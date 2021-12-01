مكون عجيب لتبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار نهائياً لأسنان بيضاء كاللؤلؤ

تبييض الاسنان هو من ضمن الاشياء الضرورية التي تريد اي فتاة او امراة ان تتحلي بها حيث ان الاسنان البيضاء تكون جذابة وملفتة ولها دور كبير في الشعور بالثقة في النفس، فقد يوجد عدد كبير من الاشخاص يعانون من الاصفرار بالاسنان وقد يوجد بها احيانا طبقة من الجير حيث انه يعمل علي التهاب اللثه مما يؤدي الي حدوث نزيف بها لذلك من المهم والضروري ازالة طبقة الجير للمحافظة عي اللثه وانه يعمل ايضا علي وجود رائحة كريهة بالفم، لذلك ينصح دائما بغسل الاسنان مرتين في اليوم للمحافظة عليها لان عدم العناية والاهتمام بالاسنان يسبب في ظهور الاصفرار الذي يوجد بها والذي يكون مصدر لازعاج اي فتاة، فقد يوجد عدد من الاشخاص يقومون بالذهاب الي الطبيب لتبييض اسنانهم ففي هذه الحالة يقوم الطبيب باستخدام اجهزة لتساعد علي التبييض ولكن هذه الاجهزة قد تؤثر بالسلب علي الاسنان. مكونات خلطة طبيعية لتبييض الاسنان ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق الركم.

ملعقة صغيرة ونصف من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من معجون الاسنان. طريقة تحضير خلطة طبيعية لتبييض الاسنان قومي بتجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق الكركم ثم نضيف اليها ملعقة صغيرة ونصف من زيت الزيتون ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من معجون الاسنان.

وبعد ذلك يتم مزج كل هذه المكونات حتي يتم الحصول علي خليط متجانس.

ثم يتم تحضير فرشاة الاسنان ونضع بها كمية مناسبة من هذا الخليط، وبعد ذلك يتم غسل الاسنان لمدة ثلاث دقائق عن طريق حركات دائرية ثم نترك الخليط علي الاسنان حوالي دقيقتين تقريبا ونجعل الفم مفتوح.

وبعد مرور الدقيقتين نقوم بغسل الاسناء بالماء البارد ثم يتم غسلها مرة اخري بالمعجون فقط وبعد ذلك نغسلها بالماء، فتكرر هذه الخلطة ثلاث مرات في الاسبوع لكي تحصلي علي النتيجة المطلوبة.

وتوجد خلطة اخري لتبييض الاسنان وهي عبارة عن الزنجبيل والملح ومعجون الاسنان، فنقوم ببشر الزنجبيل ويتم تصفيته من خلال وضعه في شاش وناخذ السائل ونضيف اليه ملعقة صغيرة من الملح ومعجون الاسنان ويتم تحضير فرشاة ونضع بها هذه الخليط ونغسل الاسنان ونتركها دقيقة ثم نغسلها بالماء. مكونات خلطة طبيعية لتبييض الاسنانطريقة تحضير خلطة طبيعية لتبييض الاسنان الوسوم

تبييض الاسنان هو من ضمن الاشياء الضرورية التي تريد اي فتاة او امراة ان تتحلي بها حيث ان الاسنان البيضاء تكون جذابة وملفتة ولها دور كبير في الشعور بالثقة في النفس، فقد يوجد عدد كبير من الاشخاص يعانون من الاصفرار بالاسنان وقد يوجد بها احيانا طبقة من الجير حيث انه يعمل علي التهاب اللثه مما يؤدي الي حدوث نزيف بها لذلك من المهم والضروري ازالة طبقة الجير للمحافظة عي اللثه وانه يعمل ايضا علي وجود رائحة كريهة بالفم، لذلك ينصح دائما بغسل الاسنان مرتين في اليوم للمحافظة عليها لان عدم العناية والاهتمام بالاسنان يسبب في ظهور الاصفرار الذي يوجد بها والذي يكون مصدر لازعاج اي فتاة، فقد يوجد عدد من الاشخاص يقومون بالذهاب الي الطبيب لتبييض اسنانهم ففي هذه الحالة يقوم الطبيب باستخدام اجهزة لتساعد علي التبييض ولكن هذه الاجهزة قد تؤثر بالسلب علي الاسنان. مكونات خلطة طبيعية لتبييض الاسنان ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق الركم.

ملعقة صغيرة ونصف من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من معجون الاسنان. طريقة تحضير خلطة طبيعية لتبييض الاسنان قومي بتجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق الكركم ثم نضيف اليها ملعقة صغيرة ونصف من زيت الزيتون ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من معجون الاسنان.

وبعد ذلك يتم مزج كل هذه المكونات حتي يتم الحصول علي خليط متجانس.

ثم يتم تحضير فرشاة الاسنان ونضع بها كمية مناسبة من هذا الخليط، وبعد ذلك يتم غسل الاسنان لمدة ثلاث دقائق عن طريق حركات دائرية ثم نترك الخليط علي الاسنان حوالي دقيقتين تقريبا ونجعل الفم مفتوح.

وبعد مرور الدقيقتين نقوم بغسل الاسناء بالماء البارد ثم يتم غسلها مرة اخري بالمعجون فقط وبعد ذلك نغسلها بالماء، فتكرر هذه الخلطة ثلاث مرات في الاسبوع لكي تحصلي علي النتيجة المطلوبة.

وتوجد خلطة اخري لتبييض الاسنان وهي عبارة عن الزنجبيل والملح ومعجون الاسنان، فنقوم ببشر الزنجبيل ويتم تصفيته من خلال وضعه في شاش وناخذ السائل ونضيف اليه ملعقة صغيرة من الملح ومعجون الاسنان ويتم تحضير فرشاة ونضع بها هذه الخليط ونغسل الاسنان ونتركها دقيقة ثم نغسلها بالماء. مكونات خلطة طبيعية لتبييض الاسنانطريقة تحضير خلطة طبيعية لتبييض الاسنان

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكون عجيب لتبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار نهائياً لأسنان بيضاء كاللؤلؤ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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