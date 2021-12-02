بدون بيض طريقة عمل القرنبيط المقلي بتتبيلة خطيرة وطعم مقرمش وصحي

يعد القرنبيط من احلي واجمل انواع الخضراوات التي يمكن تناولها حيث ان يوجد كثير من الناس يحبون القرنبيط بشكل كبير، فقد توجد اصناف كثيرة ومتعددة للقرنبيط منها القرنبيط المقلي وصينية القرنبيط باللحمة المفرومة والقرنبيط البانيه وممكن ايضا ان نقوم بعمل مخلل القرنبيط فهو مرغوب ومحبب لدي الكثير من الاشخاص، وكن من اكثر الاصناف التي يعشقها كل الناس بما فيهم الاطفال هو القرنبيط المقلي المقرمش فقد يعتبر من ضمن الوجبات الاسياسية المتكاملة، فهو من الخضراوات التي تحتوي علي عناصر غذائية لازمة لجسم الانسان. مكونات القرنبيط المقلي بدون بيض كمية من القرنبيط.

كمية مناسبة من الماء.

اربع ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الابيض.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكينج بودر.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود والكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

كمية مناسبة من البقدونس.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

كمية من الزيت للقلي. طريقة تحضير القرنبيط المقلي بدون بيض يتم تجهيز القرنبيط فقد نقوم بتقطيعها عي شكل زهرات حجمها متوسط ونقوم بوضع اناء عميق علي النار وبه كمية من الماء ونتركها علي النار حتي الغليان، ثم نضيف زهرات القرنبيط في الماء ونتركه حوالي ربع ساعة او اقل حتي يتم سلقه جيدا.

وبعد سلق القرنبيط نقوم باخراجه من الماء ونرفع الاناء من علي النار.

ثم يتم تجهيز طبق عميق ونضع به اربع كبيرة من الدقيق الابيض ثم نضيف اليه ملعقة كبيرة من النشا ونضع ملعقة صغيرة من البيكينج بودر ثم نضيف نصف ملعقة كبيرة من الملح، ونضع ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود والكمون ونصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة ويتم خلط كل المكونات مع بعضها ثم يتم اضافة الماء تدريجيا مع الاستمرار في العجن باستخدام مضرب السلك حتي نحصل علي خليط سائل.

ثم نضيف كمية من البقدونس ونضع ملعقة كبيرة من الثوم المهروس ويتم خلطهم مرة اخري.

ثم نضع زهرات اقرنبيط في هذا الخليط ثم نجهز طاسة عميق بها كمية من الزيت ونتركها علي النار حتي تسخن ثم نضع القرنبيط للقلي. مكونات القرنبيط المقلي بدون بيضطريقة تحضير القرنبيط المقلي بدون بيض الوسوم

يعد القرنبيط من احلي واجمل انواع الخضراوات التي يمكن تناولها حيث ان يوجد كثير من الناس يحبون القرنبيط بشكل كبير، فقد توجد اصناف كثيرة ومتعددة للقرنبيط منها القرنبيط المقلي وصينية القرنبيط باللحمة المفرومة والقرنبيط البانيه وممكن ايضا ان نقوم بعمل مخلل القرنبيط فهو مرغوب ومحبب لدي الكثير من الاشخاص، وكن من اكثر الاصناف التي يعشقها كل الناس بما فيهم الاطفال هو القرنبيط المقلي المقرمش فقد يعتبر من ضمن الوجبات الاسياسية المتكاملة، فهو من الخضراوات التي تحتوي علي عناصر غذائية لازمة لجسم الانسان. مكونات القرنبيط المقلي بدون بيض كمية من القرنبيط.

كمية مناسبة من الماء.

اربع ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الابيض.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكينج بودر.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود والكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

كمية مناسبة من البقدونس.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

كمية من الزيت للقلي. طريقة تحضير القرنبيط المقلي بدون بيض يتم تجهيز القرنبيط فقد نقوم بتقطيعها عي شكل زهرات حجمها متوسط ونقوم بوضع اناء عميق علي النار وبه كمية من الماء ونتركها علي النار حتي الغليان، ثم نضيف زهرات القرنبيط في الماء ونتركه حوالي ربع ساعة او اقل حتي يتم سلقه جيدا.

وبعد سلق القرنبيط نقوم باخراجه من الماء ونرفع الاناء من علي النار.

ثم يتم تجهيز طبق عميق ونضع به اربع كبيرة من الدقيق الابيض ثم نضيف اليه ملعقة كبيرة من النشا ونضع ملعقة صغيرة من البيكينج بودر ثم نضيف نصف ملعقة كبيرة من الملح، ونضع ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود والكمون ونصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة ويتم خلط كل المكونات مع بعضها ثم يتم اضافة الماء تدريجيا مع الاستمرار في العجن باستخدام مضرب السلك حتي نحصل علي خليط سائل.

ثم نضيف كمية من البقدونس ونضع ملعقة كبيرة من الثوم المهروس ويتم خلطهم مرة اخري.

ثم نضع زهرات اقرنبيط في هذا الخليط ثم نجهز طاسة عميق بها كمية من الزيت ونتركها علي النار حتي تسخن ثم نضع القرنبيط للقلي. مكونات القرنبيط المقلي بدون بيضطريقة تحضير القرنبيط المقلي بدون بيض

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