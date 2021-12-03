طريقة عمل الفاهیتا في المنزل وايضا الفاهيتا اللبانية بابسط المكونات

طريقة عمل الفاهیتا في المنزل، تعتبر الشاورما من المطبخ العربي والتي تعد من اشهي الأكلات العربية، وطبق الفاهيتا الدجاج يتميز بمذاقة الشهي الرائع المفضل لدي الكثير من الكبار والصغار، وتعتبر الفاهيتا غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما يتقدم تقديمها في العيش السوري او أطباق بجانب الصوصات المميزة والمخلل .

طريقة عمل الفاهیتا

هناك الكثير من الطرق التي يمكننا بها عمل صدور الدجاج ومن اشهر تلك الوصفات هي دجاج الفاهيتا، كل ما عليكى هو إحضار المكونات التالية:

نصف كيلو من الدجاج البانية.

ملعقة كبيرة من توابل الفاهيتا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل.

حبيتين من الفلفل رومي الملون.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة والكمون.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

بصلة واحدة متوسطة الحجم.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

حبيتين من الليمون المعصور.

طريقة عمل فاهيتا الدجاج

لقد قمنا بالتعرف علي المقادير التي سوف نحتاج اليها لعمل الفاهيتا والآن سنتعرف علي طريقة تحضيرها في الخطوات التالية:

نقطع اولا الدجاج الي قطع رفيعة الحجم ومتوسطة ثم نقوم بوضعها في وعاء.

نضع في الوعاء كل من الثوم والبصل البودر وأيضا نضع الكمون والفلفل الأسود.

نضيف أيضا عصير الليمون والبابريكا والزيت الي الدجاج ثم نقوم بقلبه وخلطه مع بعضهم.

نقوم بخلط التوابل مع الدجاج جيدا ثم نقوم بتغطيته الوعاء ووضعه في الثلاجة لمدة يوم.

نحضر بعد ذلك المقلاة ونضع فيها القليل من الزيت ثم نقوم بوضع الدجاج بالخليط.

نقلب الدجاج لمدة عشرة دقائق ثم نقوم بتقطيع الفلفل الألوان والبصل الي شرائح.

نضع الفلفل والبصل الي الدجاج مع وضع بهارات الفاهيتا ونقلبه ونتركه حتي ينضج ثم نقدمه.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه كل من ملعقتين صغيرتين من الكمون والملح والشطة.

نضع في الخلاط أيضا اربعه فصوص من الثوم وأيضا اربعه ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

نضيف أيضا ملعقتين صغيرتين من البصل البودر ومن الكزبرة الناعمة والبابريكا.

نقوم بوضع معلقتين كبيرتين من عصير الليمون والبقدونس والكزبرة المفرومين.

نخلط المكونات مع بعضهم البعض جيدا ثم نضعهم في وعاء محكم الغلق لحين استخدامه.

مقادير بهارات الفاهيتا اللبنانية