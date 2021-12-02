ملعقة واحدة لتسوية اللحمة بسرعة الصاروخ مهما كان الحجم هتبقي طرية زي الزبدة

تسوية أو نضج اللحمة من الطرق السهلة، ومعظم النساء لم تجد صعوبة في تحضيرها لكن يجدون صعوبة إذا كانت اللحمة حجمها كبير ولم تنضج بعد وقت طويل، والبعض يلجأ لوضع القليل من السكر والبعض الآخر يتركها وقت أكثر والبعض الآخر يضع اللحمة في حلة الضغط الخاصة باللحمة، ولكن في هذا المقال نتعرف على طريقة تسوية اللحمة وكيفية نضجها . طريقة تسوية اللحمة بسرعة طريقة تسوية اللحمة بسرعة المكونات: ماء مغلي.

كيلو لحمة.

بهارات لحمة.

حبة بصل.

ورق لورا.

هيل.

قرفة.

ملح.

فلفل اسود. طريقة التسوية: أولاً نضع الماء في الوعاء أو حلة الضغط الخاصة باللحمة، ثم نتركها حتي تغلي تماماً.

وبعد ذلك نغسل اللحمة وتكون مذابة قبلها بالليلة، ثم نضعها في الوعاء .

ثم نتركها تغلي حتي يخرج الريم من عليها.

ثم نضع البهارات والقرفة والبصل والهيل والورق لورا والفلفل الأسود فقط .

ثم نخفض مستوي النار علي الهادئ، ثم نتركها تستوي لمدة ساعة، وإذا كانت حلة الضغط نغلقها بأحكام شديد لأن يوجد بها خطر إذا لم تغلق جيد.

ثم نجعل النار هادئة ونترك اللحمة في حلة الضغط ثم نفتحها ونلاحظ أنها نضجت بسرعة في خلال نصف ساعة.

وإذا كانت حلة عادية، نترك اللحمة لمدة ساعة وبعد ذلك نري اللحمة بشوكة إذا نضجت أو أصبحت نصف سوي ونضع الملح.

ثم نتركها ربع ساعة أيضا وبعد ذلك نراها مرة اخرى سوف تصبح ناضجة تماما. طرق لنضج أو تسوية اللحمة بسرعة إذابة اللحوم المجمدة أولا نضعها في الرف تحت الفريزر مباشرة قبل الطهي بيوم أو من بليل .

وفي الصباح نتركها في الخارج الثلاجة سوف تذوب وتصبح جاهزة علي الطهي وبهذا الطريقة لم تفقد قيمتها الغذائية .

ولا تضعي اللحمة مجمدة علي الطهي مباشرة لأنها سوف تأخذ وقت طويل في النضج والتسوية.

ومن عوامل سرعة التسوية للحم، إذا كانت اللحمة أحجامها كبيرة نقوم بتقسيم القطع الي قطع صغيرة.

وأيضا لتسريع عملية التسوية، نضع اللحمة قبل نضجها القليل من الملح ولا ننصح الملح في أول عملية الطهي حتي لا تشد.

وأيضاً نضع أثناء عملية طهي اللحمة، نضع القليل من السكر لتسريع النضج.

واذا كانت اللحمة استيك أو للشوي نضع في تتبيل اللحمة الخل والزبادي ونتبلها من بليل أو قبلها بيوم.

وحل اخر للحمة المشوية نستخدم العسل وندخلها في التتبيل. نصائح لطهي اللحوم بطريقة أمنة يجب اختيار طريقة طهي مناسبة ومن أفضل الطرق الطهي بالفرن أو التحميص هذه الطريقة تحافظ على العناصر الغذائية التي توجد باللحم.

