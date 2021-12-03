طريقة تحضير خلطة بهارات صلصة المكرونة لإضافة مذاق رائع لصوص المكرونة

خلطة بهارات صلصة المكرونة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، كما أنها تضيف لصوص المكرونة مذاق خاص ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة بهارات صلصة المكرونة.

مكونات خلطة بهارات صلصة المكرونة

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الزعتر اليابس.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل البودرة.

ملعقة كبيرة من الريحان اليابس.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة بهارات صلصة المكرونة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات في مطحنة الخلاط حتي نحصل علي خليط ناعم ومتجانس.

ثم تكون البهارات بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة لصوص المكرونة لكل نصف كيلو من المكرونة وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات اللذيذة والمميزة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

أولا نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الباربكيو

طريقة التحضير

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي: