يتم هرس الطماطم ووضعه في طبق.

ثم نحضر طبق عميق ونضع به الباذنجان المهروس ونضيف اليه ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الثوم المهروس، ثم نضيف اليهم الطماطم المهروس ونضع بعد ذلك البصل والفلفل الاخضر ويتم تقطيعهم علي شكل مكعبات صغيرة جدا.

وبعد ذلك نقوم باضافة ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح ثم نقوم بوضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكمون، ثم يتم خلط المكونات بطريقة جيدة ونقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع البابا غنوج به ويتم تقديمه. مكونات عمل البابا غنوجطريقة تحضير البابا غنوج

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