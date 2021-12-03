طريقة عمل احلى حلويات سهلة ولذيذة وسريعة التحضير

فى بعض الأحيان ترغب الأسرة في تناول حلوى جديدة ومختلفة، وتقوم الأم بتصنيع بعض الحلوى أو البحث عن أنواع جديدة تكون مختلفة لتحضيرها ويوجد أصناف وأنواع كثيرة يمكن عملها فى وقت قصير وبدون تكاليف كثيرة، ويعتبر حلي تشيز كيك من ضمن الأصناف التي لا تاخذ وقت ومجهود فى التحضير، ويفضلها الجميع لأنها تتميز بمذاق رائع وأيضا مشهورة فى مختلف البلاد، وفى أثناء تحضير التشيز كيك يمكن أن يزين بأنواع مختلفة من الفواكه، وسوف نقوم بذكر طرق مختلفه لتحضير التشيز كيك. مكونات عمل تشيز كيك ميني بارد: 1 علبة بسكويت دايجستيف.

نص كوب زبدة سائحة.

نص كوب لبن سائل.

1 علبة قشطة.

2 علبة جبنة كريمي.

2 عبوة كريمة خفق.

1 ملعقة صغيرة جيلاتين.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائله.

كمية من الفراولة مقطعة لإنصاف للتزيين، حسب الرغبه.

توت للتزيين، حسب الرغبه.

2 ملعقة كبيرة مربي كرز.

ربع كوب ماء. طريقة التحضير: أحضري وعاء وقومي بتكسير البسكويت وتفتيته جيداً، وثم أضيفي الزبدة السائحة، وقلبيهم مع بعضهم جيداً حتي يختلطو. بعد. الإنتهاء أحضري قوالب الكب كيك، وقومي بتوزيع البسكويت الذي أختلط فى الزبدة واتركيهم جانبا. قومي بخفق الكريمة، وذلك بالطريقة المكتوبة على العلبة. احضري الخلاط واضيفي، الجبنه واللبن وشغلي الخلاط حتي يمتزج اللبن مع الجبنه جيداً. قومي بوضع الكريمة المخفوقة والجيلاتين والفانيليا، علي خليط اللبن والجبنة وشغلي الخلاط مرة أخري حتي تمتزج كل المكونات جيدا. قومي بصب الخليط على البسكويت، الذي فى قوالب الكب كيك وضعيهم فى الثلاجة. قومي بمزج المربي الكرز مع الماء، وادهني وجه التشيز كيك بالمزيج، وبعد ذلك يزين بالفراولة أو التوت. مكونات عمل تشيز كيك بارد بالفواكه: 500 جرام لبنة.

3 كوب لبن رايب.

1 بيضة متوسطة.

3 أرباع كوب سكر.

3 أرباع باكيت زبدة غير مبردة.

1 عبوة ونص بسكويت.

1 عبوة مربي مانجا.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

فواكه متنوعة للتزيين حسب الرغبه. طريقة التحضير: احضري مقلاة ووضع بها الزبدة ووضعها على نار هادئة لتذوب الزبدة. تكسير البسكويت وتفتيته جيداً حتي يصبح ناعما ونخلطه مع الزبدة المذابة. قومي بإحضار صينية التشيز كيك وضعي بها مزيج البسكويت بالزبدة. احضري وعاء وضعي به كل من، السكر والبيضة والدقيق واللبن الرائب وامزيجهم مع بعضهم جيداً حتي يمتزجوا. قومي بصب الخليط علي البسكويت، وإحضار ورق قصدير ولفه بها، ونحضر صينية أكبر منها يكون نصفها ماء ونضع بها صينيه التشيز، وقومي بوضعها بالفرن لمدة لا تقل عن 40 دقيقة وبعد ذلك قومي بإخراجها وضعيها جانباً حتي تبرد. وبعد ذلك قومي بتزيينها بالفاكهة المفضلة لدى الأسرة وعلى حسب الرغبه، وبعدها ضعيها فى الثلاجة حتي تتماسك وتكون جاهزة للأكل. مكونات عمل تشيز كيك ميني بارد:طريقة التحضير:مكونات عمل تشيز كيك بارد بالفواكه:طريقة التحضير: الوسوم

