بخطوات سهلة وبسيطة حضري الكنافة النابلسية اللذيذة واستمتعي بألذ طعم

تترأس حلوى الكنافة النابلسية قائمة أشهر الحلويات الشرقية التي يفضلها العرب، فهي من صنع الفلسطينين وتشتهر بها بلاد الشام في سوريا والأردن والعراق، وهذا لأنها تتمتع بمذاق لذيذ وطيب وشهي للغاية، فهي عبارة عن تحضير الكنافة بالطريقة العادية ولكن مع إضافة الجبن الذائب ويعد جبن العكاوي من أفضل أنواع الجبن التي يتم تحضير الكنافة النابلسية بها للحصول على نتائج مضمونة، ومن هنا سوف نقدم لكم أسهل طريقة عمل الكنافة النابلسية على طريقة المطبخ الفلسطيني.

طريقة عمل الكنافة النابلسية

تعد الكنافة من أفضل وألذ أنواع الحلوى، يفضلها الكثير من الشخاص نظراً لمذاقها الشهي، تحضر بكثرة في شهر رمضان الكريم، ولا تخلو مائدة في هذا الشهر من وجود طبق الحلوى، سواء الكنافة، أو البسبوسة، أو بلح الشام وغيرها من الحلويات، تابعو معنا مكونات وكيفية تحضير الكنافة النابلسية.

المكونات

كوبان كبيران من جبن العكاوي.

ربع كوب من الجبن الموتزريلا.

قطعتين من الجبن الكيري.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

مقدار نصف كيلو من الكنافة الناعمة الطازجة.

كوب كبير نصف من سيرب الشربات.

ربع كوب من الفستق المجروش.

ملعقة صغيرة من لون الطعام الأحمر.

خطوات التحضير

نقع جبن العكاوي في القليل من الماء للتخفيف من الملح الموجود بها لمدة ساعة.

بشر جبن العكاوي ثم يتم خلطها مع الجبن الكيري وجبن الموتزريلا.

توضع الكنافة في قدر عميق وتفكك وتفرك جيدًا ثم يوضع عليها عليها الزبد المخلوط باللون.

وضع الكنافة في وعاء متوسط الحجم ثم تفرك جيداً.

خلط ملعقة كبيرة من الزبدة الذائبة مع لون الطعام الأحمر.

إضافة خليط الزبدة المخلوطة باللون إلى الكنافة ويتم مزجهم مع بعض جيداً.

تحضير صينية مستطيلة الشكل ويتم دهنها بملعقة كبيرة أيضا من الزبدة وتوضع على نار هادئة.

فرد خليط الكنافة في الصينية وهي على النار، ثم يتم تركها قليلاً حتى أن تحمر من تحت ومن الجوانب.

نثر خليط الجبن فوق خليط الكنافة على النار وتركها حتى أن تذوب تماماً.

رفع الصينية عن النار ثم يتم قلبها في صحن التقديم بحيث تكون طبقة الجبن في الأسفل.

سكب سيرم الشربات فوق الكنافة لتغطيتها بالكامل.

تزيين الكنافة من فوق بالفستق المجروش وتقدم ساخنة.

اختيار نوع الكنافة فيجب شراء الكنافة المتفككة حتى تصبح طرية عند خروجها من الفرن.

أن يكون الحشو طازجاً.

أن يكون القطر بارداُ تماماً ويصب على الكنافة فور خروجها من الفرن مباشرة.

مراعاة أن تكون مكونات الكنافة بدرجة حرارة الغرفة.

يجب تغطيه الكنافة فور خروجها من الفرن وبعد صب الشربات عليها، حتى الحفاظ على طراوتها.

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