تشيز كيك لاتيه حلوى لذيذة وسهلة التحضير من مكونات رائعة مثل القهوة والبسكويت وكريم كراميل وبعض المكونات الأخرى التي تمنحها طعمها الرائع، خلال هذا المقال يمكنك التعرف على أسهل وصفة لتحضير تشيز كيك بطريقة مميزة ومختلفة من خلال استخدام مجموعة من المكونات وخطوات تحضير بسيطة مثل محلات الحلويات.

مكونات عمل تشيز كيك لاتيه

تشيز كيك لاتيه الذي يُقدم في المطاعم ويعجب به الكبير والصغير يتم تحضيره من بعض المكونات التي تكون متوفرة في كل بيت، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

للتزيين:

عبوتين من كريم كراميل.

ملعقة كبيرة من نوع قهوة سريعة الذوبان (نسكافيه).

المكونات:

كوب من الماء.

٤٠٠ جرام من البسكويت بنكهة الشوكولاتة.

٢٠٠ جرام من الزبدة المذابة.

خمس ملاعق كبيرة من حليب البودرة

ملعقتان كبيرتان من قهوة سريعة الذوبان

ربع كوب من السكر.

نصف كوب من الماء.

ست قطع جبن كريمي كيري.

كوب من لبن الزبادي.

طريقة عمل تشيز كيك لاتيه

بعض الخطوات يمكن اتباعها من أجل تحضير وصفة تشيز كيك لاتيه بنفس المذاق مثل المطاعم أو محلات الحلويات، فقط عليك اتباع الخطوات التالية: