سر قلي الباذنجان بدون ما يشرب ولا نقطة زيت نهائياً بطريقة سهله لازم تجربيها وطعمه تحفه

يعتبر الباذنجان المقلي من الأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، كما أنه من الأطعمة المفيدة للجسم والصحة، ولكن المشكلة عندما يتم قلي الباذنجان فإنه يمتص الكثير من الزيوت وذلك يجعل سعراته الحرارية عالية، بالإضافة إلى أنه يساهم في زيادة الوزن بشكل كبير وزيادة نسبة الكولسترول في الجسم، وسوف نوضح في السطور التالية كيفية صنع الباذنجان المقلي بدون أن يمتص الكثير من الزيوت.

قلي الباذنجان بدون ما يشرب ولا نقطة زيت

الباذنجان من الخضروات المفيدة واللذيذة والتي يمكن تحضيرها بسهولة وذلك عن طريق التالي:

زيت لقلي الباذنجان.

حبتان من الباذنجان.

بيضة واحدة.

كوب من الدقيق.

كوب من البقسماط.

ملح.

مكونات قلي الباذنجان بدون ما يشرب ولا نقطة زيت نهائياً

في إناء عميق يتم غسل الباذنجان جيداً ثم يتم تقطيعها إلى دوائر متوسطة الحجم.

نقوم برش كمية بسيطة من الملح على الباذنجان من كل الجوانب ويترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة حتى تخرج كل السوائل الموجودة داخل الباذنجان.

في إناء آخر نكسر البيضة ونخفقها، ونضع الدقيق والبقسماط كلاً على حدة في إناء.

بعد ذلك نقوم بتنشيف الباذنجان من أي سائل موجود به، ثم نضعه في الدقيق ثم البيضة ثم البقسماط.

نقوم بتكرار الخطوة السابقة إلى أن تنتهي كمية الباذنجان كلها.

نقوم بتسخين الزيت إلى أن يصل لدرجة حرارة متوسطة ونضع فيه الباذنجان حتى يصبح باللون الذهبي.

نخرج حبات الباذنجان من الزيت ونضعها على ورق المطبخ للتخلص من أي زيوت زائدة.

طريقة تحضير قلي الباذنجان بدون ما يشرب ولا نقطة زيت

نقوم بغسل الباذنجان وتقطيعه إلى شرائح دائرية.

نقوم بوضع شرائح الباذنجان على صينيه ونقوم بفردها ورش كمية من الملح عليها.

يترك الباذنجان لمدة 10 دقائق.

نقوم بوضع الباذنجان في الدقيق حتى يتكون عليه طبقة خفيفة من الدقيق.

يتم تسخين الزيت ووضع الباذنجان بداخله ونقوم بقليه من الجهتين.

يمكن بعد فرد الباذنجان في الصينية يتم تنشيفه من أي بقايا للماء ثم يتم إضافة القليل من الزيت عليه ووضعه في الفرن على درجة حرارة متوسطة إلى أن يكون باللون الذهبي.

من أي بقايا للماء ثم يتم إضافة القليل من الزيت عليه ووضعه في الفرن على درجة حرارة متوسطة إلى أن يكون باللون الذهبي. وبذلك يكون الباذنجان جاهز للتقديم.

طريقة أخرى لقلي الباذنجان بزيت قليل

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم الطريقة الصحيحة لقلي الباذنجان بدون امتصاص كمية كبيرة من الزيت، يمكن اتباع الخطوات السابقة للحصول على باذنجان شهي قليل الزيت.