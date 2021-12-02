طريقة عمل تشكن كاري الهندي

طريقة عمل تشيكن كاري الهندي تعرفي عليها خلال هذا المقال، حيث يتميز الطعام من المطبخ الهندي عادة بالراحة الذكية للتوابل والمكونات اللذيذة التي تمنحه مذاق مختلف كليا ً عن الأطعمة الأخرى، وقد اشتهر طبق تشيكن كاري الهندي مؤخراً في الدول العربية وأصبح يتم تقديمه في الكثير من المطاعم التي تقدم الطعام الهندي ويمكن كذلك تحضيره في المنزل ولذلك تعرفي فيما يلي على المكونات التي تحتاجين إليها وكذلك خطوات عمل الوصفة.

مكونات عمل تشيكن كاري الهندي

تتمثل مكونات عمل تشيكن كاري الهندي في بعض المقادير التي يجب تجهيزها لتحضير هذه الوصفة وهي مكونات سهلة من التوابل ومكونات أخرى تتمثل فيما يلي:

كوبان من اللبن الزبادي.

كوب من كريمة الطبخ.

ملعقتان كبيرتان زيت.

3 بصلةمقطعة شرائح.

نصف كيلو أفخاذ الدجاج مقطعة مكعبات.

ثمرتان طماطم.

3 ملاعق كبيرة سمنة.

ملعقتان كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة زنجبيل مفروم.

1 ملعقة حلبة مجففة

مكعب مرق دجاج

البهارات (الكمون والكزبرة والفلفل والقرنفل والقرفة والكركم والملح).

كوب من الكزبرة المفرومة وفلفل حار للتزيين.

نضع البهارات الصحيحة مثل الهيل والكزبرة والكمون والقرنفل والفلفل الأسود والقرفة في مقلاة ونحمصها لمدة دقيقتين.

عندما تبرد البهارات ندقها يدوياً حتى يتم طحنها جيداً.

نضع كل من الثوم والزنجبيل المفروم وعصير الليمون في الخلاط ونخلطهم حتى يمتزجوا جيداً ويصبح لدينا معجون الزنجبيل والثوم.

نضيف الزيت والسمنة في وعاء عميق ونحميها جيداً على النار ثم نضيف البصل المقطع ونحرك حتى يصبح لونه بني.

نضع نصف الكمية من معجون الزنجبيل والثوم في نفس الوعاء ونقلب لثوانٍ ثم نضيف الطماطم ونحرك أيضا ثم نعيد البصل للقدر .

نضيف البهارات المحمصة المطحونة مع الكرطم والفلفل الأحمر الحار والملح ومكعب المرق ونقلبهم حتى يمتزجوا.

نضع الدجاج ونحركه مع المكونات الأخرى ثم نضيف كوبين من الماء الساخن ونقلب حتى تمتزج المكونات ونتركها حتي تغلي.

نضيف باقي معجون الزنجبيل والثوم والزبادي ونقلب حتى تمتزج مكونات الصلصة ثم نضيف الحلبة المجففة والتوابل ونقلب ثم نغطي القدر ونتركه حتى يغلي.

نضع كريمة الطبخ ونترك المكونات على نار هادئة لمدة خمس دقائق.

نضيف الكزبرة مع إبقاء القليل منها لتزيين الوصفة ونقلب المكونات لدقيقة ثم نرفعها من على النار.

نضع التشكن كاري في طبق التقديم ونزينه بالكزبرة والفلفل الحار.

طريقة عمل تشكن كاري الهندي