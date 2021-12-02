طريقة عمل صدور الدجاج المحشية بالأرز بخلطة المحشي السرية بطعم لذيذ وشهي

يعتبر الدجاج من أكثر المأكولات التي يرغب في تناولها الكثير من الأطفال والكبار على عكس اللحمة، حيث يعتبر الدجاج من المأكولات ذات القيمة الغذائية الغالية لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتينات بكمية أكبر من اللحمة، لذلك يجب تناول الدجاج بطريقة منتظمة، حيث تتعدد طرق عمل الدجاج وأشكال تقديمه، حيث نجد هناك من يقوم بعمل الدجاج بطريقة السلق ثم التحمير بعد ذلك في الطاسة، والبعض الأخر يقوم بعمله عن طريق الشوي، ونجد هناك من يقوم بعمله في صينية وبها العديد من الخضروات وكذلك يمكن عمله وحشوه بالعديد من الحشوات مثل حشوه بحشوة الفريك أو الأرز أو الجبن أو الخضروات، وفي كل حالات الحشو يبدو بنكهة مختلفة ورائعة ومدهشة. طريقة عمل صدور الدجاج المحشية طريقة عمل صدور الدجاج المحشية المكونات أربعة قطع من صدور الدجاج المخلية.

كوبان من الأرز.

حبتان من البصل متوسطة الحجم.

كوبان إثنان من عصير الطماطم.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة كبيرة من البهارات الخاصة بالدجاج.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير قومي بتحضير إناء كبير وضعيه على نار عالية الحرارة وضعي به أربعة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي وضعي به كوبان من الأرز وقومي بتقليب الأرز حتي يأخذ اللون الذهبي ثم ضيفي إليه كوبان من الماء وضيفي إليه نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود، ثم قومي بتغطيته وأتركيه على النار حتي يتم نضجه.

بعد ذلك قومي بغسل صدور الدجاج جيدا بالماء وقومي بنقعه في طبق كبير ملئ بكمية وخليط من الخل والملح وعصير الليمون وقومي بنقعها لمدة عشرون دقيقة حتي تضمني النظافة الجيدة لصدور الدجاج.

بعد ذلك قومي بتحضير التتبيلة التي يتم وضع بها صدور الدجاج.

أحضري طبق كبير وعميق وقومي بوضع حبتان من البصل بعد بشره وكذلك الفلفل الأخضر والجزر بعد بشرهما بطريقة صحيحة وتامة، وضيفي ملعقتان كبيرتان من الخل وعصير الليمون وكوبان من عصير الطماطم وملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة واحدة صغيرة من الملح وملعقة كبيرة واحدة من بهارات الدجاج.

بعد ذلك قومي بتقليب هذه التتبيلة جيدا المحتوية على هذه المكونات المضافة.

ثم قومي بإضافة صدور الدجاج في هذه الخلطة وقومي بغمسها جيدا بها حتي تكتسب النكهة والطعم اللذيذ، وأتركيها في هذه التتبيلة لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد ذلك وبعد مرور هذا الوقت، قومي بفتح صدور الدجاج في المنتصف ونقوم بالفتح حتي تصلي إلى داخل صدر الدجاجة مع مراعاة عدم فتحها وتعطي لكي في النهاية شكل الجيوب.

ثم أحضري الأرز بعد نضجه جيدا، وقومي بحشوه في هذه الجيوب، بعد ذلك قومي بدهن صدور الدجاج من علي سطحها بكمية من الزيت وعصير الطماطم، وأتبعي نفس هذه الطريقة في كل الكمية التي تريدين بحشوها.

ثم أخضري صينية وقومي بدهنها بكمية وفيرة من الزيت وقومي برص صدور الدجاج المحشية، ثم قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة عالية وأتركيها حتي تسخن جيدا.