يجب الابتعاد بقدر الإمكان عن شوي اللحوم وخاصة على الفحم لأن هذه الطريقة مضرة ومن الأفضل أن نقوم بطهي اللحم على درجة حرارة منخفضة. طرق لنضج أو تسوية اللحمة بسرعةنصائح لطهي اللحوم بطريقة أمنة الوسوم

تسوية أو نضج اللحمة من الطرق السهلة، ومعظم النساء لم تجد صعوبة في تحضيرها لكن يجدون صعوبة إذا كانت اللحمة حجمها كبير ولم تنضج بعد وقت طويل، والبعض يلجأ لوضع القليل من السكر والبعض الآخر يتركها وقت أكثر والبعض الآخر يضع اللحمة في حلة الضغط الخاصة باللحمة، ولكن في هذا المقال نتعرف على طريقة تسوية اللحمة وكيفية نضجها . طريقة تسوية اللحمة بسرعة طريقة تسوية اللحمة بسرعة المكونات: ماء مغلي.

كيلو لحمة.

بهارات لحمة.

حبة بصل.

ورق لورا.

هيل.

قرفة.

ملح.

فلفل اسود. طريقة التسوية: أولاً نضع الماء في الوعاء أو حلة الضغط الخاصة باللحمة، ثم نتركها حتي تغلي تماماً.

وبعد ذلك نغسل اللحمة وتكون مذابة قبلها بالليلة، ثم نضعها في الوعاء .

ثم نتركها تغلي حتي يخرج الريم من عليها.

ثم نضع البهارات والقرفة والبصل والهيل والورق لورا والفلفل الأسود فقط .

ثم نخفض مستوي النار علي الهادئ، ثم نتركها تستوي لمدة ساعة، وإذا كانت حلة الضغط نغلقها بأحكام شديد لأن يوجد بها خطر إذا لم تغلق جيد.

ثم نجعل النار هادئة ونترك اللحمة في حلة الضغط ثم نفتحها ونلاحظ أنها نضجت بسرعة في خلال نصف ساعة.

وإذا كانت حلة عادية، نترك اللحمة لمدة ساعة وبعد ذلك نري اللحمة بشوكة إذا نضجت أو أصبحت نصف سوي ونضع الملح.

ثم نتركها ربع ساعة أيضا وبعد ذلك نراها مرة اخرى سوف تصبح ناضجة تماما. طرق لنضج أو تسوية اللحمة بسرعة إذابة اللحوم المجمدة أولا نضعها في الرف تحت الفريزر مباشرة قبل الطهي بيوم أو من بليل .

وفي الصباح نتركها في الخارج الثلاجة سوف تذوب وتصبح جاهزة علي الطهي وبهذا الطريقة لم تفقد قيمتها الغذائية .

ولا تضعي اللحمة مجمدة علي الطهي مباشرة لأنها سوف تأخذ وقت طويل في النضج والتسوية.

ومن عوامل سرعة التسوية للحم، إذا كانت اللحمة أحجامها كبيرة نقوم بتقسيم القطع الي قطع صغيرة.

وأيضا لتسريع عملية التسوية، نضع اللحمة قبل نضجها القليل من الملح ولا ننصح الملح في أول عملية الطهي حتي لا تشد.

وأيضاً نضع أثناء عملية طهي اللحمة، نضع القليل من السكر لتسريع النضج.

واذا كانت اللحمة استيك أو للشوي نضع في تتبيل اللحمة الخل والزبادي ونتبلها من بليل أو قبلها بيوم.

وحل اخر للحمة المشوية نستخدم العسل وندخلها في التتبيل. نصائح لطهي اللحوم بطريقة أمنة يجب اختيار طريقة طهي مناسبة ومن أفضل الطرق الطهي بالفرن أو التحميص هذه الطريقة تحافظ على العناصر الغذائية التي توجد باللحم.

يجب الابتعاد بقدر الإمكان عن شوي اللحوم وخاصة على الفحم لأن هذه الطريقة مضرة ومن الأفضل أن نقوم بطهي اللحم على درجة حرارة منخفضة. طرق لنضج أو تسوية اللحمة بسرعةنصائح لطهي اللحوم بطريقة أمنة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة واحدة لتسوية اللحمة بسرعة الصاروخ مهما كان الحجم هتبقي طرية زي الزبدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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