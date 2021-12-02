بزيت جونسون اعملي خلطة سحرية لتحصلي على بشرة بيضاء كالحليب بشكل فوري

خلطة زيت جونسون والقهوة من الخلطات السحرية التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل فوري وجعلها بيضاء كالزجاج، وكثير من الفتيات والسيدات يردن الحصول على بشرة بيضاء بمكونات طبيعية دون الحاجة لاستخدام مواد كيماوية تؤدي إلى تلف البشرة، وهنا سوف نقدم خلطة بسيطة حتى تستطيع الفتيات تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي زيت جونسون والنشا والقهوة ويعرف عن القهوة بفوائدها الكثيرة للبشرة حيث تعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة كما تشد الجلد المترهل وتمنع ظهور السيلوليت وتعمل على تفتيح البشرة ومعالجة حروق الشمس، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خلطة زيت جونسون والقهوة التفتيح وإزالة الجلد الميت.

مكونات عمل خلطة زيت جونسون والقهوة للتفتيح

تتكون خلطة القهوة وزيت جونسون للتفتيح من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ربع صابونة مبشورة.

ملعقة كبيرة من القهوة.

القليل من زيت جونسون.

ملعقة من النشا.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لتحضير خلطة زيت جونسون والقهوة للتفتيح هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط الصابون وماء الورد معا جيدا حتى يذوب الصابون. بعد ذلك نقوم بإضافة القهوة وزيت جونسون مع التقليب المستمر ثم نقوم بإضافة ملعقة النشا ونقلب الخليط جيدا حتى نحصل على خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة تطبيق الخليط بطريقة سهلة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نقوم بفرد الخليط على الوجه والجسم مع التدليك المستمر لمدة لا تقل عن خمس دقائق بعد ذلك تغسل بالماء الفاتر.

نقوم بتكرار هذه الخلطة مرتين في الأسبوع لمدة عشرة أيام مع الإحتفاظ به في الثلاجة.

وبهذا نكون قدمنا خلطة سحرية لتفتيح دائم وبشرة مشدودة وخالية من التجاعيد وإزالة خلايا الجلد الميتة.

فوائد القهوة للبشرة

هناك عدة فوائد للقهوة على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

تعالج الهالات السوداء حول العين وتخفف انتفاخ العين. تمنع ظهور السيلوليت كما تعالج الوردية واحمرار البشرة. تشد الجلد المترهل وتزيل خلايا الجلد الميتة. تعالج حروق الشمس وتعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ. تزيل الرؤوس السوداء وتعالج التهاب البشرة.

خلطة زيت جونسون والنشا للتبييض

سوف نقدم خلطة سحرية بزيت جونسون والنشا التبييض البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-