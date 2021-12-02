الفطير المشلتت الفلاحي بتاع ستي على أصولة مورق وهش جدا طعمة فلاحى فلاحى روعة

الفطير المشلتت الفلاحي، الفطير المشلتت من أنواع الطعام القديمة والتي لها طعم لذيذ، بالرغم من أنها غير صحية وثقيلة على المعدة إلا أنه لا يوجد أحد لا يحب طعمها، أصل تحضيرها في المناطق الريفية ولكنها سهلة ولا تحتاج للكثير من المكونات، يمكنك تحضير الطريقة التقليدية منها أو حشوها لأعطاها طعم إضافي حتى يتناولها الأطفال، حضري الفطير المشلتت الأصلي ذو الطعم الرائع. الفطير المشلتت الفلاحي مكونات عمل الفطير المشلتت نصف كيلو دقيق.

رشه ملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

سمنة بلدي، يمكن استبدالها بالزبدة السائح أو الزيت. طريقة تحضير عمل الفطير المشلتت في وعاء عميق قومي بوضع الدقيق مع الملح، قومي بتقليبه معًا وبعد ذلك قومي بوضع المياه بالتدريج.

قومي بعجن الفطير لمدة 10 دقائق على الأقل.

قومي بوضع العجينة لترتاح على الأقل لمدة نصف ساعة.

شكلي العجينة على شكل كرات متساوية وبعد ذلك أفرديها حتى تلاحظين ما أسفل الفطير.

غلفي كامل الفطير بالسمنة أو الزيت أو الزبدة و طبقي العجينة.

مع كل طبقة تقومين بتطبيقها قومي بوضع القليل من السمنة.

بعد ذلك توضع العجينة في صينية ونفردها مرة ثانية باستخدام راحة اليد.

ضعي الصينية في الفرن وبعد نضج الجانب الأسفل اقلبيها وانتظري حتى ينضج.

تقدم الفطيرة مع الجبن القديم أو العسل أو العسل الأسود بالطحينة. أسهل وأسرع طريقة لعمل الفطير المحشي طريقة تحضيرأسهل وأسرع طريقة لعمل الفطير المحشي مكونات عمل الفطير المحشي ربع كيلو من الدقيق.

كوب ماء دافئ.

ملح.

زيت.

قطع فراخ شاورما. طريقة تحضير الفطير المحشي في وعاء قومي بوضع الدقيق والملح والزيت وقومي بوضع الماء بالتدريج.

قد لا تحتاجين كمية المياه كلها.

قومي بعجن الفطيرة لمدة 10 دقائق على الأقل.

اتركيها حتى ترتاح لمدة ساعة.

في طاسة قومي بوضع مكعب زبدة وبعد ذلك ضعي قطع الدجاج.

ضعي معها قطع فلفل رومي واتركيها حتى تنضج.

قسمي العجينة بعد ذلك إلى كورتين وافردي كل منها حتي تجدينها أصبحت شفافة.

ضعي بداخلها الشاورما المحضرة.

قومي بغلق العجينة مثل تطبيق الورق.

قومي بوضع الزيت بين طبقات غلق الفطيرة.

ضعيها في صينية وبعد ذلك ضعيها في الفرن حتي النضج. طريقة تحضير الوسوم

الفطير المشلتت الفلاحي، الفطير المشلتت من أنواع الطعام القديمة والتي لها طعم لذيذ، بالرغم من أنها غير صحية وثقيلة على المعدة إلا أنه لا يوجد أحد لا يحب طعمها، أصل تحضيرها في المناطق الريفية ولكنها سهلة ولا تحتاج للكثير من المكونات، يمكنك تحضير الطريقة التقليدية منها أو حشوها لأعطاها طعم إضافي حتى يتناولها الأطفال، حضري الفطير المشلتت الأصلي ذو الطعم الرائع. الفطير المشلتت الفلاحي مكونات عمل الفطير المشلتت نصف كيلو دقيق.

رشه ملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

سمنة بلدي، يمكن استبدالها بالزبدة السائح أو الزيت. طريقة تحضير عمل الفطير المشلتت في وعاء عميق قومي بوضع الدقيق مع الملح، قومي بتقليبه معًا وبعد ذلك قومي بوضع المياه بالتدريج.

قومي بعجن الفطير لمدة 10 دقائق على الأقل.

قومي بوضع العجينة لترتاح على الأقل لمدة نصف ساعة.

شكلي العجينة على شكل كرات متساوية وبعد ذلك أفرديها حتى تلاحظين ما أسفل الفطير.

غلفي كامل الفطير بالسمنة أو الزيت أو الزبدة و طبقي العجينة.

مع كل طبقة تقومين بتطبيقها قومي بوضع القليل من السمنة.

بعد ذلك توضع العجينة في صينية ونفردها مرة ثانية باستخدام راحة اليد.

ضعي الصينية في الفرن وبعد نضج الجانب الأسفل اقلبيها وانتظري حتى ينضج.

تقدم الفطيرة مع الجبن القديم أو العسل أو العسل الأسود بالطحينة. أسهل وأسرع طريقة لعمل الفطير المحشي طريقة تحضيرأسهل وأسرع طريقة لعمل الفطير المحشي مكونات عمل الفطير المحشي ربع كيلو من الدقيق.

كوب ماء دافئ.

ملح.

زيت.

قطع فراخ شاورما. طريقة تحضير الفطير المحشي في وعاء قومي بوضع الدقيق والملح والزيت وقومي بوضع الماء بالتدريج.

قد لا تحتاجين كمية المياه كلها.

قومي بعجن الفطيرة لمدة 10 دقائق على الأقل.

اتركيها حتى ترتاح لمدة ساعة.

في طاسة قومي بوضع مكعب زبدة وبعد ذلك ضعي قطع الدجاج.

ضعي معها قطع فلفل رومي واتركيها حتى تنضج.

قسمي العجينة بعد ذلك إلى كورتين وافردي كل منها حتي تجدينها أصبحت شفافة.

ضعي بداخلها الشاورما المحضرة.

قومي بغلق العجينة مثل تطبيق الورق.

قومي بوضع الزيت بين طبقات غلق الفطيرة.

ضعيها في صينية وبعد ذلك ضعيها في الفرن حتي النضج. طريقة تحضير

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