ايه اللي ممكن يحصل لجسمك لو نمتي مع وضع مخدة بين الركبتين

وقت النوم تقريبا هو اكتر وقت بنستناه في نهاية اليوم بعد تعب وضغط طول اليوم ، ومع ذلك ، رغم انها حاجة فسيولوجية وبنعملها كل يوم ، الا انه في بعض العادات السيئة اللي ممكن تأثر على راحتنا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقدم لك نصايح لتحسين نومك ، وهنتعرف على فوايد اضافة مخدة لروتين نومك.
فوايد اضافة مخدة لروتين نومك:
1- هتساعد على تحسين وضع الضهر:
بعض اوضاع النوم بتكون افضل للعمود الفقري اكتر من غيرها ، عشان كده وضعية النوم مهمة جدا ، والابحاث اظهرت اننا لو نمنا بشكل غير متماثل او الجسم مش واخد وضع مظبوط ، ده ممكن يسبب تلف في بنية العمود الفقري ، عشان كده بينصح بالنوم مع وضع مخدة بين الركبتين لما تنامي في وضع الجنين ، ده هيساعدك ان جسمك يبقى في وضع صحيح اثناء النوم.
2- بتمنع عرق النسا وآلام اسفل الضهر:
بعض الاشخاص بيعانوا من آلام الضهر المزمنة ، ولكن وضع مخدة بين الساقين ممكن انه يساعد في محاذاة الحوض مع الوركين ، وده هيقلل الضغط ، وبالتالي هيمنع الالم المستمر في المنطقة دي ، واللي بيحصل بشكل اساسي بسبب سوء توزيع وزن الجسم عند النوم.
3- هيخلي النوم اثناء الحمل مريح اكتر:
بغض النظر انتي بتفضلي النوم على جنبك اليمين او الشمال ، المتخصصين بينصحوا بالنوم على الجنب اثناء فترة الحمل مع استخدام مخدة بين الساقين ، لانها هتساعد بشكل كبير على توزيع الوزن وتقليل توتر الضهر ، والحفاظ على العمود الفقري في وضع محايد ، وفي نماذج مخدات معمولة مخصوص للحوامل ، على شكل حرف C و U عشان تناسب شكل الجسم.
4- حطي المخدة بشكل صح:
– وقت النوم نامي في وضع الجنين.
– اتجنبي انه يبقى في فراغ بين وسطك والمرتبة اثناء النوم.
– حطي المخدة عند الجزء العلوي من فخدك عشان تحافظي على محاذاة الوركين.
5- ممكن كمان تحطي المخدة تحت الركبتين:
لو بتفضلي النوم على ضهرك ، تقدري تستخدمي مخدة تحت الركبتين لدعم عمودك الفقري اثناء النوم ، ده هيساعد كمان على تقليل آلام الضهر ، حتى لو عندك الم في اي جنب ، يعتبر الوضع ده من افضل اوضاع النوم اكتر من النوم على الجنب ، لانه بيحافظ على ضهرك في وضع محايد.
تقدري كمان تستخدمي فوطة او مخدة صغيرة تانية لدعم الخصر بحيث يكون جسمك في محاذاة والوزن متوزع بالتساوي ، كمان هتمنعك من الحركة او التدحرج في السرير اثناء النوم.
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