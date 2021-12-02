طريقة عمل كبدة الفلاح التركيه بالخلطة السريه زى المطاعم

الكبدة من الاكلات الشعبيه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة والمفيدة فى صحة الانسان. وتعمل على تقوية العظام وزيادة كرات الدم فى الجسم. وتعتبر من الاكلات التي عليها اقبال كبير من الكثير من الناس.وسوف نبين طريقة عمل الكبدة بطريقة مفيدة وصحية. وسوف نتناول كبدة الفلاح التركيه الشهية واللذيذة.فى الخطوات التالية.

نحتاج كيلو من الكبدة البقرى مقطعة الى شرائح.

ايضا ثلاث بصلات شرائح.

8 فصوص ثوم مفروم.

100 جرام من الدهون.

كذلك ثلاث قرون من الفلفل الاخضر الحلو او الرومى.

اثنين من قرون الفلفل الحار.

بما فى ذلك عصير ثلاث حبات ليمون

مع ربع كوب من الزيت.

ثم ملعقة فلفل اسود.

بهارات مشكة ملعقة.

ملح حسب الرغبة.

كزبرة ناعمة ملعقة.

كمون ملعفة.

طريقة تحضيروعمل كبدة الفلاح التركيه المكونات والمقادير

وضع طاسة كبيرة على النار نضع بها بعض الزيت.

ثم نضع البصل والثوم ونقلبهم قليلا.

كذلك وضع الكبدة مع التقليب جيدا خمس دقائق

ايضا اضافة باقى المكونات الى الكبدة من الفلفل الاسود والكمون والبهارات والملح والكزبرة الناعمة.

التقليب جيدا بعد ذلك اضافة شرائح الفلفل والطماطم وعصير الليمون والتقليب حتى تنضج المكونات.

ارفعي الطاسة من على النار وقدمى الكبدة مع السلطات والطحينة والخبز ساخنة.

كيلو من الكبدة. مع ثلاث بصلات مبشورة او شرلئح.

ثم حبتان طماطم شرائح. كذلك فلفل اسود وملح ملعقة من كل منهما.

نصف كيلو من البسله وملح حسب الرغة وبهارات..

خمس معالق زيت ذرة. ثلاث فصوص ثوم مفروم .كوب من الماء.

نحضر طاسة كبيرة تسع الكمية.ثم نضع الطاسة على النار.

ثم نضع البصل والثوم المفروم بعض الوقت مع التقليب المستمر حتى يقارب لونهما اللون الذهبى..

اضافة الكبدة والتقليب بعض الوقت إضافة البسلة والماء والبهارات والملح والفلفل الأسود .

التقليب المستمر بعض الوقت ثم ترك الخليط على النار حتى تنضج المكونات جيدا. ا

رفعي المكونات من على النار ثم قدمى الطعام الى اسرتك.

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تحتوي الكبدة على الزنك وهو عنصر هام فى حماية الجسم من الأمراض. كذلك تمد الجسم بالطاقة وتعمل على تقوية الذاكرة. ايضا تقوية جهاز المناعة فى الجسم. تساعد الجسم على عملية التمثيل الغذائى.