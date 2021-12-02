طريقة سلطة المكرونة في دقائف معدودة

إن المكرونه تعد مكون غذائي يحبه الجميع الأطفال الكبار الشيوخ الشباب، وله أشكال عديدة ومتعددة وألوان كثيرة، يتفنن في صناعتها الجميع منها ما يصنع مع اللحم أو السمك أو الدجاج أو حتى الخضار، ومنها ما تضاف له الجبن بأنواعها المختلفة، وهي المكون الأكثر اقتران بالمكرونة فنادراً ما نعصر على وصفة للمكرونة لا تحتوي على الجبنة، تأخذ المكرونة في التحضير حوالي 30 دقيقة، وهي سهلة للغاية يستطيع الجميع القيام بها، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم طريقة سلطة المكرونة بالتفصيل.

طريقة سلطة المكرونة

بالطبع إن إعداد سلطة المكرونة له الكثير من الأشكال سواء مع المايونيز أو حتى مع الخضار المختلفة، وبالتالي فإن العناصر الغذائية بها تكون مكتملة متعددة ومفيدة للغاية لجسم الإنسان بها بعض النشويات، ولكن لابد من إعدادها بالطرق الصحية، وإضافة مكونات مفيدة للجسم حتى يتم الاستفادة منها، وسنقدم لكم مكونات سلطة المكرونة بطريقة التحضير بالتفصيل وهي كالآتي:

تحتاج إلى نصف كيس من المكرونة.

رشة ملح.

ثمرتين ثوم مهروسين.

ربع كوب بقدونس مفروم.

ربع كوب جزر مبشور.

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

ملح حسب الرغبة.

كوب مايونيز.

ثلاثة عود بصل أخضر.

ربع كوب نعناع مفروم ناعم.

حبة فلفل أخضر حلو.

زيتون أسود بمقدار ربع كوب.

فلفل أسود حسب الحاجة.

ربع كوب جوز هند.

يتم سلق المكرونة داخل ماء ساخن وتضاف لها ملح وزيت زيتون.

بوعاء يهرس الثوم يضاف له مايونيز، وبعد ذلك أعواد البصل التي تم فرمها بشكل مسبق ناعم جداً.

يضاف ربع كوب بقدونس مفروم ناعم ونعناع بمقدار ربع كوب أيضاً، ولابد من فرمه ناعماً.

تفرم حبة فلفل أخضر حلوة بشكل ناعم، وبعد ذلك الجزء حوالي ربع كوب والجزر المبشور بنفس الكمية.

تضاف ملعقة صغيرة ملح ومعها فلفل وزيت زيتون حوالي ربع كوب.

تخلط المكونات ثم نزل عليهم بالمكرونة الباردة. وتوضع في طبق التقديم وتزين بالخس.

مكونات سلطة المكرونةطريقة تحضير سلطة المكرونةبعض النصائح الهامة

توجد بعض النصائح التي لابد من الالتزام بها عند إعداد سلطة المكرونة وهي كالآتي: