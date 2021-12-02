اطعم بطاطا بالبشاميل بطريقة سهلة وصحية ومميزة وبتكلفة قليلة

تعتبر البطاطا من أشهر واحلي انواع الخضار المفضلة لدي الكثير من الأفراد، حيث أن لها قيمة غذائية عالية حيث تعمل البطاطا علي بناء الجسم، ومعظم السيدات يسارعون في البحث عن طريقة عمل صينية البطاطا بالبشاميل لانها بتكون رائعة ولذيذة وخفيفة وسهلة التحضير، وممكن عمل البطاطا بأكثر من وصفة مختلفة ومكونات طريقة البطاطا بالبشاميل دائما ما تكون موجودة في المنزل، ويمكن عل صينية البطاطا بالبشاميل بأرخص التكاليف، وكما أنه يوجد بالبطاطا مكونات وعناصر غذائية كبيرة مثل البروتينات والتي تقوي الجسم، ويمكن عمل بطاطا مسلوقه او البطاطا المشوية في الفرن، وفي كلتا الحالتين بتكون البطاطا مفيدة جدآ وصحية وامنة علي صحتك وكما أن معظم الاطفال يحبون البطاطا لانها تكون شهية ولذيذة، وهناك العديد من السيدات الذين لا يعرفون عن طريقة البطاطا بالبشاميل والتي يبحثون عنها كثيرا، ولذلك نقدم لك سيدتي أفضل وأجمل طريقة مضمونة وصحية وبأقل تكلفة لأحلي بطاطا بالبشاميل.

بطاطا مسلوقه.

ملعقه كبيره من الكريم شانتي.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

ملعقه صغيرة من النشا.

كوبان من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل ومكوناتها المكوناتطريقة التحضير

يتم سلق البطاطا جيدا ثم بعد ذلك نقوم بهرس البطاطا جيداً حتي تصبح علي شكل عجينة.

وبعد ذلك نقوم بتحضار البشاميل نضع علي النار طاسة عميقة ونضع بها جميع المكونات.

نقوم بإحضار كوبان من الحليب ونضيف اليه ملعقة كبيرة من النشا وملعقة من الزبدة وملعقتان كبيرتان من السكر وملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقة كبيرة من الكريم شانتيه ثم نقوم بتقليبهم جيدا علي نار هادئة حتي تعطينا القوام المناسب.

ويتم قبل البدء في عمل البطاطا يتم تشغيل الفرن علي درحه حرارة ١٨٠ درجه مئوية.

وبعد ذالك نقوم بدهن الصينية جيداً ونقوم بفرد البطاطا في الصينية حتي تكون متساوية ثم نضع عليها كمية مناسبة من البشاميل ونضعها في الفرن لمده لاتقل عن نصف ساعه حتي تاخذ لونها الذهبي ويتم تركها من الفرن لكي تبرد وبعد ذالك يتم تقطيعا وتقديمها في طبق التقديم حتي تعطيك طعمها وشكلها الرائع لأحلي وألذ بطاطا بالبشاميل.