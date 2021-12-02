إن بنت الصحن من الحلويات التي تخرج من المطبخ اليمني، فهو يحتوي على الكثير من الأطباق ومعها المشروبات التي تميزه ولها طعم شهي جداً للغاية، انتشرت في الكثير من الدول التي تجاورها، كما أن بنت الصحن حلوى تقليدية وبسيطة ذات تراث داخل اليمن تتناول على الإفطار أو يمكن تناولها بين الوجبات، تتكون من بعض المكونات التي لها عناصر غذائية متميزة وهي مشبعة تماماً، يستطيع الجميع تناولها دون حدوث أي مشكلات على الإطلاق، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم طريقة عمل بنت الصحن، والمكونات وطريقة التحضير بالتفصيل.

طريقة بنت الصحن

إن حلوى بنت الصحن حلوى لذيذة بها الكثير من القيم الغذائية المتعددة العالية فهى عبارة عن فطير يتم صنعه بالسمن والعسل، وهي شائعة بالدول العربية، وعادة ما يتم تقديمها بالمناسبات لها عدة طبقات من رقائق العجين، تتكون من الدقيق الخميرة البيضاء، إضافة للسمن وبعض المكونات الأخرى، والآن سنقدم لكم مكونات بنت الصحن وطريقة التحضير بالخطوات وهي كالآتي:

ثلاثة أكواب طحين.

أربع بيضات.

ربع كوب ماء دافئ.

نصف كوب زبدة يتم تسييحها.

نصف ملعقة ملح سكر بالإضافة إلى الخميرة الفورية.

وهذه المكونات التي سيتم منها صنع الخميرة التي ستترك تتخمر لمدة خمس دقائق أو تزيد عن ذلك.

كمية حبة بركة وعسل

صفار بيضة

تمزج الماء والسكر والخميرة في إناء عميق

يتم تقليب المزيج يترك جانباً لكي تتفاعل الخميرة مع السكر لمدة تقدر بحوالي خمس دقائق.

تخلط جميع المكونات داخل إناء آخر الملح والطحين والبيضاء.

تضيف المزيد من الخميرة وتخلط هذه المكونات بشكل جيد.

تسكب بقية الزبدة السائحة وتعيد العجن لجميع المكونات لمدة لا تكون أقل من 10 دقائق حتى تحصل على قوام طري للعجينة ومتماسك.

تقطع العجينة إلى 16 كورة حجمها صغير.

يجهز قالب الكيك ويدهن باستخدام الزيت، ويمكن استعمال السمنة للدهن يكون بداية من الجوانب للقاع.

تفرد العجينة داخل القالب، وتدهن بالزيت أو السمنة حسب المستخدم تضع قطعة أخرى فوقها، إلى أن تحصل على طبقات متعددة من هذه العجينة.

آخر طبقة تدهن بصفار البيض، وترش عليها حبة البركة.

تدخل القالب من الفرن الساخن بدرجة حرارة متوسطة لمدة لا تقل عن ثلث ساعة إلى أن تنضج وتأخذ اللون الأحمر.

تسكب العسل الكمية المراد فوق بنت الصحن الذي يندرج ويتم تقديمه بشكل مباشر.

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