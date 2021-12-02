حضري الزبدة من المنزل بـ 3 مكونات فقط لن تتخيلي طعمها الكريمي النتيجة صادمة

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أصبحت الزبدة من أهم المكونات التي يتم استخدامها في الآلاف الوصفات سواء الوصفات الحلوي أو المملحة، و لكن من المؤكد أن جميعًا نعلم جيدًا أنها شراءها من الخارج أصبح مكلف الثمن كثيراً بالأخص لأننا نحتاج منها كميات كبيرة في الاستخدام ولهذا يعانون بعض السيدات من تلك الأمر و يلجؤون بالاستغناء عنها تماما أو يقومون باستبدالها بالزيت وهذا يغير الطعم تماماً، ولهذا بحثنا كثيراً لكي نجد لكم أفضل و أسهل الطرق لصناعة الزبدة من المنزل بمكونات بسيطة جدًا ونؤكد لكي أنها متواجدة في مطبخك هم 3 مكونات فقط وسنقدم لكم طريقة التحضير بالخطوات.مقادير الزبدة البيتي
كما ذكرنا لكم طريقتنا لتحضير الزبدة لا تحتاج سوي 3 مكونات فقط ومتوفرة في جميع المنازل وغير مكلفة، وسنقدم لكم المكونات وهي:
- كوب من الحليب البودر ويفضل استعمال نوع جيد لكي يكون الطعم غني.
- ثلث كوب من الماء الدافئ.
- ربع كوب من الزيت.
تحضير الزبدة لا تحتاج إلى خطوات كثيرة في تحضيرها فهي سهلة وسريعة جدًا، وطريقة تحضيرها هي:
- يفضل في تحضير الزبدة أن نقوم باختيار المكونات بعناية لهذا لابد من أستخدام حليب بودر من النوع الجيد، والزيت يكون لا يحمل رائحة.
- نضع في الكبة الكهربائية ويمكن استخدام المضرب اليدوي الكهربائي نضع ثلث كوب من الماء الدافئ وربع كوب من الزيت.
- نضربهم مع بعضهم البعض ثم نضيف عليهم كوب الحليب ونستمر في ضربهم لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى نتخلص من التكتلات تمامًا.
- عندما تحصلين على قوام كريمي وناعم توقفي عن الضرب.
- نحضر قالب الكب كيك أو قالب الكيك ونضع بداخله ورقة من الزبدة ونضيف خليط الزبدة عليه.
- نضع القالب في الفريز لمدة 6 ساعات على الأقل لكي تتماسك تماماً.
- بعد ذلك نقوم بتفريغ الزبدة من القالب ونقوم بتقطيعها إلى مكعبات متوسطة أو اتركيها كما هي كما تفضلين.
- لابد من الاحتفاظ بها في الثلاجة أو في الفريزر.
- يمكنك الاحتفاظ بها لمدة أسبوع إذا تم وضعها في الثلاجة، وإذا وضعتها في الفريزر يمكنك الاحتفاظ بها لمدة اسبوعين.
- تستطيعين استخدام الزبدة في وصفات الحلويات وفي المعجنات.
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أصبحت الزبدة من أهم المكونات التي يتم استخدامها في الآلاف الوصفات سواء الوصفات الحلوي أو المملحة، و لكن من المؤكد أن جميعًا نعلم جيدًا أنها شراءها من الخارج أصبح مكلف الثمن كثيراً بالأخص لأننا نحتاج منها كميات كبيرة في الاستخدام ولهذا يعانون بعض السيدات من تلك الأمر و يلجؤون بالاستغناء عنها تماما أو يقومون باستبدالها بالزيت وهذا يغير الطعم تماماً، ولهذا بحثنا كثيراً لكي نجد لكم أفضل و أسهل الطرق لصناعة الزبدة من المنزل بمكونات بسيطة جدًا ونؤكد لكي أنها متواجدة في مطبخك هم 3 مكونات فقط وسنقدم لكم طريقة التحضير بالخطوات.مقادير الزبدة البيتي
كما ذكرنا لكم طريقتنا لتحضير الزبدة لا تحتاج سوي 3 مكونات فقط ومتوفرة في جميع المنازل وغير مكلفة، وسنقدم لكم المكونات وهي:
- كوب من الحليب البودر ويفضل استعمال نوع جيد لكي يكون الطعم غني.
- ثلث كوب من الماء الدافئ.
- ربع كوب من الزيت.
تحضير الزبدة لا تحتاج إلى خطوات كثيرة في تحضيرها فهي سهلة وسريعة جدًا، وطريقة تحضيرها هي:
- يفضل في تحضير الزبدة أن نقوم باختيار المكونات بعناية لهذا لابد من أستخدام حليب بودر من النوع الجيد، والزيت يكون لا يحمل رائحة.
- نضع في الكبة الكهربائية ويمكن استخدام المضرب اليدوي الكهربائي نضع ثلث كوب من الماء الدافئ وربع كوب من الزيت.
- نضربهم مع بعضهم البعض ثم نضيف عليهم كوب الحليب ونستمر في ضربهم لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى نتخلص من التكتلات تمامًا.
- عندما تحصلين على قوام كريمي وناعم توقفي عن الضرب.
- نحضر قالب الكب كيك أو قالب الكيك ونضع بداخله ورقة من الزبدة ونضيف خليط الزبدة عليه.
- نضع القالب في الفريز لمدة 6 ساعات على الأقل لكي تتماسك تماماً.
- بعد ذلك نقوم بتفريغ الزبدة من القالب ونقوم بتقطيعها إلى مكعبات متوسطة أو اتركيها كما هي كما تفضلين.
- لابد من الاحتفاظ بها في الثلاجة أو في الفريزر.
- يمكنك الاحتفاظ بها لمدة أسبوع إذا تم وضعها في الثلاجة، وإذا وضعتها في الفريزر يمكنك الاحتفاظ بها لمدة اسبوعين.
- تستطيعين استخدام الزبدة في وصفات الحلويات وفي المعجنات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري الزبدة من المنزل بـ 3 مكونات فقط لن تتخيلي طعمها الكريمي النتيجة صادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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