بعد سخونية الفرن جيدا، قومي بوضع هذه الصينية في الفرن وأتريكها حتي تأخد اللون المحمر الشهي، بعد ذلك قومي بإخراجها من الفرن لتناولها بألذ وأشهي طعم. طريقة التحضير الوسوم

يعتبر الدجاج من أكثر المأكولات التي يرغب في تناولها الكثير من الأطفال والكبار على عكس اللحمة، حيث يعتبر الدجاج من المأكولات ذات القيمة الغذائية الغالية لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتينات بكمية أكبر من اللحمة، لذلك يجب تناول الدجاج بطريقة منتظمة، حيث تتعدد طرق عمل الدجاج وأشكال تقديمه، حيث نجد هناك من يقوم بعمل الدجاج بطريقة السلق ثم التحمير بعد ذلك في الطاسة، والبعض الأخر يقوم بعمله عن طريق الشوي، ونجد هناك من يقوم بعمله في صينية وبها العديد من الخضروات وكذلك يمكن عمله وحشوه بالعديد من الحشوات مثل حشوه بحشوة الفريك أو الأرز أو الجبن أو الخضروات، وفي كل حالات الحشو يبدو بنكهة مختلفة ورائعة ومدهشة. طريقة عمل صدور الدجاج المحشية طريقة عمل صدور الدجاج المحشية المكونات أربعة قطع من صدور الدجاج المخلية.

كوبان من الأرز.

حبتان من البصل متوسطة الحجم.

كوبان إثنان من عصير الطماطم.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة كبيرة من البهارات الخاصة بالدجاج.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير قومي بتحضير إناء كبير وضعيه على نار عالية الحرارة وضعي به أربعة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي وضعي به كوبان من الأرز وقومي بتقليب الأرز حتي يأخذ اللون الذهبي ثم ضيفي إليه كوبان من الماء وضيفي إليه نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود، ثم قومي بتغطيته وأتركيه على النار حتي يتم نضجه.

بعد ذلك قومي بغسل صدور الدجاج جيدا بالماء وقومي بنقعه في طبق كبير ملئ بكمية وخليط من الخل والملح وعصير الليمون وقومي بنقعها لمدة عشرون دقيقة حتي تضمني النظافة الجيدة لصدور الدجاج.

بعد ذلك قومي بتحضير التتبيلة التي يتم وضع بها صدور الدجاج.

أحضري طبق كبير وعميق وقومي بوضع حبتان من البصل بعد بشره وكذلك الفلفل الأخضر والجزر بعد بشرهما بطريقة صحيحة وتامة، وضيفي ملعقتان كبيرتان من الخل وعصير الليمون وكوبان من عصير الطماطم وملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة واحدة صغيرة من الملح وملعقة كبيرة واحدة من بهارات الدجاج.

بعد ذلك قومي بتقليب هذه التتبيلة جيدا المحتوية على هذه المكونات المضافة.

ثم قومي بإضافة صدور الدجاج في هذه الخلطة وقومي بغمسها جيدا بها حتي تكتسب النكهة والطعم اللذيذ، وأتركيها في هذه التتبيلة لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد ذلك وبعد مرور هذا الوقت، قومي بفتح صدور الدجاج في المنتصف ونقوم بالفتح حتي تصلي إلى داخل صدر الدجاجة مع مراعاة عدم فتحها وتعطي لكي في النهاية شكل الجيوب.

ثم أحضري الأرز بعد نضجه جيدا، وقومي بحشوه في هذه الجيوب، بعد ذلك قومي بدهن صدور الدجاج من علي سطحها بكمية من الزيت وعصير الطماطم، وأتبعي نفس هذه الطريقة في كل الكمية التي تريدين بحشوها.

ثم أخضري صينية وقومي بدهنها بكمية وفيرة من الزيت وقومي برص صدور الدجاج المحشية، ثم قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة عالية وأتركيها حتي تسخن جيدا.

بعد سخونية الفرن جيدا، قومي بوضع هذه الصينية في الفرن وأتريكها حتي تأخد اللون المحمر الشهي، بعد ذلك قومي بإخراجها من الفرن لتناولها بألذ وأشهي طعم. طريقة التحضير

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