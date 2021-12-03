بدون صبغات أو حنة وصفة القرنفل للقضاء على الشيب نهائيا والحصول على شعر حرير من أول استخدام

وصفة القرنفل للقضاء على الشيب نهائيا، يبحث العديد والكثير من الرجال والنساء على طرق متعددة للتخلص من شيب الرأس ونجد بأن نبتة القرنفل تعددت استخداماتها لتشمل القضاء على الشيب وإرجاع اللون الطبيعي للشعر فهي من النباتات الحيوية التي ترجع للشعر حيوية واللمعان واللون المفقود لذلك نستعرض لكم أهم وصفات القرنفل للتخلص من شيب الشعر من خلال هذا المقال.

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مكونات تحضير وصفة القرنفل

ونجد بعد قيام العديد منا باستخدام صبغات الشعر المكلفة والتي قامت بإتلاف الشعر قامت بعض السيدات بالبحث عن طرق أخرى لصبغ الشعر ووجد بأن القرنفل هو سيد الموقف لذلك قمنا بإحضار وصفة لكم عن القرنفل وأهم مكوناتها هي:

ملعقة قرنفل مطحون.

ملعقة فازلين.

ملعقة حناء.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة بن.

وبعد أن قمنا بتجهيز المكونات اللازمة لعمل وصفة القضاء على الشيب نقوم بعد ذلك بالتعرف على الخطوات اللازمة للحصول على الوصفة جاهزة.

تحضير وصفة القرنفل

يمكن تحضير وصفة بناء عن المكونات السابقة وتكون هذه الخطوات هي: