فطائر الدجاج الروسية ، من الوجبات الخفيفة التي تقدم دائمًا على وجبة العشاء، لأنها لا تحتوي على كمية كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية المرتفعة التي تسبب زيادة الوزن، وهى تتميز بسهولة تحضيرها في المنزل، وتستطيع السيدات إعدادها بكل سهولة بدل من شرائها من المطاعم بأسعار باهظة الثمن، ولكي تضمن السلامة لأسرتها، كما تحتوي على بعض الخضروات التي تجعل طعمها طيب ورائحتها جميلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر الدجاج الروسية الشهية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات فطائر الدجاج الروسية الشهية مكونات فطائر الدجاج الروسية الشهية سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تحتوي عليها هذه الفطائر هي كما يلي:- نصف كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

٢ كوب من الدقيق.

بيضة واحدة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

صفار بيضه لدهن الوجه.

طبق صغير من الكرنب المقطع.

بصلة كبيرة مقطعة.

طبق صغير من الفلفل الرومي المقطع.

طبق صغير من الجزر المبشور.

ربع كيلو من الدجاج المفروم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الدجاج الروسية الشهية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع به الدقيق، والملح، والزبدة، والبيض، والخميرة، والحليب، والسكر، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. يمكن إضافة القليل من الماء إذا كانت العجينة جافة، ثم نستمر بالعجن حتى تتشكل لدينا عجينة طرية وناعمة. ندهن وجه العجينة بالزيت، ثم نغطيها ونتركها حتى تختمر ويتضاعف حجمها. بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين إلي كرات متوسطة الحجم، ثم نغطيها ونتركها لمدة عشر دقائق حتى ترتاح قليلاً. طريقة حشو فطائر الدجاج الروسية سوف نعرض عليكم أبسط طريقة لحشو الفطائر بكل سهولة وهي كما يلي:- نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار، ثم نضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت ونتركها حتى تسخن.

نضع البصل المقطع، ثم نقوم بتقليبه حتى يذبل.

نقوم بإضافة الفلفل الرومي، والجزر، والكرنب، ثم نقلبهم مع بعض.

نضيف شرائح الدجاج المسلوقة للخليط، والملح، والبهارات، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا.

نرفع الطاسة من على النار ونضعها جانبًا حتى تبرد تمامًا.

نحضر كرات العجين ونقوم بفردها على شكل دائرة، ثم نضع كمية مناسبة من الحشو في المنتصف ونغلق دوائر العجين جيدًا من الأطراف حتى لا يخرج الحشو.

نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت ونرص قطع الفطائر عليها، ثم نتركها حتى تختمر مدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجمها.

ندهن وجه الفطائر بصفار البيض، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية حتى تتحمر وتنضج تمامًا.

بصفار البيض، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية حتى تتحمر وتنضج تمامًا. نخرجها من الفرن ونضعها في طبق التقديم ونقدمها ساخنة بألف صحة وهنا. نصائح عند عمل الفطائر نصائح عند عمل الفطائر هناك بعض النصائح التي يجب علينا إتباعها عند عمل الفطائر وهى كالتالي:- أن تكون جميع المكونات باردة جدًا، ويمكن وضع الصينية في الثلاجة قبل أن نقوم بفرد العجين عليها. يجب تجميع العجين وعدم عجنه حتى لا تتكسر. غلق الوعاء الذي يحتوي على العجين بعد تجميعه ووضعه في الثلاجة لكي يرتاح. أن نقوم بفرد العجين بالنشابة ووضعه في الصينية الخاصة بالفطائر، كما يجب عمل ثقوب في العجين عن طريق الشوكة. دهن وجه العجين بقليل من البيض حتى يحصل على لون مميز. الوسوم

فطائر الدجاج الروسية ، من الوجبات الخفيفة التي تقدم دائمًا على وجبة العشاء، لأنها لا تحتوي على كمية كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية المرتفعة التي تسبب زيادة الوزن، وهى تتميز بسهولة تحضيرها في المنزل، وتستطيع السيدات إعدادها بكل سهولة بدل من شرائها من المطاعم بأسعار باهظة الثمن، ولكي تضمن السلامة لأسرتها، كما تحتوي على بعض الخضروات التي تجعل طعمها طيب ورائحتها جميلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر الدجاج الروسية الشهية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات فطائر الدجاج الروسية الشهية مكونات فطائر الدجاج الروسية الشهية سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تحتوي عليها هذه الفطائر هي كما يلي:- نصف كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

٢ كوب من الدقيق.

بيضة واحدة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

صفار بيضه لدهن الوجه.

طبق صغير من الكرنب المقطع.

بصلة كبيرة مقطعة.

طبق صغير من الفلفل الرومي المقطع.

طبق صغير من الجزر المبشور.

ربع كيلو من الدجاج المفروم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الدجاج الروسية الشهية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع به الدقيق، والملح، والزبدة، والبيض، والخميرة، والحليب، والسكر، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. يمكن إضافة القليل من الماء إذا كانت العجينة جافة، ثم نستمر بالعجن حتى تتشكل لدينا عجينة طرية وناعمة. ندهن وجه العجينة بالزيت، ثم نغطيها ونتركها حتى تختمر ويتضاعف حجمها. بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين إلي كرات متوسطة الحجم، ثم نغطيها ونتركها لمدة عشر دقائق حتى ترتاح قليلاً. طريقة حشو فطائر الدجاج الروسية سوف نعرض عليكم أبسط طريقة لحشو الفطائر بكل سهولة وهي كما يلي:- نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار، ثم نضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت ونتركها حتى تسخن.

نضع البصل المقطع، ثم نقوم بتقليبه حتى يذبل.

نقوم بإضافة الفلفل الرومي، والجزر، والكرنب، ثم نقلبهم مع بعض.

نضيف شرائح الدجاج المسلوقة للخليط، والملح، والبهارات، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا.

نرفع الطاسة من على النار ونضعها جانبًا حتى تبرد تمامًا.

نحضر كرات العجين ونقوم بفردها على شكل دائرة، ثم نضع كمية مناسبة من الحشو في المنتصف ونغلق دوائر العجين جيدًا من الأطراف حتى لا يخرج الحشو.

نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت ونرص قطع الفطائر عليها، ثم نتركها حتى تختمر مدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجمها.

ندهن وجه الفطائر بصفار البيض، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية حتى تتحمر وتنضج تمامًا.

بصفار البيض، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية حتى تتحمر وتنضج تمامًا. نخرجها من الفرن ونضعها في طبق التقديم ونقدمها ساخنة بألف صحة وهنا. نصائح عند عمل الفطائر نصائح عند عمل الفطائر هناك بعض النصائح التي يجب علينا إتباعها عند عمل الفطائر وهى كالتالي:- أن تكون جميع المكونات باردة جدًا، ويمكن وضع الصينية في الثلاجة قبل أن نقوم بفرد العجين عليها. يجب تجميع العجين وعدم عجنه حتى لا تتكسر. غلق الوعاء الذي يحتوي على العجين بعد تجميعه ووضعه في الثلاجة لكي يرتاح. أن نقوم بفرد العجين بالنشابة ووضعه في الصينية الخاصة بالفطائر، كما يجب عمل ثقوب في العجين عن طريق الشوكة. دهن وجه العجين بقليل من البيض حتى يحصل على لون مميز.

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