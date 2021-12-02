طريقة عمل الباتية بالجبنة بالمنزل برائحة وطعم رائع أحلى من بتاع الأفران

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يعد الباتيه من المعجنات التي تحتوى على حشو مختلف وأطعمة مختلفة حسب رغبة كل شخص وحسب المذاق الذي يشتهيه فهي تحتوي على مقادير بسيطة وسهلة وسريعة التحضير فيمكن أن نتناولها على الأفكار مع كوب من الشاي كما أنها يمكن تناولها في أي وقت لخفتها على المعدة فتتجه ربات المنزل إلى عملها بالمنزل لسهولتها وقلة تكلفتها.مكونات عمل الباتيه بالجبنة في المنزل
- كيلو دقيق متعدد الاستخدام
- ربع كوب زيت
- كوب زبادي
- ثلاث معالق كبيرة لبن بودر
- معلقة كبيرة خميرة
- واحد معلقة كبيرة سكر
- معلقة كبيرة خل
- معلقة كبيرة بيكينج بودر
- كوب وربع ماء دافئ لعجينة الباتيه
- رشة من الملح
- معلقتان حليب بودر
- معلقة صغيرة سكر
- نصف ملعقة صغيرة قهوة
- معلقتان كبيرة ماء
- نصف كوب سمسم
- نصف كوب حبة البركة
- جبنة براميلي أو أي نوع آخر حسب المذاق
- زيتون أسود متقطع قطع صغيرة
- يجب علينا أن بالعجان الكهربائي ونقوم بإضافة الدقيق والملح والحليب البودر والبيكينج بودر ونضيف السكر والخميرة ثم نقوم بخلط جميع المكونات
- ونقوم بإضافة الخل والزبادي والزيت ونقوم بالخلط مرة أخرى حتي يمتزجوا مع جميع المكونات الأخرى
- نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتي تصبح عجينة الباتيه طرية وناعمة ثم نقوم بتغطيتها ونتركها بالجانب في مكان دافئ حتى تختمر العجينة.
- نأتي بالجينة بعد أن تختمر ثم أقوم نقوم بفردها علي رشة دقيق ونساويها علي شكل مستطيل
- ونقوم بتقطيعها لشرائط علي شكل مستطيل ثم نقوم بتقطيعها علي 2 او ٣ أو حسب طول المستطيل
- ثم نبدأ بعمل خليط د الجبنة والزيتون ونضيفه في اول العجينة ونقوم بلفها على شكل رول ثم نقوم برصها في صينية وندهن القاع بالزيت أو السمنة .
- نقوم بترك العجينة حتى تختمر مرة أخرى ليتضاعف حجمها
- ثم نقوم بعمل خليط السكر والقهوة والماء والحليب البودر ونقوم بدهن الوجه ونرش السمسم وحبة البركة
- ونقوم لإدخالها للفرن ساخن جدا علي درجة حرارة 200 في الوسط حتى تنضج ثم نركها بالجانب لتهدأ ونقدمها.
الوسوم
يعد الباتيه من المعجنات التي تحتوى على حشو مختلف وأطعمة مختلفة حسب رغبة كل شخص وحسب المذاق الذي يشتهيه فهي تحتوي على مقادير بسيطة وسهلة وسريعة التحضير فيمكن أن نتناولها على الأفكار مع كوب من الشاي كما أنها يمكن تناولها في أي وقت لخفتها على المعدة فتتجه ربات المنزل إلى عملها بالمنزل لسهولتها وقلة تكلفتها.مكونات عمل الباتيه بالجبنة في المنزل
- كيلو دقيق متعدد الاستخدام
- ربع كوب زيت
- كوب زبادي
- ثلاث معالق كبيرة لبن بودر
- معلقة كبيرة خميرة
- واحد معلقة كبيرة سكر
- معلقة كبيرة خل
- معلقة كبيرة بيكينج بودر
- كوب وربع ماء دافئ لعجينة الباتيه
- رشة من الملح
- معلقتان حليب بودر
- معلقة صغيرة سكر
- نصف ملعقة صغيرة قهوة
- معلقتان كبيرة ماء
- نصف كوب سمسم
- نصف كوب حبة البركة
- جبنة براميلي أو أي نوع آخر حسب المذاق
- زيتون أسود متقطع قطع صغيرة
- يجب علينا أن بالعجان الكهربائي ونقوم بإضافة الدقيق والملح والحليب البودر والبيكينج بودر ونضيف السكر والخميرة ثم نقوم بخلط جميع المكونات
- ونقوم بإضافة الخل والزبادي والزيت ونقوم بالخلط مرة أخرى حتي يمتزجوا مع جميع المكونات الأخرى
- نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتي تصبح عجينة الباتيه طرية وناعمة ثم نقوم بتغطيتها ونتركها بالجانب في مكان دافئ حتى تختمر العجينة.
- نأتي بالجينة بعد أن تختمر ثم أقوم نقوم بفردها علي رشة دقيق ونساويها علي شكل مستطيل
- ونقوم بتقطيعها لشرائط علي شكل مستطيل ثم نقوم بتقطيعها علي 2 او ٣ أو حسب طول المستطيل
- ثم نبدأ بعمل خليط د الجبنة والزيتون ونضيفه في اول العجينة ونقوم بلفها على شكل رول ثم نقوم برصها في صينية وندهن القاع بالزيت أو السمنة .
- نقوم بترك العجينة حتى تختمر مرة أخرى ليتضاعف حجمها
- ثم نقوم بعمل خليط السكر والقهوة والماء والحليب البودر ونقوم بدهن الوجه ونرش السمسم وحبة البركة
- ونقوم لإدخالها للفرن ساخن جدا علي درجة حرارة 200 في الوسط حتى تنضج ثم نركها بالجانب لتهدأ ونقدمها.