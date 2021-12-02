طريقة عمل فراخ كنتاكي بوصفات مختلفة في البيت زي المطاعم

طريقة عمل فراخ كنتاكي واحدة من أشهي وافضل المأكولات المفضلة لدي الكثير من الفتيات والشباب. وهي من الاكلات السريعة والجاهزة التي تتمتع بطعم رائع وشهي جداً ولذلك يبحث عدد كبير من السيدات عن طريقة عمل فراخ كنتاكي في المنزل. ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أسهل طريقة عمل فراخ كنتاكي في البيت خطوة بخطوة فهي وجبة مفضلة للأطفال والشباب والفتيات والكبار لكونها ذات نكهة رائعة ومختلفة عن كافة وجبات اللحوم والدجاج الأخرى.

طريقة عمل فراخ كنتاكي

تعد وجبة فراخ كنتاكي من الوجبات الخفيفة والسريعة التي يمكنك تناولها بجانب البطاطس المقلية فهي ذات طعم شهي جداً ورائع. ويعد دجاج كنتاكي أحد اشهر الاكلات في العالم والوطن العربي فهو منتشر بشكل كبير في كافة الدول حول العالم. ويرجع ذلك إلي انة يتميز بطعم مختلف تماما عن باقي وصفات الدجاج الأخرى. ولذلك سوف نوفر اسرار عمل دجاج كنتاكي في المنزل بسهولة وخطوة بخطوة.

مكونات عمل فراخ كنتاكي

في البداية سوف نوضح لكم كافة المقادير والمكونات التي تساعدك في معرفة طريقة عمل فراخ كنتاكي مقرمشة مثل المطاعم. وبعد ذلك سوف نذكر لكم خطوات التحضير بالترتيب وطريقة القلي والمقبلات التي يمكنك تناولها بجانب دجاج كنتاكي.

دجاجة ذات حجم متوسط مقطعة إلي قطع صغيرة لكي تستطيعين تتبيلها بشكل كامل وجيد.

1 حبة بصلة مفرومة.

كوب واحد من الدقيق.

كوب واحد كبير من البقسماط المطحون.

كورن فليكس بكمية قليلة جداً.

2 حبة من البيض.

زيت نباتي للقلي.

رشة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والكمون والبابريكا والكاري والقرفة والزنجبيل والشطة.

2 ملعقة من الخل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

بيكنج بودر.

الخطوة الاولي نقوم بتحضير تتبيلة الفراخ حيث تقومي بوضع كافة المكونات وهي التوابل والفلفل والكمون والملح والبابريكا والشطة والكاري والزنجبيل والقرنفل والليمون والخل والزيت ونقوم بخلط المكونات.

ثم نقوم بتتبيل الفراخ المقطعة إلي قطع صغيرة بشكل جيداً جدا في التتبيلة.

وبعد ذلك قومي بتغليف الفراخ بكيس او وضعها في علبة مغلقة وضعيها في الثلاجة لمدة يوم كامل.

اخفقي البيض وضعي التوابل علي البيض ثم ضعي البيكنج بودر أيضا علية وبعد ذلك ضعي الدجاج المتبلة في الخليط.

قومي بتجهيز الدقيق والبقسماط المطحون وقومي بخلطهم مع بعض وبعد ذلك ضعي كافة التوابل عليهم.

بعد ذلك احضري مقلاة بها زيت القلي وضعي قطع الدجاج بها حتي يصبح لونها ذهبي وتنضج بشكل كامل.

لكي تستمتعي بـ فراخ كنتاكي لابد تناولها بجانب المقبلات وأبرزها هي البطاطس المقلية والكاتشب والمستردة.

خطوات تحضير وعمل فراخ كنتاكيطريقة عمل فراخ كنتاكي فاطمة ابو حاتي

يمكنك تحضير ومعرفة طريقة عمل فراخ كنتاكي في البيت علي طريقة الشيف فاطمة ابو حاتي. حيث توفر لكل سيدة طريقة رائعة ومميزة جداً لعمل دجاج كنتاكي في المنزل. وسوف تحصلين علي نتيجة رائعة وطعم مذهل حقا. ويمكنك معرفة المكونات المطلوبة وخطوات التحضير من خلال الفيديو التالي.