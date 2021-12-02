السحلب بالمكسرات على الطريقة السورية والعراقية

يعد مشروب السحلب بالمكسرات هو المشروب رقم واحد والأكثر طلباً في فصل الشتاء حيث يحبه العديد من الناس لأنه يمد الجسم بالطاقة ويشعرك بالدفيء في هذا البرد القارص، يمكنك تحضير هذا المشروب بطرق مختلفة فتابعينا في هذا المقال لتعرفي كفية تحضير المشروب بخطوات سهلة. السحلب بالمكسرات السحلب بالمكسرات حضري ألذ مشروب شتوي بكل سهولة في المنزل على الطريقة السورية والطريقة العراقية. مشروب السحلب على الطريقة السورية: مشروب السحلب على الطريقة السورية: تحتاجين إلى: ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ناعم.

ملعقتان كبيرتان من الجوز المطحون ناعم.

ملعقتان كبيرتان من الفستق الحلبي المطحون ناعم.

أربع أكواب من اللبن السائل.

ملعقتان كبيرتان من جوز الهند المفروم.

أربع ملاعق كبيرة من السكر الأبيض المطحون ناعم.

ملعقة كبيرة من ماء الورد المناسب للطهي.

ملعقة صغيرة من بودرة السحلب ويمكنك استبدالها بملعقتان كبيرتان من النشا. خطوات تحضير المشروب: قومي بإذابة السكر الأبيض في ثلاث أكواب من اللبن السائل. ضعي الخليط على نار متوسطة في وعاء. أذيبي بودر السحلب في كوب اللبن المتبقي وقلبي على البارد. قومي بإضافة خليط السحلب إلى خليط اللبن والسكر الموجود على النار بشكل تدريجي. قلبي المكونات معاً حتى تتجانس على النار. اتركي المشروب يغلي على النار وبعدها أضيفي ماء الورد. اتركي المشروب يغلي على النار مرة أخرى ثم ارفعيه من على النار. قومي بإضافة المشروب إلى أكواب التقديم. وزعي الفستق واللجوز المطحون وجوز الهند على الأكواب. أضيفي رشة من القرفة على الوجه ثم قدمي المشروب ساخن. السحلب بالمكسرات العراقي: السحلب بالمكسرات العراقي: المقادير: لتر من اللبن السائل.

سكر نصف من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من المستكه.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان كبار من الزبيب.

ملعقتان كبيرتان من الفستق أو السوداني. خطوات تحضير المشروب: ضعي كلاً من اللبن السائل والسكر والمستكه وفانيليا والزبيب والفستق السوداني في وعاء. أضيفي النشا وقلبي المكونات معاً. ضعي الوعاء على نار متوسطة. قومي برفع الحرارة وقلبي بسرعة حتى يبدأ القوام في التكاثف. اتركي المشروب على النار حتى يغلي. قومي برفع المشروب من على النار وضعيه في كوب التقديم. الوسوم

يعد مشروب السحلب بالمكسرات هو المشروب رقم واحد والأكثر طلباً في فصل الشتاء حيث يحبه العديد من الناس لأنه يمد الجسم بالطاقة ويشعرك بالدفيء في هذا البرد القارص، يمكنك تحضير هذا المشروب بطرق مختلفة فتابعينا في هذا المقال لتعرفي كفية تحضير المشروب بخطوات سهلة. السحلب بالمكسرات السحلب بالمكسرات حضري ألذ مشروب شتوي بكل سهولة في المنزل على الطريقة السورية والطريقة العراقية. مشروب السحلب على الطريقة السورية: مشروب السحلب على الطريقة السورية: تحتاجين إلى: ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ناعم.

ملعقتان كبيرتان من الجوز المطحون ناعم.

ملعقتان كبيرتان من الفستق الحلبي المطحون ناعم.

أربع أكواب من اللبن السائل.

ملعقتان كبيرتان من جوز الهند المفروم.

أربع ملاعق كبيرة من السكر الأبيض المطحون ناعم.

ملعقة كبيرة من ماء الورد المناسب للطهي.

ملعقة صغيرة من بودرة السحلب ويمكنك استبدالها بملعقتان كبيرتان من النشا. خطوات تحضير المشروب: قومي بإذابة السكر الأبيض في ثلاث أكواب من اللبن السائل. ضعي الخليط على نار متوسطة في وعاء. أذيبي بودر السحلب في كوب اللبن المتبقي وقلبي على البارد. قومي بإضافة خليط السحلب إلى خليط اللبن والسكر الموجود على النار بشكل تدريجي. قلبي المكونات معاً حتى تتجانس على النار. اتركي المشروب يغلي على النار وبعدها أضيفي ماء الورد. اتركي المشروب يغلي على النار مرة أخرى ثم ارفعيه من على النار. قومي بإضافة المشروب إلى أكواب التقديم. وزعي الفستق واللجوز المطحون وجوز الهند على الأكواب. أضيفي رشة من القرفة على الوجه ثم قدمي المشروب ساخن. السحلب بالمكسرات العراقي: السحلب بالمكسرات العراقي: المقادير: لتر من اللبن السائل.

سكر نصف من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من المستكه.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان كبار من الزبيب.

ملعقتان كبيرتان من الفستق أو السوداني. خطوات تحضير المشروب: ضعي كلاً من اللبن السائل والسكر والمستكه وفانيليا والزبيب والفستق السوداني في وعاء. أضيفي النشا وقلبي المكونات معاً. ضعي الوعاء على نار متوسطة. قومي برفع الحرارة وقلبي بسرعة حتى يبدأ القوام في التكاثف. اتركي المشروب على النار حتى يغلي. قومي برفع المشروب من على النار وضعيه في كوب التقديم.

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