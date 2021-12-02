طريقة عمل الباتية بالجبنة بالمنزل برائحة وطعم رائع أحلى من بتاع الأفران

يعد الباتيه من المعجنات التي تحتوى على حشو مختلف وأطعمة مختلفة حسب رغبة كل شخص وحسب المذاق الذي يشتهيه فهي تحتوي على مقادير بسيطة وسهلة وسريعة التحضير فيمكن أن نتناولها على الأفكار مع كوب من الشاي كما أنها يمكن تناولها في أي وقت لخفتها على المعدة فتتجه ربات المنزل إلى عملها بالمنزل لسهولتها وقلة تكلفتها.

كيلو دقيق متعدد الاستخدام

ربع كوب زيت

كوب زبادي

ثلاث معالق كبيرة لبن بودر

معلقة كبيرة خميرة

واحد معلقة كبيرة سكر

معلقة كبيرة خل

معلقة كبيرة بيكينج بودر

كوب وربع ماء دافئ لعجينة الباتيه

رشة من الملح

معلقتان حليب بودر

معلقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة قهوة

معلقتان كبيرة ماء

نصف كوب سمسم

نصف كوب حبة البركة

جبنة براميلي أو أي نوع آخر حسب المذاق

زيتون أسود متقطع قطع صغيرة