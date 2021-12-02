الخلطة العجيبة.. كريم ميبو وماء الورد لتفتيح البشرة 7 درجات والتخلص من الاماكن الداكنه

الخلطة العجيبة.. كريم ميبو وماء الورد لتفتيح البشرة 7 درجات والتخلص من الندوب والحبوب التي تركت بقع سوداء على البشرة وتعد هذه الطريقة من أفضل الطرق الآمنة لتفتيح البشرة حيث تبحث الفتيات بشكل مستمر عن طرق آمنة لحماية البشرة والجلد من المؤثرات الخارجية التي تؤثر على شكل البشرة وتؤثر على لونها بدلًا من استخدام مستحضرات التجميل الضارة وسنوضح لكم بالتفصيل طريقة عمل خلطة كريم ميبو والنشا لتفتيح البشرة. طريقة تحضير خلطة كريم ميبو والنشا لتفتيح البشرة طريقة تحضير خلطة كريم ميبو والنشا لتفتيح البشرة ضعي 2 ملعقة كبيرة من كريم ميبو من الصيدلية وملعقتين كبيرتين من دقيق نشا الذرة الناعم.

قومي بمزج الكميات مع بعضها البشر حتى يتجانس تمامًا ويصبح خليط واحد.

أضيفي للخليط السابق ملعقة كبيرة من الحليب كامل الدسم السائل.

قلبي الخليط ثم ضيفي ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض ثم بعض من ماء الورد ثم قلبي المكونات كلها مع بعضها البعض.

استمري في التقليب حتى يصبح الخليط المتجانس ذو قوام متماسك كريمي الملمس.

قومي بوضع الخليط على وجهك وخاصة على الأماكن الداكنة التي تريدين تفتيحها.

اتركي الكريم على بشرتك لمدة حوالي 30 دقيقة حتى يجف تمامًا ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر أو الماء البارد حتى يتم غلق مسام البشرة.

كرري العملية لأيام متتالية حتى تحصلي على نتيجة ممتازة. أهم الفوائد الصحية لكريم ميبو لتبييض البشرة كل أنواع كريم ميبو مفيدة للبشرة سواء كان كريم ميبو العادي أو كريم ميبو سكار.

يعمل كريم ميبو على تفتيح وتبييض البشرة والمناطق الغامقة بها بعد تكرار استخدامه بالوصفة السابق ذكرها أعلاه.

يقلل استخدام كريم ميبو من ظهور وانتشار حب الشباب المزعج.

يساعد كريم ميبو في التخلص من البكتيريا والفطريات التي تضر البشرة وتؤذيها.

يزيد الكريم من إشراق ونضارة البشرة.

يحد ويقلل من الاحمرار والتهيج الذي يحدث للبشرة عند تعرضها لأي مؤثر ضار.

يعالج الحروق التي تسببها أشعة الشمس للبشرة وتعالج الالتهابات الناتجة منها.

يتخلص من الجلد الزائد على البشرة ويقضي على خلايا الجلد الميت المتراكم على البشرة وخاصة البشرة الدهنية والمختلطة. أهم الفوائد الصحية لكريم ميبو لتبييض البشرة الوسوم

الخلطة العجيبة.. كريم ميبو وماء الورد لتفتيح البشرة 7 درجات والتخلص من الندوب والحبوب التي تركت بقع سوداء على البشرة وتعد هذه الطريقة من أفضل الطرق الآمنة لتفتيح البشرة حيث تبحث الفتيات بشكل مستمر عن طرق آمنة لحماية البشرة والجلد من المؤثرات الخارجية التي تؤثر على شكل البشرة وتؤثر على لونها بدلًا من استخدام مستحضرات التجميل الضارة وسنوضح لكم بالتفصيل طريقة عمل خلطة كريم ميبو والنشا لتفتيح البشرة. طريقة تحضير خلطة كريم ميبو والنشا لتفتيح البشرة طريقة تحضير خلطة كريم ميبو والنشا لتفتيح البشرة ضعي 2 ملعقة كبيرة من كريم ميبو من الصيدلية وملعقتين كبيرتين من دقيق نشا الذرة الناعم.

قومي بمزج الكميات مع بعضها البشر حتى يتجانس تمامًا ويصبح خليط واحد.

أضيفي للخليط السابق ملعقة كبيرة من الحليب كامل الدسم السائل.

قلبي الخليط ثم ضيفي ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض ثم بعض من ماء الورد ثم قلبي المكونات كلها مع بعضها البعض.

استمري في التقليب حتى يصبح الخليط المتجانس ذو قوام متماسك كريمي الملمس.

قومي بوضع الخليط على وجهك وخاصة على الأماكن الداكنة التي تريدين تفتيحها.

اتركي الكريم على بشرتك لمدة حوالي 30 دقيقة حتى يجف تمامًا ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر أو الماء البارد حتى يتم غلق مسام البشرة.

كرري العملية لأيام متتالية حتى تحصلي على نتيجة ممتازة. أهم الفوائد الصحية لكريم ميبو لتبييض البشرة كل أنواع كريم ميبو مفيدة للبشرة سواء كان كريم ميبو العادي أو كريم ميبو سكار.

يعمل كريم ميبو على تفتيح وتبييض البشرة والمناطق الغامقة بها بعد تكرار استخدامه بالوصفة السابق ذكرها أعلاه.

يقلل استخدام كريم ميبو من ظهور وانتشار حب الشباب المزعج.

يساعد كريم ميبو في التخلص من البكتيريا والفطريات التي تضر البشرة وتؤذيها.

يزيد الكريم من إشراق ونضارة البشرة.

يحد ويقلل من الاحمرار والتهيج الذي يحدث للبشرة عند تعرضها لأي مؤثر ضار.

يعالج الحروق التي تسببها أشعة الشمس للبشرة وتعالج الالتهابات الناتجة منها.

يتخلص من الجلد الزائد على البشرة ويقضي على خلايا الجلد الميت المتراكم على البشرة وخاصة البشرة الدهنية والمختلطة. أهم الفوائد الصحية لكريم ميبو لتبييض البشرة

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