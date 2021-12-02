لازم تجربيها|| كيكة الزبادي الاقتصادية في المنزل .. هشة ولذيذة أحلى من الجاهزة

لازم تجربيها|| كيكة الزبادي الاقتصادية في المنزل من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الأمهات وربات البيوت على مؤشرات البحث عبر الإنترنت عن وصفة وطريقة عمل كيكة الزبادي الاقتصادية في المنزل التي يحبها جميع الأطفال حيث تتميز كيكة الزبادي الاقتصادية بأنها من ألذ أنواع الكيكات ويمكنك تحضيرها على وجبة الإفطار أو بمثابة بديل للساندويتشات وارسالها مع أطفالك للمدرسة ويمكنك تخزينها وقت الحاجة إليها وسنوضح لكم في السطور التالية عبر موقعنا “ثقفني” طريقة وخطوات عمل الكيكة بشكل بسيطة. كيكة الزبادي الاقتصادية في المنزل كيكة الزبادي الاقتصادية في المنزل مقادير عمل الوصفة:- 3 بيضات.

كوب من السكر.

رشه من الفانيليا.

2 علبة من الزبادي.

1\2 كوب من الزيت على الزبدة.

كيس واحد من البيكينج باودر.

كوبين من الدقيق.

رشة ملح. خطوات عمل الكيكة باستخدام المقادير السابقة باستخدام الخلاط الكهربائي الخاص بك قومي بخفق الثلاث بيضات مع الفانيليا والسكر واخلطيهم جيدًا حتى يصبح خليط هش تمامًا.

بعد ذلك أضيفي الزيت والزبادي إلى البيض واخلطيهم مع الخليط بالمضرب جيدًا.

احضري وعاء كبير وقومي بوضع البيكنج باودر ورشة الملح والطحين عليه واخلطيهم جيدًا حتى يتجانسوا.

ضعي الخليط الذي قمت بتحضيره في الخلاط الكهربائي وقلبيه جيدًا في الدقيق.

قومي بصب الخليط كله في صينية مدهونة بأي نوع من الزبدة أو الزيت النباتي حتى لا يلتصق الخليط بالصينية.

شغلي الفرن على درجة حرارة مناسبة مثلًا 180 درجة مئوية وقومي بوضع الصينية بداخلها لمدة 30 دقيقة ثم ارفعي درجة الحرارة واتركي الصينية 10 دقائق ثم قومي باخراجها.

يمكنك تقطيعها وتقديمها في أي وقت. أهم أسرار نجاح كيكة الزبادي وجعلها هشة ولذيذة يجب أن تكون درجة حرارة مكونات عمل الكيكة بنفس درجة حرارة الغرفة الموضوعة فيها حيث أنه يجب إخراج جميع المكونات من الثلاجة قبل استخدامها بساعتين كاملتين.

بنفس درجة حرارة الغرفة الموضوعة فيها حيث أنه يجب إخراج جميع المكونات من الثلاجة قبل استخدامها بساعتين كاملتين. ضرب المكونات السائلة مع بعضها في الخلاط جيدًا حتى تتجانس بدون وجود تكتلات.

تقليب المكونات على الدقيق يتم من أسفل لأعلى حتى تصبح العجينة هشة مما يجعل الكيكة مذاقها هش.

عدم فتح باب الفرن قبل مرور ثلث ساعة وإلا لن تحصلي على كيكة الزبادي بنفس اللذة التي تريدينها. مقادير عمل الوصفة:-خطوات عمل الكيكة باستخدام المقادير السابقةأهم أسرار نجاح كيكة الزبادي وجعلها هشة ولذيذة الوسوم

لازم تجربيها|| كيكة الزبادي الاقتصادية في المنزل من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الأمهات وربات البيوت على مؤشرات البحث عبر الإنترنت عن وصفة وطريقة عمل كيكة الزبادي الاقتصادية في المنزل التي يحبها جميع الأطفال حيث تتميز كيكة الزبادي الاقتصادية بأنها من ألذ أنواع الكيكات ويمكنك تحضيرها على وجبة الإفطار أو بمثابة بديل للساندويتشات وارسالها مع أطفالك للمدرسة ويمكنك تخزينها وقت الحاجة إليها وسنوضح لكم في السطور التالية عبر موقعنا “ثقفني” طريقة وخطوات عمل الكيكة بشكل بسيطة. كيكة الزبادي الاقتصادية في المنزل كيكة الزبادي الاقتصادية في المنزل مقادير عمل الوصفة:- 3 بيضات.

كوب من السكر.

رشه من الفانيليا.

2 علبة من الزبادي.

1\2 كوب من الزيت على الزبدة.

كيس واحد من البيكينج باودر.

كوبين من الدقيق.

رشة ملح. خطوات عمل الكيكة باستخدام المقادير السابقة باستخدام الخلاط الكهربائي الخاص بك قومي بخفق الثلاث بيضات مع الفانيليا والسكر واخلطيهم جيدًا حتى يصبح خليط هش تمامًا.

بعد ذلك أضيفي الزيت والزبادي إلى البيض واخلطيهم مع الخليط بالمضرب جيدًا.

احضري وعاء كبير وقومي بوضع البيكنج باودر ورشة الملح والطحين عليه واخلطيهم جيدًا حتى يتجانسوا.

ضعي الخليط الذي قمت بتحضيره في الخلاط الكهربائي وقلبيه جيدًا في الدقيق.

قومي بصب الخليط كله في صينية مدهونة بأي نوع من الزبدة أو الزيت النباتي حتى لا يلتصق الخليط بالصينية.

شغلي الفرن على درجة حرارة مناسبة مثلًا 180 درجة مئوية وقومي بوضع الصينية بداخلها لمدة 30 دقيقة ثم ارفعي درجة الحرارة واتركي الصينية 10 دقائق ثم قومي باخراجها.

يمكنك تقطيعها وتقديمها في أي وقت. أهم أسرار نجاح كيكة الزبادي وجعلها هشة ولذيذة يجب أن تكون درجة حرارة مكونات عمل الكيكة بنفس درجة حرارة الغرفة الموضوعة فيها حيث أنه يجب إخراج جميع المكونات من الثلاجة قبل استخدامها بساعتين كاملتين.

بنفس درجة حرارة الغرفة الموضوعة فيها حيث أنه يجب إخراج جميع المكونات من الثلاجة قبل استخدامها بساعتين كاملتين. ضرب المكونات السائلة مع بعضها في الخلاط جيدًا حتى تتجانس بدون وجود تكتلات.

تقليب المكونات على الدقيق يتم من أسفل لأعلى حتى تصبح العجينة هشة مما يجعل الكيكة مذاقها هش.

عدم فتح باب الفرن قبل مرور ثلث ساعة وإلا لن تحصلي على كيكة الزبادي بنفس اللذة التي تريدينها. مقادير عمل الوصفة:-خطوات عمل الكيكة باستخدام المقادير السابقةأهم أسرار نجاح كيكة الزبادي وجعلها هشة ولذيذة

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