غيري مظهرك واصبغي شعرك بالكركم والنسكافيه بلون أشقر طبيعي وجذاب بدون صبغات مضرة

في الآوني الأخيرة أصبحت الكثير من السيدات تتجه إلى صبغ الشعر بمكونات طبيعية بدلا من الصبغات التي تحتوى على مواد كيميائية وتضر بصحة الشعر وتجعله تالف ومقصف، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه والكركم للحصول على لون جذاب ومن أجل تعزيز فروة الرأس وتغذية بصيلات الشعر ومده بالعناصر الغذائية التي يحتاجها فتابعونا. طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه والكركم طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه والكركم المكونات: 6 ملاعق كبيرة من الكركم.

4 ملاعق كبيرة من النسكافيه.

نصف فنجان من زيت الزيتون.

2 بياض بيضة.

أكسجين بنسبة 9%. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر كمية الأكسجين في وعاء من البلاستيك ونضيف إليه زيت الزيتون مع بياض البيض ونخلط المكونات للحصول على مزيج متجانس. في وعاء أخر نخلط الكركم مع النسكافيه ونقلب ثم يضاف المزيج على خليط الأكسجين ونقلب حتى تمتزج المكونات. يقسم الشعر إلى خصل رفيعة ونوزع الخليط على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ثم يغطي بقبعة الاستحمام ويترك لمدة 8 ساعات. يغسل الشعر بالماء والشامبو وسوف تلاحظي أن لون شعرك أصبح أشقر ويمكنك تكرار الخطوات السابقة عدة مرات حتى يثبت اللون بالشكل المطلوب. وصفة صبغ الشعر بالقهوة والنسكافيه وصفة صبغ الشعر بالقهوة والنسكافيه المكونات: 5 ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو الغير محلاة.

4 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة.

5 ملاعق كبيرة من النسكافيه.

أكسجين بنسبة 6%.

فنجان زيت سمسم.

فنجان زيت خروع.

صفار بيضة. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط القهوة مع النسكافيه والكاكاو ثم نضيف صفار البيض ونقلب للحصول على عجينة بعد ذلك تضاف الزيوت مع كمية مناسبة من الأكسجين. نقلب المكونات للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع على الشعر باستخدام فرشاة الصبغة ويغطي بكيس بلاستيكي ويترك لمدة 6 ساعات. بعد ذلك يغسل الشعر بالماء والشامبو هذه الخلطة تساعد في الحصول على لون شعر بني غامق ويمكنك عملها في البيت بكل سهولة. يمكن الآن صبغ الشعر في البيت بمكونات طبيعية مثل الحناء والكركديه والنسكافيه والكركم أو القهوة وهذه المكونات لن تقوم بصبغ الشعر فقط، بل تمد الشعر بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها لكي يصبح أكثر نعومة وجمال. الوسوم

في الآوني الأخيرة أصبحت الكثير من السيدات تتجه إلى صبغ الشعر بمكونات طبيعية بدلا من الصبغات التي تحتوى على مواد كيميائية وتضر بصحة الشعر وتجعله تالف ومقصف، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه والكركم للحصول على لون جذاب ومن أجل تعزيز فروة الرأس وتغذية بصيلات الشعر ومده بالعناصر الغذائية التي يحتاجها فتابعونا. طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه والكركم طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه والكركم المكونات: 6 ملاعق كبيرة من الكركم.

4 ملاعق كبيرة من النسكافيه.

نصف فنجان من زيت الزيتون.

2 بياض بيضة.

أكسجين بنسبة 9%. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر كمية الأكسجين في وعاء من البلاستيك ونضيف إليه زيت الزيتون مع بياض البيض ونخلط المكونات للحصول على مزيج متجانس. في وعاء أخر نخلط الكركم مع النسكافيه ونقلب ثم يضاف المزيج على خليط الأكسجين ونقلب حتى تمتزج المكونات. يقسم الشعر إلى خصل رفيعة ونوزع الخليط على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ثم يغطي بقبعة الاستحمام ويترك لمدة 8 ساعات. يغسل الشعر بالماء والشامبو وسوف تلاحظي أن لون شعرك أصبح أشقر ويمكنك تكرار الخطوات السابقة عدة مرات حتى يثبت اللون بالشكل المطلوب. وصفة صبغ الشعر بالقهوة والنسكافيه وصفة صبغ الشعر بالقهوة والنسكافيه المكونات: 5 ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو الغير محلاة.

4 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة.

5 ملاعق كبيرة من النسكافيه.

أكسجين بنسبة 6%.

فنجان زيت سمسم.

فنجان زيت خروع.

صفار بيضة. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط القهوة مع النسكافيه والكاكاو ثم نضيف صفار البيض ونقلب للحصول على عجينة بعد ذلك تضاف الزيوت مع كمية مناسبة من الأكسجين. نقلب المكونات للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع على الشعر باستخدام فرشاة الصبغة ويغطي بكيس بلاستيكي ويترك لمدة 6 ساعات. بعد ذلك يغسل الشعر بالماء والشامبو هذه الخلطة تساعد في الحصول على لون شعر بني غامق ويمكنك عملها في البيت بكل سهولة. يمكن الآن صبغ الشعر في البيت بمكونات طبيعية مثل الحناء والكركديه والنسكافيه والكركم أو القهوة وهذه المكونات لن تقوم بصبغ الشعر فقط، بل تمد الشعر بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها لكي يصبح أكثر نعومة وجمال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غيري مظهرك واصبغي شعرك بالكركم والنسكافيه بلون أشقر طبيعي وجذاب بدون صبغات مضرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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