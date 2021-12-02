بملعقة فازلين افردي شعرك الخشن لخيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

فرد الشعر الخشن يكون من خلال الاستعانة بوصفات تكون كلها من الطبيعة وتخلو من أي مواد قد تكون كيميائية تتسبب في الكثير من الأضرار للشعر ولا تكون ذات فائدة حتى ولو فردت الشعر وجعلته خالي ن التجاعيد فهذا يتسبب في الكثير من المشكلات للشعر فالأضرار بالنسبة لطرق الفرد الكيميائي تغلب الفوائد وعلى نحو من الإيضاح والتفصيل نتعرف على خلطات طبيعية تساعد على التحسين من الملمس الخاص بالشعر وكذلك يعد استخدام الخلطات الطبيعية من أهم ما يجب أن نتبعه ليكون الشعر رطب وناعم وخالي من أي تجاعيد وفيما يلي أشهر وصفات فرد الشعر.

بملعقة فازلين افردي شعرك الخشن لخيوط حرير

خليط الفازلين من أهم المكونات التي تساعد على الفرد الطبيعي للشعر بشكل آمن، ومن دون أن تكون الخلطة مزودة بأي تركيبة كيميائية ومكونات الخليط تكون كما يلي:

ملعقة فازلين.

زيت سمسم.

زيت خروع.

زيت زيتون.

طريقة التحضير

تكون بالخلط بعد الإذابة للفازلين، وخلط المكونات يكون من خلال أداة ملائمة، ومن ثم يتم التطبيق للخليط مدة حوالي ربع ساعة على الشعر ومن ثم يتم غسل الشعر من أثر الخليط باستعمال الماء مع غسول طبيعي.

وصفة الخميرة لفرد الشعر الخشن

أفضل التركيبات الطبيعية والتي تعمل على التنعيم التام لخصلات الشعر والمكونات الآتية تكون هي أساس وصفة الخميرة:

مكونات التركيبة

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من عسل النحل.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة التحضير للتركيبة

من الممكن تحضير تلك الخلطة من خلال الخلط بين الخميرة والعسل مع الدقيق والزيوت والانتظار للقليل من الوقت حتى نجد أن المكونات قد صنعت فقاعات تدل على نشاط الخميرة ومن ثم يسهل تطبيقها على الشعر مدة حوالي خمسة وعشرين دقيقة والشعر يكون مغطى تماما، وبعده يغسل بمياه فاترة ويتم تكرار الخليط حوالي مرتين بالأسبوع.

كيراتين الموز لفرد الشعر الخشن

المكونات

حبة من الموز.

ملعقتان جل صبار.

زيت زيتون.

زيت خروع.

طريقة التحضير

تكون من خلال مزج كامل ما بين كل المكونات، ومن ثم يتم التطبيق على الشعر من ربع لنصف ساعة.