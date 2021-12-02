كنز رباني لتبييض البشرة: من مكون واحد فقط ونتائج مبهرة2021

نقدم لكم اليوم كنز رباني لتبييض البشرة , من مكون واحد فقط يعمل علي تبيض البشرة بشكل خرافي, ويساعد في الحصول علي بشرة مثالية بفضل الله في اقل وقت ممكن دون أي مواد ضارة، حيث تعد البشرة مصدر جمال لدي بعض الفتيات والسيدات ويجب الاهتمام بها في جميع المراحل العمرية للحصول علي بشرة خالية من أي عيوب دون استخدام أي مواد ضارة بالبشرة, وسوف نتعرف اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة أعداد كنز رباني لتبييض البشرة من مكون رهيب للغاية في تفتيح وتبييض البشرة بالكل سهولة دون أي أضرار جانبية بفضل الله2021.

مكونات تحضير كنز رباني لتبييض البشرة في اقل وقت ممكن

سوف نتعرف الأن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها بجانب المكون الأساسي للحصول علي افضل نتائج في اسرع وقت ممكن وهي كالاتي:-

معلقتين من النشا.

ثلاث معالق ممن الحليب البردة.

معلقة كبيرة من الدقيق.

ثلاث معالق كبيرة من ماء الورد.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم الأن ابسط طريقة لتحضير الكنز الرهيب في تفتيح البشرة بكل سهولة في المنزل دون أي مواد ضارة للبشرة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضيف بداخلة النشا والحليب البودرة والدقيق ونخلط المكونات الجافة جيدا حتي تتجانس. ثم نقوم بوضع ماء الورد بتدريج مع التقليب المستمر حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس للغاية. ثم نضيف عصير الليمون اختياري علي حسب الرغبة ونخلطهم أيضا ويصبح جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم لكم الأن اسهل طريقة لاستخدام الكنز الرباني علي البشرة بكل سهولة دون أي مواد ضارة للحصول علي بشرة مثالية وخالية من أي عيوب وهي كالتالي:-