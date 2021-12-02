كريم سحري من الصيدلية لتبييض وتفتيح الجسم وإزالة السواد والبقع نهائياً مش هتبطلي تشتريه

من اقوي الخلطات الطبيعية التي تساعد علي تبييض وتفتيح الجسم هي خلطة البانثينول فقد طلق علي هذه الخلطة اسم الخلطة السحرية لان مفعولها قوي ونتيجتها تظهر في خلال ايام قليلة فقط ويدوم تاثيرها لفترات طويلة، وتعد هذه الخلطة مناسبة مفيدة للبشرة ايضا لانها تعمل علي شد الوجه واخفاء التجاعيد والخطوط الرفيعة ويعمل ايضا علي ازالة الهالات السوداء وكذلك الرؤوس السوداء فهما من اكثر الاشياء المزعجة التي تعاني منها عدد كبير من الفتيات.

ولكن في هذا المقال نقدم مكونات خلطة البانثينول وطريقة تحضيرها وكيفية استخدامها حيث انها مفيدة جدا لبشرة الجسم فانها تساعد علي تفتيح الجسم بشكل كبير وايضا يمكن لهذه الخلطة تاثير كبيرعلي تبييض المناطق الحساسة مثل منطقة الابط ومنطقة البيكيني، حيث انهم من المناطق التي يصعب تفتيحها وتعد مشكلة كبيرة من المشاكل التي تواجهها الفتاة او المراة.

كما ان تساعد خلطة البانثينول علي ترطيب وتنعيم بشرة الجسم ومن الممكن ان نستخدمها للجسم بعد ازالة الشعر منه لان احيانا قد يحدث التهابات او حساسية بالجسم بعد ازالة الشعر، ولكي نحصل علي النتيجة المرغوب فيها لتبييض الجسم لابد من خلط كريم بانثينول مع عدد من المكونات الطبيعية المتوفرة في كل منزل.

ملعقة واحدة كبيرة من كريم البانثينول.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من البطاطا المهروسة.

اولا لابد من تحضير البطاطا لذلك قومي بوضع وعاء مناسب ونضعه علي النار وبه كمية من الماء ونتركها علي النار حتي الغليان، ثم نحضر البطاطا ونقوم بغسلها جيدا ثم نضعها علي النار في الماء المغلي ونتركها حتي يتم تسويتها جيدا.

وبعد تسوية البطاطا نقوم برفعها من علي النار واخراجها من الوعاء ونضعها في طبق، ثم نقوم بتقشيرها وبعد ذلك يتم هرسها جيدا وناركها جانبا حتي تبرد تماما.

وبعد ذلك نحضر طبق اخر يكون عميق ومناسب ونضع في هذا الطبق ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من البطاطا المهروسة ثم نضيف اليها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم البانثينول ثم نضع ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا ثم قومي باضافة ملعقة واحدة كبيرة من الماء، ثم يتم مزج كل هذه المكونات مع بعضها جيدا.

ثم يتم وضع المزيج علي الجسم باكمله ونتركه حوالي خمسة وعشرون دقيقة وبعد ذلك قومي بغسل الجسم باستخدام الماء الفاتر.

مكونات خلطة كريم بانثينول لتبييض الجسمطريقة تحضير خلطة كريم بانثينول لتبييض الجسم