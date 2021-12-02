طريقة عمل تشيز كيك لاتيه

تشيز كيك لاتيه حلوى لذيذة وسهلة التحضير من مكونات رائعة مثل القهوة والبسكويت وكريم كراميل وبعض المكونات الأخرى التي تمنحها طعمها الرائع، خلال هذا المقال يمكنك التعرف على أسهل وصفة لتحضير تشيز كيك بطريقة مميزة ومختلفة من خلال استخدام مجموعة من المكونات وخطوات تحضير بسيطة مثل محلات الحلويات.مكونات عمل تشيز كيك لاتيه
تشيز كيك لاتيه الذي يُقدم في المطاعم ويعجب به الكبير والصغير يتم تحضيره من بعض المكونات التي تكون متوفرة في كل بيت، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:
للتزيين:
- عبوتين من كريم كراميل.
- ملعقة كبيرة من نوع قهوة سريعة الذوبان (نسكافيه).
المكونات:
- كوب من الماء.
- ٤٠٠ جرام من البسكويت بنكهة الشوكولاتة.
- ٢٠٠ جرام من الزبدة المذابة.
- خمس ملاعق كبيرة من حليب البودرة
- ملعقتان كبيرتان من قهوة سريعة الذوبان
- ربع كوب من السكر.
- نصف كوب من الماء.
- ست قطع جبن كريمي كيري.
- كوب من لبن الزبادي.
بعض الخطوات يمكن اتباعها من أجل تحضير وصفة تشيز كيك لاتيه بنفس المذاق مثل المطاعم أو محلات الحلويات، فقط عليك اتباع الخطوات التالية:
- اخلطي كل من البسكويت والزبدة في وعاء حتى تحصلي على مزيج متجانس منهم ثم رصي المزيج في صينية فرن ذات قاعدة متحركة وأدخليها إلى الثلاجة لمدة ثلاثين دقيقة.
- ضعي كل من الحليب البودرة والسكر والماء وجبن الكيري والزبادي والقهوة سريعة الذوبان في وعاء آخر واخلطي المكونات السابقة جيداً حتى يتجانس الخليط بالكامل.
- افردي المزيج السابق فوق طبقة البسكويت الموجودة على الصينية ثم أدخلي الصينية إلى الثلاجة لمدة سبع ساعات حتى يجمد التشيز كيك في الثلاجة.
- ضعي كل من الماء والكريم كراميل والقهوة سريعة الذوبان في وعاء على نار متوسطة الحرارة وقلبي المزيج حتى يتكاثف.
- أطفئي النار وارفعي الوعاء عن النار واتركيه جانباً حتى يبرد.
- عندما يبرد مزيج الكراميل اسكبيه فوق طبقة الكريمة وأدخلي الصينية مجدداً إلى الثلاجة لمدة حوالي ساعتين.
- أخرجي الصينية من الثلاجة وقومي بفك الجوانب.
- قدمي حلى تشيز كيك لاتيه بارداً على أطباق التقديم.
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تشيز كيك لاتيه حلوى لذيذة وسهلة التحضير من مكونات رائعة مثل القهوة والبسكويت وكريم كراميل وبعض المكونات الأخرى التي تمنحها طعمها الرائع، خلال هذا المقال يمكنك التعرف على أسهل وصفة لتحضير تشيز كيك بطريقة مميزة ومختلفة من خلال استخدام مجموعة من المكونات وخطوات تحضير بسيطة مثل محلات الحلويات.مكونات عمل تشيز كيك لاتيه
تشيز كيك لاتيه الذي يُقدم في المطاعم ويعجب به الكبير والصغير يتم تحضيره من بعض المكونات التي تكون متوفرة في كل بيت، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:
للتزيين:
- عبوتين من كريم كراميل.
- ملعقة كبيرة من نوع قهوة سريعة الذوبان (نسكافيه).
المكونات:
- كوب من الماء.
- ٤٠٠ جرام من البسكويت بنكهة الشوكولاتة.
- ٢٠٠ جرام من الزبدة المذابة.
- خمس ملاعق كبيرة من حليب البودرة
- ملعقتان كبيرتان من قهوة سريعة الذوبان
- ربع كوب من السكر.
- نصف كوب من الماء.
- ست قطع جبن كريمي كيري.
- كوب من لبن الزبادي.
بعض الخطوات يمكن اتباعها من أجل تحضير وصفة تشيز كيك لاتيه بنفس المذاق مثل المطاعم أو محلات الحلويات، فقط عليك اتباع الخطوات التالية:
- اخلطي كل من البسكويت والزبدة في وعاء حتى تحصلي على مزيج متجانس منهم ثم رصي المزيج في صينية فرن ذات قاعدة متحركة وأدخليها إلى الثلاجة لمدة ثلاثين دقيقة.
- ضعي كل من الحليب البودرة والسكر والماء وجبن الكيري والزبادي والقهوة سريعة الذوبان في وعاء آخر واخلطي المكونات السابقة جيداً حتى يتجانس الخليط بالكامل.
- افردي المزيج السابق فوق طبقة البسكويت الموجودة على الصينية ثم أدخلي الصينية إلى الثلاجة لمدة سبع ساعات حتى يجمد التشيز كيك في الثلاجة.
- ضعي كل من الماء والكريم كراميل والقهوة سريعة الذوبان في وعاء على نار متوسطة الحرارة وقلبي المزيج حتى يتكاثف.
- أطفئي النار وارفعي الوعاء عن النار واتركيه جانباً حتى يبرد.
- عندما يبرد مزيج الكراميل اسكبيه فوق طبقة الكريمة وأدخلي الصينية مجدداً إلى الثلاجة لمدة حوالي ساعتين.
- أخرجي الصينية من الثلاجة وقومي بفك الجوانب.
- قدمي حلى تشيز كيك لاتيه بارداً على أطباق التقديم.
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