طريقة عمل البسبوسة بالقشطة مثل محلات الحلواني بخطوات بسيطة بالمنزل

البسبوسة بالقشطة من الحلويات الجميلة الفاخرة التي تباع في محلات الحلواني بأسعار غالية الثمن، ونجد عليها إقبال شديد من الناس ويرغبون في شرائها يوميًا، وهي تحتوي على القشطة اللذيذة التي تعطي لها طعم مميز ورائحة جميلة، وهي من أجمل أطباق الحلويات المحببة لدى الأطفال، كما تشتهر في جميع أنحاء العالم ويطلق عليها العديد من الأسماء، كما تتميز بسهولة تحضيرها وتستطيع الفتيات والأمهات صنعها بكل سهولة بالمنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة مثل محلات الحلواني بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل البسبوسة بالقشطة

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ثلاث أكواب من الشربات البارد ثقيل القوام.

ثلاث حبات من البيض.

كوب من السكر.

2 كوب من سميد البسبوسة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزيت.

كوب من الزبادي.

كوب من القشطة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البسبوسه بالقشطة في المنزل من خلال خطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر المضرب الكهربائي ونضع به البيض، والسكر، والفانيليا، والزيت، والزبادي، ثم نخفقهم جيدًا مع بعض. نضيف سميد البسبوسة، والبيكنج بودر، ثم نخفق مرة أخرى حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من السمنة، ثم نصب نصف الخليط في الصينية وندخلها الفرن حتى تأخذ اللون الأصفر. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نضيف القشطة في المنتصف ونفردها جيدًا داخل الصينية. نقوم بإضافة باقي الخليط على الصينية حتى تتكون لدينا ثلاث طبقات، ثم ندخل الصينية الفرن مرة أخرى حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون. نخرج الصينية من الفرن ونضع عليه الشربات البارد مباشرةً حتى تتشرب جيدًا، بعد ذلك نغطيها وندخلها الثلاجة حتى تبرد تمامًا. بعد ذلك نقوم بإخراج الصينية من الفرن، ونقوم بتقطيعها على شكل مربعات متوسطة ونرصها على طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

سر نجاح البسبوسة بالقشطة في المنزل

توجد بعض الأسرار البسيطة التي يجب التعرف عليها حتى نحصل على بسبوسة رائعة المذاق وهى كما يأتي:-