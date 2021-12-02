حضري الزبدة من المنزل بـ 3 مكونات فقط لن تتخيلي طعمها الكريمي النتيجة صادمة

أصبحت الزبدة من أهم المكونات التي يتم استخدامها في الآلاف الوصفات سواء الوصفات الحلوي أو المملحة، و لكن من المؤكد أن جميعًا نعلم جيدًا أنها شراءها من الخارج أصبح مكلف الثمن كثيراً بالأخص لأننا نحتاج منها كميات كبيرة في الاستخدام ولهذا يعانون بعض السيدات من تلك الأمر و يلجؤون بالاستغناء عنها تماما أو يقومون باستبدالها بالزيت وهذا يغير الطعم تماماً، ولهذا بحثنا كثيراً لكي نجد لكم أفضل و أسهل الطرق لصناعة الزبدة من المنزل بمكونات بسيطة جدًا ونؤكد لكي أنها متواجدة في مطبخك هم 3 مكونات فقط وسنقدم لكم طريقة التحضير بالخطوات.

كما ذكرنا لكم طريقتنا لتحضير الزبدة لا تحتاج سوي 3 مكونات فقط ومتوفرة في جميع المنازل وغير مكلفة، وسنقدم لكم المكونات وهي:

كوب من الحليب البودر ويفضل استعمال نوع جيد لكي يكون الطعم غني.

ثلث كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزيت.

تحضير الزبدة لا تحتاج إلى خطوات كثيرة في تحضيرها فهي سهلة وسريعة جدًا، وطريقة تحضيرها هي: