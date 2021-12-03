سر وطريقة عمل تورتة الفانيليا الاسفنجية الهشة بكريمة الزبدة

تعتبر تورتة الفانيليا الاسفنجية من الحلويات التى يحبها الجميع. وتقدم في المناسبات المختلفة وهى عبارة عن طبقات من الكيك المحشية بالشوكولاتة والكريمة والفواكة وغيرها من الوصفات. وتتميز تورتة الفانيليا بمحتواها الغني من العناصر والمعادن والكربوهيدرات والبروتينات. والتي بدورها تمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية اللازمة. تبحث ربات البيوت عن طريقة مثلى لعمل التورتة فى المنزل. وسوف نبين في الخطوات التالية افضل طرق عمل التورتة الكيكة الاسفنجية الهشة و الشهية. فى خطوات بسيطة خطوة بخطوة. طريقة اعداد وتجهيز تورتة الفانيليا الاسفنجية الهشة بالكريمة طريقة اعداد وتجهيز تورتة الفانيليا الاسفنجية الهشة بالكريمة يراعى جيدا استعمال نفس المقادير و المكونات فى عمل التورتة حتى يمكنك الحصول على النتائج الجيدة والمبهرة فى عمله المكونات والمقادير المكونات والمقادير يدخل العديد من المكونات فى عمل تورتة الفانيليا بالكريمة والزبدة وسوف نوضح مكونات الكيكه ومكونات الكريمة ومكونات الشربات مكونات الكيكة نصف كيلو من الدقيق النقلى.

ايضا 300 جرام من السكر.

ثم ربع كوب من الزيت.

كذلك كوبا من اللبن السائل.

رشة من الملح..

ثما ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقتان من البيكنج بودر.

سبع بيضات. مكونات الكيكة مكونات الكريمة ثلاث أكواب من الكريمة.

ايضا كوبان من الزبدة.

نصف كيلو من السكر الناعم.

ملعقة من الفانيليا. ملون طعام مكونات الشربات او القطر 2 كوب من الماء .

واحد ونصف كوب من السكر تجهيز الشربات مكونات الشربات او القطرتجهيز الشربات وضع الماء والسكر فى وعاء على نار متوسطة والتقليب حتى يصبح القوام ثقيل نسبيا. طريقة التجهيز والتحضير طريقة التجهيز والتحضير اولا عمل الكيكة نحضر وعاء كبير ونخلط فيه البيض مع الفانيليا الخفق بالمضرب الكهربائى افضل لمدة خمس دقائق.

ثم اضيفي السكر واللبن والزيت إليهم مع الخفق جيدا.

يخلط الدقيق النقى المنخول جيدا مع البيكنج بودر والملح فى وعاء واخلطيهم جيدا.

يضاف خليط الدقيق الى مزيج البيض تدريجيا مع استمرار عملية الخفق حتى لا يتكتل.

بعد ذلك يقسم الخليط فى 2 من الصوانى المخصصة للفرن .

يسخن الفرن على 180 درجة ثم يوضع الصوانى فية.

تترك الكيكة حتى يتحول اللون الى الذهبى الفاتح. ثم تخرجيها من الفرن. طريقة عمل الكريمة نضع كريمة الزبدة فى وعاء كبير ثم تخفق جيدا.

يضاف السكر البودر تدريجيا مع الخفق.

ثم أضيفي الكريمة المخفوقة والفانيليا إليهم مع الخفق حتى نصل الى القوام المطلوب.

كذلك حتى تتجانس المكونات جيدا. طريقة عمل التورتة توضع الكريمة فى الثلاجة حتى تتماسك ثم نضع الكريمة فى كيس حلوانى للتزيين .

نحضر صينية من صواني الكيكة. نقوم بوضع طبقة من الكريمة على طبقة الكيك الأولى

بعد ذلك نضع طبقة الكيكة الثانية ونضع عليها كمية من الكريمة.

باقي الكريمة نستخدمها فى تزيين الكيكة كلها من الخارج.

نضع شرائح الفراولة على التورتة للتزيين .

