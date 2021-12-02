طريقة عمل كيكة المج سريعاً وبسهولة في البيت دون استخدام فرن

تعد الكيكة من أشهر الحلويات الشهية التي يحبها الكبار والصغار، وهي تتميز بسهولة تحضيرها وبمكوناتها الغير مكلفة لذلك هي من الحلويات البسيطة، وعادة نجد الكيكة متواجدة بقوة في الكثير من المناسبات المختلفة سواء في الاعياد وأعياد الميلاد، كما تقدمها الأمهات في كل الأوقات للعائلة، وهناك الكثير من الوصفات المختلفة لعمل الكيكة وأشهرها كيكة المج، وفي إطار حرصنا على تقديم الوصفات الشهية الرائعة التي ستنال إعجابكم قررنا أن نستعرض عليكم طريقة عمل كيكة المج.

طريقة عمل كيكة المج

كيكة المج من الوصفات التي انتشرت بشكل كبير في الوطن العربي وبشكل خاص في مصر، وتعد من الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكن تحضيرها في دقائق معدودة، كما أنها لا تحتاج لفرن الاكتفاء فقط بخبزها على البوتاجاز وستكون هشة جداً وبقوام اسفنجي مثل كيكة الفرن، فلا داعي للقلق فخطواتها سهلة للغاية ليست معقدة كما تعتقد بعض الأمهات.

كأس كبير من الزيت.

كأس كبير من اللبن.

كأس كبير من السكر.

كأس ونصف دقيق أبيض منخول.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

2 ملعقة كاكاو.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نبدأ بتجهيز خليط الكيكة من خلال خلط السكر مع الفانيليا والبيض بشكل جيد للحصول على قوام هش.

ننزل بمقدار الزيت واللبن ونقوم بتقلبيهما معاً بقوة لتتجانس المكونات معاً.

في وعاء نضع الدقيق مع البيكنج بودر والكاكاو ونقلبهما، ثم نسكب عليهم خليط البيض والسكر بشكل تدريجي مع التقليب بشكل جيد حتى نحصل على قوام سائل قليلاً متجانس.

نحضر عدد من المج ونقوم بدهنها بالقليل من الزيت من الداخل، ثم نسكب فيها الكيكة لمنتصف المج فقط لأن الكيكة أثناء الخبز ستعلو ويمكن أن تخرج من الماج.

نحضر حلة كبيرة ونرص فيها المج ثم نقوم بتغطيتها من خلال قطعة من القماش ونضع عليها غطاء الحلة.

نرفع الحلة على نار البوتاجاز المتوسطة لمدة 20 دقيقة حت تنضج كيكة الماج وتصبح جاهزة للتقديم.

نرفع الكيكة من على النار وتترك لتبرد تماماً ثم نقدمها مع كوب الشاي أو اللبن وبالهناء والشفاء.

المكونات:طريقة التحضير: