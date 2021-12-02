طريقة عمل فتة الفراخ بالأرز الشهية بالخطوات

طريقة عمل فتة الدجاج، فتة الدجاج اشتهرت بشكل كبير منذ وقت ليس ببعيد، فهي أكلة شامية الأصل، وانتقلت من خلال المطاعم السورية التي انتشرت بشكل كبير لدينا، والتي أحب الناس هذه الأكلة من خلالها بشكل كبير فهي بالفعل لها مذاق مميز ولذيذ، كما أنها غنية بالكثير من الفوائد والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولذلك سوف نعرض لكم الان طريقة عمل فتة الدجاج، من خلال هذا المقال.

طريقة عمل فتة الدجاج في المنزل

الآن يمكنك تجهيز اشهي الأكلات السورية في المنزل بكل سهولة و سوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة تجهيز فتة الدجاج اللذيذة وطريقة تحضيرها كالآتي:

نصف كيلو من صدور الدجاج البانية المخلية تمامًا.

كوب ونصف من الأرز البسمتي.

كوب من قطع الخبز المحمص.

بصلة كبيرة مقطعة.

حبة واحدة من الفلفل المقطع.

كوب من اللبن الحليب.

ثلاث ملاعق من الملح للدجاج والأرز.

ملعقة من الفلفل الأسود.

رشه من الزعتر.

ملعقتين من السمن.

٢ملعقة صغيرة كاري.

٢ملعقة صغيرة من الكركم.

رشه من بصل البودرة.

رشه من الثوم البودرة.

قومي بتجهيز الدجاج أولًا، واغسلي في البداية الدجاج جيدًا.

ثم قطعيها قطع صغيرة.

الآن حصريا تتبيله الدجاج، وهي اللبن مع إضافة الملح والفلفل الأسود، والزعتر، رشه بسيطة من الكركم والكاري.

اخلطي ألتتبيله جيدًا.

انقعي فيها الدجاج واتركيها في الثلاجة.

الآن جهزي الأرز ألبسمتي بعد أن يتم نقعه لمدة ساعة في الماء، صفيه من الماء.

احضري إناء مناسب للكمية، أضيفي ثلاث ملاعق من الزيت.

اتركيه يسخن قليلًا.

أضيفي إليها المياه.

اتركي المياه حتى تغلي.

أضيفي الملح والفلفل الأسود والكاري والكركم والثوم البودرة والبصل البودرة.

أضيفي الأرز الآن واتركيه حتى بتشرب المياه بالكامل ثم نخفض النار واتركيه ينضج.

الآن احضري مقلاة وأضيفي لها ملعقة من السمن.

أضيفي البصل وحمريه واضيفي الفلفل حتى يذبل مع البصل.

أضيفي قطع الدجاج.

واتركيه حتى ينضج.

بعد انتهاء نضجه الدجاج ضعيه في صينية وادخلها تحت الشواية لتحصلي على اللون الذهبي اللذيذ للدجاج.

الآن احضري طبق التقديم و ضعي فيه قطع الخبز المحمص.

ضعي فوقه الأرز ووزعي جيدًا.

وفي النهاية ضعي الدجاج على الوجه.

وهكذا تمتعي بألد فتة دجاجة على الطريقة السورية المميزة.

المكوناتطريقة التحضير