اواى فاكهة ترغبي فيها. قدمى التورتة الى افراد اسرتك. الوسوم

تعتبر تورتة الفانيليا الاسفنجية من الحلويات التى يحبها الجميع. وتقدم في المناسبات المختلفة وهى عبارة عن طبقات من الكيك المحشية بالشوكولاتة والكريمة والفواكة وغيرها من الوصفات. وتتميز تورتة الفانيليا بمحتواها الغني من العناصر والمعادن والكربوهيدرات والبروتينات. والتي بدورها تمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية اللازمة. تبحث ربات البيوت عن طريقة مثلى لعمل التورتة فى المنزل. وسوف نبين في الخطوات التالية افضل طرق عمل التورتة الكيكة الاسفنجية الهشة و الشهية. فى خطوات بسيطة خطوة بخطوة. طريقة اعداد وتجهيز تورتة الفانيليا الاسفنجية الهشة بالكريمة طريقة اعداد وتجهيز تورتة الفانيليا الاسفنجية الهشة بالكريمة يراعى جيدا استعمال نفس المقادير و المكونات فى عمل التورتة حتى يمكنك الحصول على النتائج الجيدة والمبهرة فى عمله المكونات والمقادير المكونات والمقادير يدخل العديد من المكونات فى عمل تورتة الفانيليا بالكريمة والزبدة وسوف نوضح مكونات الكيكه ومكونات الكريمة ومكونات الشربات مكونات الكيكة نصف كيلو من الدقيق النقلى.

ايضا 300 جرام من السكر.

ثم ربع كوب من الزيت.

كذلك كوبا من اللبن السائل.

رشة من الملح..

ثما ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقتان من البيكنج بودر.

سبع بيضات. مكونات الكيكة مكونات الكريمة ثلاث أكواب من الكريمة.

ايضا كوبان من الزبدة.

نصف كيلو من السكر الناعم.

ملعقة من الفانيليا. ملون طعام مكونات الشربات او القطر 2 كوب من الماء .

واحد ونصف كوب من السكر تجهيز الشربات مكونات الشربات او القطرتجهيز الشربات وضع الماء والسكر فى وعاء على نار متوسطة والتقليب حتى يصبح القوام ثقيل نسبيا. طريقة التجهيز والتحضير طريقة التجهيز والتحضير اولا عمل الكيكة نحضر وعاء كبير ونخلط فيه البيض مع الفانيليا الخفق بالمضرب الكهربائى افضل لمدة خمس دقائق.

ثم اضيفي السكر واللبن والزيت إليهم مع الخفق جيدا.

يخلط الدقيق النقى المنخول جيدا مع البيكنج بودر والملح فى وعاء واخلطيهم جيدا.

يضاف خليط الدقيق الى مزيج البيض تدريجيا مع استمرار عملية الخفق حتى لا يتكتل.

بعد ذلك يقسم الخليط فى 2 من الصوانى المخصصة للفرن .

يسخن الفرن على 180 درجة ثم يوضع الصوانى فية.

تترك الكيكة حتى يتحول اللون الى الذهبى الفاتح. ثم تخرجيها من الفرن. طريقة عمل الكريمة نضع كريمة الزبدة فى وعاء كبير ثم تخفق جيدا.

يضاف السكر البودر تدريجيا مع الخفق.

ثم أضيفي الكريمة المخفوقة والفانيليا إليهم مع الخفق حتى نصل الى القوام المطلوب.

كذلك حتى تتجانس المكونات جيدا. طريقة عمل التورتة توضع الكريمة فى الثلاجة حتى تتماسك ثم نضع الكريمة فى كيس حلوانى للتزيين .

نحضر صينية من صواني الكيكة. نقوم بوضع طبقة من الكريمة على طبقة الكيك الأولى

بعد ذلك نضع طبقة الكيكة الثانية ونضع عليها كمية من الكريمة.

باقي الكريمة نستخدمها فى تزيين الكيكة كلها من الخارج.

نضع شرائح الفراولة على التورتة للتزيين .

اواى فاكهة ترغبي فيها. قدمى التورتة الى افراد اسرتك.

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