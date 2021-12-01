بثلاث حبات من البيض اعملي البسيسة الهشة مثل القطن بطعم رائع وبأقل تكلفة

تعد البسيسة من الحلويات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين، وكثير من الأمهات تردن تحضير أنواع مختلفة من الكيك، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل مثل الدقيق والبيض ومكونات آخرى، وهي مكونات مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ايضاً يمكن تقديمها للأطفال حيث تعطيهم الكثير من الطاقة وتساعدهم على بناء جسمهم، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نقدم طريقة عمل البسيسة الشهية في المنزل.

مقادير عمل البسيسة الهشة

تحتوي البسيسة على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من السكر.

٣ حبات من البيض.

نصف كوب من السمن.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل البسيسة الهشة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخفق البيض مع السكر حتى نحصل على خليط كريمي. بعد ذلك نقوم بإضافة الفانيليا مع الملح مع الاستمرار بالخفق، ثم نضيف السمن والزيت ونستمر بالتقليب حتى تتجانس المكونات. نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر، ثم نضيف الخليط على البيض ونستمر بالخفق حتى نحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نحضر صينية مدهونة بالسمن ونسكب بها الخليط، ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة لا تقل عن ٢٥ دقيقة حتى تنضج. نخرج الصينية من الفرن ونرش عليها جوز الهند لتزيينها وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى بسيسة لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد البيض على الصحة

هناك عدة فوائد للبيض على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-