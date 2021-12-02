بحبة من البطاطس اعملي كفتة الدجاج بالبطاطس والفلفل الحار بصورة إقتصادية

تعد كفتة الدجاج بالبطاطس والفلفل الحار من الأكلات الشهية التي يعشقها الجميع ويقبل عليها الكبار والصغار، وكثير من الأمهات تردن تحضير وجبات مختلفة ولذيذة في نفس الوقت، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مختلف ايضاً سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدجاج والبطاطس ومكونات آخرى، والدجاج من اللحوم الخفيفة والصحية التي ينصح بتناولها عند عمل نظام الرجيم، ايضاً طريقة تحضير هذه الكفتة لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كفتة الدجاج بالبطاطس والفلفل الحار الشهية في المنزل.

مقادير عمل كفتة الدجاج بالبطاطس والفلفل الحار

تحتوي كفتة الدجاج بالبطاطس والفلفل الحار على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

حبة من البيض.

٤ صدور دجاج.

بقدونس مفروم.

ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

حبة كبيرة من البطاطس المسلوق.

بهارات فراخ.

زيت القلي.

ثوم مهروس.

ربع ملعقة من الفلفل الحار.

رشة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كفتة الفراخ اللذيذة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

نحضر إناء عميق ونقوم بسلق صدور الدجاج ثم نقطعها قطع صغيرة ثم نفرمها باستخدام الكبة. بعد ذلك نقوم بإضافة البطاطس بعد هرسه إلى الدجاج مع إضافة الفلفل الحار والبقدونس ونقلبهم جيدا. ثم نقوم بإضافة الثوم والبهارات والملح والكزبرة مع التقليب المستمر. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض مع العجن ثم نشكل العجينة إلى كرات صغيرة. ثم نحضر بياض بيض مع الحليب ونغمسها في البقسماط ونقليها في زيت غزير حتى تأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك وضعها على طبق التقديم بجانب الكاتشب او المايونيز. وبهذا نكون قدمنا كفتة الدجاج بالبطاطس والفلفل الحار لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

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