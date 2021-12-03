طريقة عمل كيك الشاي الهش في منزلك بمقادير مضبوطة وناجحة من أول مرة، نقدم لكم اليوم أكثر الطرق نجاحاً لتحضير كيك شاي بقوام هش بإستخدام الخلاط الكهربائي وفي القالب المنزلي العادي، والنتيجة كيك فاخر بجودة عالية مع قوام مرتفع وهش وطعم غاية في الروعة بسكر مضبوط. يمكنك تقديم كيك الشاي لجميع أفراد عائلتك فهو يناسب الكبار والأطفال ويمكن تناوله مع كوب من الشاي أو العصير.

طريقة عمل كيك الشاي الهش في منزلك

المقادير التالية بالكوب المعياري سعة 250 مللي وهي:

1 كوب وربع سكر + 3 أكواب دقيق.

1 كوب ونصف حليب بدرجة حرارة الغرفة + 1 كوب زيت.

كوب إلا ربع من نشا الذرة.

.2 ملعقة كبيرة من الزبادي بدرجة حرارة الغرفة.

1 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

1 ملعقة كبيرة ونصف بيكنج بودر + نصف ملعقة ملح + فانيليا.

3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة + 3 ملاعق كبيرة دقيق لتجهيز القالب.

نحضر قالب مفرغ من المنتصف وندهنه بالزبدة من جميع الجوانب والقاعدة مع رش مقدار الدقيق، وبعد أن تم تجهيز القالب نشغل الفرن من أسفل على درجة حرارة 170-180 مئوية ونتركه حتى يسخن، ثم نحضر خليط الكيك عن طريق تحضير الخلاط الكهربائي ونضيف إليه البيض والملح مع إضافة الفانيليا والسكر ثم يتم تشغيل الخلاط على أعلى سرعة، حتى يصبح لون الخليط فاتح.

كيكة الشاي بمقادير مضبوطة

بعد ذلك نضيف الزبادي والخل ونتابع الخفق على سرعة عالية حتى يندمج الخليط ثم نضيف الزيت ونخفق مرة أخرى، ثم نضيف الحليب ونتابع خفق حتى تتجانس المكونات مع بعضها بشكل جيد وبعد ذلك نفرغ خليط المواد السائلة في وعاء مناسب، ثم إلى هذا الخليط نضيف الدقيق، النشا والبيكنج بودر بعد غربلتهم ثم بالمضرب اليدوي نخلط جيداً حتى تختفي كل المواد الجافة، وتندمج جيداً مع المواد السائلة ثم نقلب بملعقة مطاطية للتأكد من عدم التصاق مواد جافة في القاع أو الجوانب.

بعد ذلك نسكب خليط الكيك في القالب ونوزعه بشكل متساوي مع عمل بضع طرقات أو خبطات بسيطة للقالب لخروج الهواء، ثم ندخل القالب للفرن مدة 35-40 دقيقة مع إختبار تسوية الكيك بإستخدام عود خشبي، بعد مرور الوقت نخرجه ونتركه 5 دقائق وبعد ذلك نقلبه على شبكة ونترك الكيك جانباً حتى يبرد تماماً، وبعد ذلك يقطع ويكون جاهز للتقديم بأحلى وأشهى طعم.