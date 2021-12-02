اقوي وصفة لعمل السينابون طري ولذيذ جدا هيعجب عائلتك روعة

عمل السينابون طري ولذيذ، السينابون نوع من أنواع الحلوى اللذيذة المصنوعة من القرفة وهو معروف منذ فترة طويلة حيث بدأ صنعه بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1985 وأُعجب به الكثير هناك وفى شتى أنحاء العالم أيضاً حيث بلغ عدد الأماكن والمخابز المتخصصة في عمل السينابون حوالى 750 فرع عام 2009 في مختلف دول العالم، وكثير من محبى وعشاق السينابون يتساءلون عن طريقة صنعه في المنزل بطرق بسيطة ومضمونة لذا سنوضح كيفية عمل السينابون. عمل السينابون طري ولذيذ عمل السينابون طري ولذيذ طريقة عمل السينابون مكونات عمل السينابون 6 كوب دقيق.

5 ملاعق زبدة.

¾ كوب لبن حليب.

¾ كوب من السكر.

3 بيضة.

ذرة فانيليا.

2 ونصف ملعقة من الخميرة.

كوب ونصف ماء دافئ. مكونات الحشو السينابون ملعقة ونصف من القرفة.

كوب وربع من السكر.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة. مكونات الحشو خطوات تحضير السينابون نحضر إناء مناسب ونضع به الماء الدافئ ومقدار الخميرة وملعقتين ونصف من السكر ونخلطهم جيداً ونترك الخليط لمدة 12 دقيقة حتى تنشط الخميرة.

نضع اللبن الحليب داخل وعاء مناسب على النار ونضيف إليه الزبدة وباقي مقدار السكر ونقلب الجميع جيداً على النار حتى تمام التجانس و نرفعهم عن النار قبل البدء في الغليان.

نخلط البيض والفانيليا جيداً ثم يتم إضافتهم إلي خليط الخميرة والسكر والماء.

يتم وضع الدقيق داخل وعاء مناسب العجن ونبدأ بإضافة خليط الماء الدافئ والخميرة ثم خليط اللبن والزبدة مع التقليب المستمر و العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

نترك العجينة بعد تغطيتها لمدة ساعة ونصف ترتاح وتختمر.

نرش كمية من الدقيق على سطح طاولة ونبدأ بفرد العجينة بشكل مستطيل كبير.

نجهز الحشو وذلك عن طريق خلط السكر مع القرفة.

ندهن سطح العجينة المستطيلة بالزبدة المذابة ثم نبدأ برش خليط القرفة والسكر على سطح العجينة المستطيلة بالكامل.

نلف العجينة من بداية المستطيل إلى نهايته جيداً وبحرص للحصول على رول طويل.

نبدأ بتقطيع العجينة الملفوفة أو الرول إلى قطع متساوية.

نحضر صينية فرن كبيرة وندهنها بالزيت ونرص بداخلها قطع السينابون الدائرية.

ندخلها الفرن لمدة نصف ساعة على درجة متوسطة من الحرارة ونخرجها عند تمام النضج وبعد أن يصبح لونها ذهبي.

ترص في طبق التقديم المناسب ويمكن أن نرش عليها السكر البودرة للتزيين. خطوات تحضير الوسوم

عمل السينابون طري ولذيذ، السينابون نوع من أنواع الحلوى اللذيذة المصنوعة من القرفة وهو معروف منذ فترة طويلة حيث بدأ صنعه بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1985 وأُعجب به الكثير هناك وفى شتى أنحاء العالم أيضاً حيث بلغ عدد الأماكن والمخابز المتخصصة في عمل السينابون حوالى 750 فرع عام 2009 في مختلف دول العالم، وكثير من محبى وعشاق السينابون يتساءلون عن طريقة صنعه في المنزل بطرق بسيطة ومضمونة لذا سنوضح كيفية عمل السينابون. عمل السينابون طري ولذيذ عمل السينابون طري ولذيذ طريقة عمل السينابون مكونات عمل السينابون 6 كوب دقيق.

5 ملاعق زبدة.

¾ كوب لبن حليب.

¾ كوب من السكر.

3 بيضة.

ذرة فانيليا.

2 ونصف ملعقة من الخميرة.

كوب ونصف ماء دافئ. مكونات الحشو السينابون ملعقة ونصف من القرفة.

كوب وربع من السكر.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة. مكونات الحشو خطوات تحضير السينابون نحضر إناء مناسب ونضع به الماء الدافئ ومقدار الخميرة وملعقتين ونصف من السكر ونخلطهم جيداً ونترك الخليط لمدة 12 دقيقة حتى تنشط الخميرة.

نضع اللبن الحليب داخل وعاء مناسب على النار ونضيف إليه الزبدة وباقي مقدار السكر ونقلب الجميع جيداً على النار حتى تمام التجانس و نرفعهم عن النار قبل البدء في الغليان.

نخلط البيض والفانيليا جيداً ثم يتم إضافتهم إلي خليط الخميرة والسكر والماء.

يتم وضع الدقيق داخل وعاء مناسب العجن ونبدأ بإضافة خليط الماء الدافئ والخميرة ثم خليط اللبن والزبدة مع التقليب المستمر و العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

نترك العجينة بعد تغطيتها لمدة ساعة ونصف ترتاح وتختمر.

نرش كمية من الدقيق على سطح طاولة ونبدأ بفرد العجينة بشكل مستطيل كبير.

نجهز الحشو وذلك عن طريق خلط السكر مع القرفة.

ندهن سطح العجينة المستطيلة بالزبدة المذابة ثم نبدأ برش خليط القرفة والسكر على سطح العجينة المستطيلة بالكامل.

نلف العجينة من بداية المستطيل إلى نهايته جيداً وبحرص للحصول على رول طويل.

نبدأ بتقطيع العجينة الملفوفة أو الرول إلى قطع متساوية.

نحضر صينية فرن كبيرة وندهنها بالزيت ونرص بداخلها قطع السينابون الدائرية.

ندخلها الفرن لمدة نصف ساعة على درجة متوسطة من الحرارة ونخرجها عند تمام النضج وبعد أن يصبح لونها ذهبي.

ترص في طبق التقديم المناسب ويمكن أن نرش عليها السكر البودرة للتزيين. خطوات تحضير

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