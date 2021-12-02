في 15 دقيقة اعملي ألذ وأحلي بسبوسة مرملة بمقادير مظبوطة بطعم زي محلات الحلويات

البسبوسة من أكثر الحلويات الشهيرة والتي يكثر تناولها، نظرا لأنها تبدو بطعم جميل ولذيذ وشهي، حيث تحتوي على نكهة مرغوبة يفضلها الكثير من الأطفال والكبار، لذلك نجد الغالبية من الأطفال يسرعون على تناولها نظرا لمذاقها الجيد المقبول الجذاب، حيث نجد أن هذا النوع من الحلويات يحتل المرتبة الأولى في كثرة تناوله لدي جميع الناس، ومن المعروف عادة أن للبسبوسة أكثر من طريقة لتحضيرها وإعدادها بإعداد جيد وجميل، وكذلك تعتبر البسبوسة من الحلويات المتعددة في الحشوات، حيث يمكن حشوها بالقشطة أو الشيكولاتة أو الكريمة المخفوقة، وفي جميع حالاتها تبدو بنكهة مختلفة ورائعة وتبدو بطعم متمتيز وجميل، حيث يمكن شراء هذه الحلويات من بعض محلات المخبوزات التي تعمل علي بيعه، ونجد هذه الحلويات في بعض المحلات التجارية التي تقوم ببيعها عن طريق تغليفها في أوراق واطباق، طريقة عمل البسبوسة المرملة طريقة عمل البسبوسة المرملة المكونات كوب ونصف من دقيق السميد.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من السمنة النباتي.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة واحدة من الفانيليا.

نصف كوب من اللبن المكثف المحلي.

كمية من المكسرات مثل البندق أو اللوز للتزيين علي رغبتك. طريقة التحضير قومي بتحضير وعاء عميق، وضيفي به نصف كوب من الحليب السائل ونصف كوب من الزيت النباتي ونصف كوب من السمنة النباتي وقومي بخلط هذه المكونات الثلاثة ببعضهما جيدا حتى تتمكني من إختلاط هذه المكونات.

بعد ضمان إختلاط السمنة بالزيت والحليب، قومي بإضافة كوب واحد من السميد ونصف كوب من الدقيق الأبيض وملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر وملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وقومي بتقليب وعجن هذه المكونات مع بعضها جيدا.

إستمري في عجن السميد مع الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا مع المكونات التي تم خلطها حتى أن تحصلين علي عجينة طرية ومتماسكة.

ثم احضري صينية وعليكي بدهنها بكمية من السمنة أو الزبدة وقومي برش الصينية بكمية قليلة من السميد حتى لا تلتزق عجينة البسبوسة بهذه الصينية.

ثم عليكي بتشغيل الفرن علي حرارة مرتفعة واتركيها حتي تسخن جيدا.

بعد سخونة الفرن إلى الدرجة المطلوبة عليكي بإدخال صينية البسبوسة في هذا الفرن واتركيها حتي تنضج وتكتسب اللون الذهبي الفاتح.

عند إكتساب صينية البسبوسة هذا اللون قومي بإخراجها من الفرن مع تحضير كمية مناسبة من اللبن المحلي المكثف، وقومي بوضع هذا اللبن المحلي علي صينية البسبوسة بعد خروجها من الفرن مباشرة حتي تعمل صينية البسبوسة علي تشرب لهذا اللبن وتعطي لنا نتيجة رائعة وهو الطعم الجميل الشهي وذات ملمس طري مدهش. طريقة التحضير الوسوم

البسبوسة من أكثر الحلويات الشهيرة والتي يكثر تناولها، نظرا لأنها تبدو بطعم جميل ولذيذ وشهي، حيث تحتوي على نكهة مرغوبة يفضلها الكثير من الأطفال والكبار، لذلك نجد الغالبية من الأطفال يسرعون على تناولها نظرا لمذاقها الجيد المقبول الجذاب، حيث نجد أن هذا النوع من الحلويات يحتل المرتبة الأولى في كثرة تناوله لدي جميع الناس، ومن المعروف عادة أن للبسبوسة أكثر من طريقة لتحضيرها وإعدادها بإعداد جيد وجميل، وكذلك تعتبر البسبوسة من الحلويات المتعددة في الحشوات، حيث يمكن حشوها بالقشطة أو الشيكولاتة أو الكريمة المخفوقة، وفي جميع حالاتها تبدو بنكهة مختلفة ورائعة وتبدو بطعم متمتيز وجميل، حيث يمكن شراء هذه الحلويات من بعض محلات المخبوزات التي تعمل علي بيعه، ونجد هذه الحلويات في بعض المحلات التجارية التي تقوم ببيعها عن طريق تغليفها في أوراق واطباق، طريقة عمل البسبوسة المرملة طريقة عمل البسبوسة المرملة المكونات كوب ونصف من دقيق السميد.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من السمنة النباتي.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة واحدة من الفانيليا.

نصف كوب من اللبن المكثف المحلي.

كمية من المكسرات مثل البندق أو اللوز للتزيين علي رغبتك. طريقة التحضير قومي بتحضير وعاء عميق، وضيفي به نصف كوب من الحليب السائل ونصف كوب من الزيت النباتي ونصف كوب من السمنة النباتي وقومي بخلط هذه المكونات الثلاثة ببعضهما جيدا حتى تتمكني من إختلاط هذه المكونات.

بعد ضمان إختلاط السمنة بالزيت والحليب، قومي بإضافة كوب واحد من السميد ونصف كوب من الدقيق الأبيض وملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر وملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وقومي بتقليب وعجن هذه المكونات مع بعضها جيدا.

إستمري في عجن السميد مع الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا مع المكونات التي تم خلطها حتى أن تحصلين علي عجينة طرية ومتماسكة.

ثم احضري صينية وعليكي بدهنها بكمية من السمنة أو الزبدة وقومي برش الصينية بكمية قليلة من السميد حتى لا تلتزق عجينة البسبوسة بهذه الصينية.

ثم عليكي بتشغيل الفرن علي حرارة مرتفعة واتركيها حتي تسخن جيدا.

بعد سخونة الفرن إلى الدرجة المطلوبة عليكي بإدخال صينية البسبوسة في هذا الفرن واتركيها حتي تنضج وتكتسب اللون الذهبي الفاتح.

عند إكتساب صينية البسبوسة هذا اللون قومي بإخراجها من الفرن مع تحضير كمية مناسبة من اللبن المحلي المكثف، وقومي بوضع هذا اللبن المحلي علي صينية البسبوسة بعد خروجها من الفرن مباشرة حتي تعمل صينية البسبوسة علي تشرب لهذا اللبن وتعطي لنا نتيجة رائعة وهو الطعم الجميل الشهي وذات ملمس طري مدهش. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في 15 دقيقة اعملي ألذ وأحلي بسبوسة مرملة بمقادير مظبوطة بطعم زي محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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