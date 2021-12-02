طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بمقادير مرملة وطرية ألذ صينية بسبوسة بالقشطة هتجربوها

تعتبر البسبوسة بالقشطة من الحلويات الشعبية والشرقية المشهورة داخل مصر وفي الوطن العربي، ومن اشهر الحلويات التي يتم تحضيرها في رمضان لكن بعض النساء يعانون من طريقة عمل البسبوسة لم تخرج منهم مثل الذي يشترونها من الخارج، لكن في هذا المقال سوف نعرف اسرار نجاح البسبوسة وازاي نطلعها مثل المطاعم والمحلات، وتحضير البسبوسة سهلة وبسيطة لكن تحتاج بعض التفاصيل الذي يجعلها لذيذة مثل المحلات، أولا لا تصدقي أن أي وصفة بسبوسة يضع لها بكينج بودر وغيرها كثير، في هذا المقال نعرف طريقة عمل البسبوسة بالقشطة. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة المقادير : 2 كوب من السميد.

نص كوب سكر.

2 معلقة كبيرة من العسل الابيض.

كوب لبن زبادي.

نص كوب سمنة.

معلقة صغيرة بكينج بودر.

قشطة . مقادير الشربات: كوب ونص من السكر .

كوب ونص من الماء .

نص ليمونة.

معلقة كبيرة من السمنة. طريقة التحضير: اخلطي السميد مع السمنة بدون عجن بالأصابع.

ثم نضيف الزبادي والعسل والسكر بكينج باودر، ثم نحرك المقادير حتي تتجانس فقط .

ثم نضيف الخليط في صينية مدهونة بالسمنة أو الطحينة، ثم ندخلها الفرن علي درجة حرارة 200 ولمدة نص ساعة حتي تأخذ لون ذهبي.

وعند التسوية نقوم بإخراجها ثم نسكب عليها الشربات ساخن .

ثم نغطيها ونتركها تبرد .

وتزين بالقشطة . تحضير الشربات: أولا نضع السكر والماء وعصير الليمون ونتركه حتي يغلي لمدة عشر دقائق

ثم نضع السمنة قبل سكبه على صينية البسبوسة. سر نجاح البسبوسة بالقشطة يجب أن يكون السميد ناعم ليس به أي تكتلات.

يجب أن نفرك البسبوسة بالسمنة بأصابعنا ليس العجن الكثير .

وأيضا نقلل التقليب لأن البسبوسة بها مواد تساعد على تجفيف البسبوسة ويجعلها صلبة.

ننزل بالشربات الساخن فور طلوع البسبوسة من الفرن ويجب أن ندخلها مرة أخرى فى الفرن .

حتي تشرب البسبوسة الشربات وتكون مثل المطاعم والمخابز ..

لا تضع البسبوسة فى الثلاجة حتي لا تجف وتكون صلبة.

يجب أن يكون سمك البسبوسة سميك ومتماسكة حتي لا تحترق .

وأيضا من نجاح البسبوسة أنها تختلف حيث السميد يحتاج بكينج بودر والبسبوسة الجاهزة سهلة التحضير يوجد بها بكينج بودر ولا تحتاج إليه أنها ملحوظة هامة جداً . سر نجاح البسبوسة بالقشطة الوسوم

تعتبر البسبوسة بالقشطة من الحلويات الشعبية والشرقية المشهورة داخل مصر وفي الوطن العربي، ومن اشهر الحلويات التي يتم تحضيرها في رمضان لكن بعض النساء يعانون من طريقة عمل البسبوسة لم تخرج منهم مثل الذي يشترونها من الخارج، لكن في هذا المقال سوف نعرف اسرار نجاح البسبوسة وازاي نطلعها مثل المطاعم والمحلات، وتحضير البسبوسة سهلة وبسيطة لكن تحتاج بعض التفاصيل الذي يجعلها لذيذة مثل المحلات، أولا لا تصدقي أن أي وصفة بسبوسة يضع لها بكينج بودر وغيرها كثير، في هذا المقال نعرف طريقة عمل البسبوسة بالقشطة. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة المقادير : 2 كوب من السميد.

نص كوب سكر.

2 معلقة كبيرة من العسل الابيض.

كوب لبن زبادي.

نص كوب سمنة.

معلقة صغيرة بكينج بودر.

قشطة . مقادير الشربات: كوب ونص من السكر .

كوب ونص من الماء .

نص ليمونة.

معلقة كبيرة من السمنة. طريقة التحضير: اخلطي السميد مع السمنة بدون عجن بالأصابع.

ثم نضيف الزبادي والعسل والسكر بكينج باودر، ثم نحرك المقادير حتي تتجانس فقط .

ثم نضيف الخليط في صينية مدهونة بالسمنة أو الطحينة، ثم ندخلها الفرن علي درجة حرارة 200 ولمدة نص ساعة حتي تأخذ لون ذهبي.

وعند التسوية نقوم بإخراجها ثم نسكب عليها الشربات ساخن .

ثم نغطيها ونتركها تبرد .

وتزين بالقشطة . تحضير الشربات: أولا نضع السكر والماء وعصير الليمون ونتركه حتي يغلي لمدة عشر دقائق

ثم نضع السمنة قبل سكبه على صينية البسبوسة. سر نجاح البسبوسة بالقشطة يجب أن يكون السميد ناعم ليس به أي تكتلات.

يجب أن نفرك البسبوسة بالسمنة بأصابعنا ليس العجن الكثير .

وأيضا نقلل التقليب لأن البسبوسة بها مواد تساعد على تجفيف البسبوسة ويجعلها صلبة.

ننزل بالشربات الساخن فور طلوع البسبوسة من الفرن ويجب أن ندخلها مرة أخرى فى الفرن .

حتي تشرب البسبوسة الشربات وتكون مثل المطاعم والمخابز ..

لا تضع البسبوسة فى الثلاجة حتي لا تجف وتكون صلبة.

يجب أن يكون سمك البسبوسة سميك ومتماسكة حتي لا تحترق .

وأيضا من نجاح البسبوسة أنها تختلف حيث السميد يحتاج بكينج بودر والبسبوسة الجاهزة سهلة التحضير يوجد بها بكينج بودر ولا تحتاج إليه أنها ملحوظة هامة جداً . سر نجاح البسبوسة بالقشطة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بمقادير مرملة وطرية ألذ صينية بسبوسة بالقشطة هتجربوها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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