فى بعض الأحيان ترغب الأسرة في تناول حلوى جديدة ومختلفة، وتقوم الأم بتصنيع بعض الحلوى أو البحث عن أنواع جديدة تكون مختلفة لتحضيرها ويوجد أصناف وأنواع كثيرة يمكن عملها فى وقت قصير وبدون تكاليف كثيرة، ويعتبر حلي تشيز كيك من ضمن الأصناف التي لا تاخذ وقت ومجهود فى التحضير، ويفضلها الجميع لأنها تتميز بمذاق رائع وأيضا مشهورة فى مختلف البلاد، وفى أثناء تحضير التشيز كيك يمكن أن يزين بأنواع مختلفة من الفواكه، وسوف نقوم بذكر طرق مختلفه لتحضير التشيز كيك. مكونات عمل تشيز كيك ميني بارد: 1 علبة بسكويت دايجستيف.

نص كوب زبدة سائحة.

نص كوب لبن سائل.

1 علبة قشطة.

2 علبة جبنة كريمي.

2 عبوة كريمة خفق.

1 ملعقة صغيرة جيلاتين.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائله.

كمية من الفراولة مقطعة لإنصاف للتزيين، حسب الرغبه.

توت للتزيين، حسب الرغبه.

2 ملعقة كبيرة مربي كرز.

ربع كوب ماء. طريقة التحضير: أحضري وعاء وقومي بتكسير البسكويت وتفتيته جيداً، وثم أضيفي الزبدة السائحة، وقلبيهم مع بعضهم جيداً حتي يختلطو. بعد. الإنتهاء أحضري قوالب الكب كيك، وقومي بتوزيع البسكويت الذي أختلط فى الزبدة واتركيهم جانبا. قومي بخفق الكريمة، وذلك بالطريقة المكتوبة على العلبة. احضري الخلاط واضيفي، الجبنه واللبن وشغلي الخلاط حتي يمتزج اللبن مع الجبنه جيداً. قومي بوضع الكريمة المخفوقة والجيلاتين والفانيليا، علي خليط اللبن والجبنة وشغلي الخلاط مرة أخري حتي تمتزج كل المكونات جيدا. قومي بصب الخليط على البسكويت، الذي فى قوالب الكب كيك وضعيهم فى الثلاجة. قومي بمزج المربي الكرز مع الماء، وادهني وجه التشيز كيك بالمزيج، وبعد ذلك يزين بالفراولة أو التوت. مكونات عمل تشيز كيك بارد بالفواكه: 500 جرام لبنة.

3 كوب لبن رايب.

1 بيضة متوسطة.

3 أرباع كوب سكر.

3 أرباع باكيت زبدة غير مبردة.

1 عبوة ونص بسكويت.

1 عبوة مربي مانجا.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

فواكه متنوعة للتزيين حسب الرغبه. طريقة التحضير: احضري مقلاة ووضع بها الزبدة ووضعها على نار هادئة لتذوب الزبدة. تكسير البسكويت وتفتيته جيداً حتي يصبح ناعما ونخلطه مع الزبدة المذابة. قومي بإحضار صينية التشيز كيك وضعي بها مزيج البسكويت بالزبدة. احضري وعاء وضعي به كل من، السكر والبيضة والدقيق واللبن الرائب وامزيجهم مع بعضهم جيداً حتي يمتزجوا. قومي بصب الخليط علي البسكويت، وإحضار ورق قصدير ولفه بها، ونحضر صينية أكبر منها يكون نصفها ماء ونضع بها صينيه التشيز، وقومي بوضعها بالفرن لمدة لا تقل عن 40 دقيقة وبعد ذلك قومي بإخراجها وضعيها جانباً حتي تبرد. وبعد ذلك قومي بتزيينها بالفاكهة المفضلة لدى الأسرة وعلى حسب الرغبه، وبعدها ضعيها فى الثلاجة حتي تتماسك وتكون جاهزة للأكل. مكونات عمل تشيز كيك ميني بارد:طريقة التحضير:مكونات عمل تشيز كيك بارد بالفواكه:طريقة التحضير:

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