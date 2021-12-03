طريقة تبيض الأسنان من المنزل بطريقة بسيطة يعاني البعض من اصفرار لون أسنانهم ويريدون العودة إلى اللون الأبيض الطبيعي الذي يميز ضحكاتهم. لكن إزالة طبقة الصفار على الأسنان ، والمعروفة بعملية تبييض الأسنان ، ليست سهلة ، فهي باهظة الثمن بالنسبة للبعض ، وقد لا يلجأ إليها البعض الآخر خوفًا من الأطباء. فيما يلي مجموعة من الطرق التي يمكن تطبيقها بسهولة في المنزل ، من أجل تبييض الأسنان دون الذهاب إلى الطبيب.

استخدم الجزء الداخلي من البرتقالة (الجزء الأبيض) لفرك الأسنان حتى تصبح أكثر بياضاً ، ثم اغسل الأسنان بالفرشاة ولصقها كالمعتاد.

يعمل عصير الليمون على تبييض الأسنان والتخلص من البلاك والجراثيم المتراكمة وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والخواص. اخلطي عسل النحل مع بعض معجون الأسنان على الفرشاة واغسلي الأسنان بهذا الخليط من حين لآخر ، لأن العسل مفيد جدا للجسم والأسنان.

نضع صودا الخبز على فرشاة الأسنان ونضعها على الأسنان بدلاً من المعجون ، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الخصائص التي تساعد في التخلص من الجراثيم والبكتيريا لتبييض الأسنان.

اخلطي الفراولة مع صودا الخبز للحصول على أسنان ناصعة البياض. أظهرت الدراسات أن خل التفاح يحتوي على بعض الخصائص التي تساعد في تبييض الأسنان والتخلص من الجير المتراكم.

باستخدام قشر الموز للحصول على أسنان بيضاء ، يتم تمرير الجزء الداخلي من القشر على الأسنان مثل استخدام الفرشاة ، وتترك آثار قشر الموز على الأسنان لمدة 10 دقائق ، ثم يتم استخدام فرشاة الأسنان وتكون جافة ، بحركة دائرية لمدة ثلاث دقائق ، ويجب أن تستمر هذه الطريقة لمدة أسبوعين.

تبييض الأسنان الصفراء في المنزلخلطات تبييض الأسنان في المنزل

والسواك سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: “السواك يطهر الفم”.

ثبت علميًا أن للسواك فوائد طبية عديدة للأسنان والفم. لنمو الجراثيم. استخدام أقراص الفحم لتبييض الأسنان ، وذلك بسحق قرص واحد من الفحم ، ووضعه على الفرشاة وهي مبللة ، ثم غسل الأسنان بها.

علاج تبييض الأسنان في المنزل

استخدم الحليب المجفف للحصول على أسنان ناصعة البياض بشكل كبير ، وذلك بوضع معجون أسنان على الفرشاة ، ثم وضع القليل من الحليب البودرة فوقه ، ثم غسل الأسنان به ، والأفضل استخدامه مرة إلى مرتين أسبوعياً.

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من ملح البحر وعصير الليمون مع كمية صغيرة من معجون الأسنان في وعاء ، ثم ضعي الخليط على الأسنان ، اتركيه لمدة دقيقة واشطف فمك جيدًا.