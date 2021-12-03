اصنعي بنفسك الطعمية البيتي المقرمشة وتعرفي على سر نجاحها مثل المطاعم

الطعمية البيتي ، من الأطباق الشهية التي يفضل تناولها الكثير من الناس، وهى تقدم دائما على وجبة الإفطار والعشاء، كما تتميز بطعمها الشهي ورائحتها الجميلة التي تجعل الكثير من الناس تنجذب أليها، وهى من الأطعمة الغنية عن التعريف وتشتهر في الكثير من البلاد العربية ويطلق عليها العديد من الأسماء، وهى وجبة متكاملة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وتعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الطعمية البيتي المقرمشة وسر نجاحها في المنزل مثل المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات الطعمية البيتي المقرمشة مكونات الطعمية البيتي المقرمشة سوف نتعرف على مكونات البسيطة لعمل الفلافل بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- ربع كيلو من الفول المدشوش.

كوب كبير من الحمص.

بصلة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

حزمة متوسطة من الكزبرة الخضراء.

عود من الكرفس.

ملعقة صغيرة من الملح.

توابل وبهارات حسب الرغبة.

بيضة واحدة.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية البيتي المقرمشة وسر نجاحها مثل المطاعم بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر حلة كبيرة ونضع كمية مناسبة من الماء، ثم نضيف إليها الفول المدشوش، والحمص ونقوم بنقعهم لمدة لية كاملة. بعد ذلك نصفي الخليط جيداً من الماء، ونقوم بإضافة الكزبرة الخضراء، والكرفس، ونقطع البصل عليهم، ثم نضيف الثوم المفروم ونقلبهم جيداً. نحضر كبة الطعام ونضع الخليط بها ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم وهش. نقوم بتفريغ خليط الطعمية في وعاء ونخفق بواسطة اليد حتى نحصل على قوام هش وخفيف لعجينة الطعمية. ثم نضيف البهارات والملح والتوابل للخليط ونقلبهم مع بعض، بعد ذلك نضيف البيكنج بودر والبيض قبل القلي بدقائق حتى لا تسود العجينة. نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً. نقوم بتشكيل العجين إلي كرات صغيرة ، ثم نقوم بقليها في الزيت ونقلب من حين لأخر حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرج الطعمية من الزيت ونضعها على طبق التقديم ونقدمها ساخنة بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل الطعمية البيتي بالمنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة لعمل طعمية هش ومقرمشة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- يفضل وضع قطعة صغيرة من لبابة الخبز حتى يصبح قوام العجينة هش.

خفق عجينة الفلافل جيداً بواسطة اليد حتى نحصل على قوام هش.

وضع ملعقة صغيرة من النشا يجعل الفلافل مقرمشة.

تسخين الزيت جيداً قبل القلي .

يفضل وضع الطعمية عند خروجها من الزيت على منديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت نهائياً. الوسوم

الطعمية البيتي ، من الأطباق الشهية التي يفضل تناولها الكثير من الناس، وهى تقدم دائما على وجبة الإفطار والعشاء، كما تتميز بطعمها الشهي ورائحتها الجميلة التي تجعل الكثير من الناس تنجذب أليها، وهى من الأطعمة الغنية عن التعريف وتشتهر في الكثير من البلاد العربية ويطلق عليها العديد من الأسماء، وهى وجبة متكاملة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وتعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الطعمية البيتي المقرمشة وسر نجاحها في المنزل مثل المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات الطعمية البيتي المقرمشة مكونات الطعمية البيتي المقرمشة سوف نتعرف على مكونات البسيطة لعمل الفلافل بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- ربع كيلو من الفول المدشوش.

كوب كبير من الحمص.

بصلة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

حزمة متوسطة من الكزبرة الخضراء.

عود من الكرفس.

ملعقة صغيرة من الملح.

توابل وبهارات حسب الرغبة.

بيضة واحدة.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية البيتي المقرمشة وسر نجاحها مثل المطاعم بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر حلة كبيرة ونضع كمية مناسبة من الماء، ثم نضيف إليها الفول المدشوش، والحمص ونقوم بنقعهم لمدة لية كاملة. بعد ذلك نصفي الخليط جيداً من الماء، ونقوم بإضافة الكزبرة الخضراء، والكرفس، ونقطع البصل عليهم، ثم نضيف الثوم المفروم ونقلبهم جيداً. نحضر كبة الطعام ونضع الخليط بها ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم وهش. نقوم بتفريغ خليط الطعمية في وعاء ونخفق بواسطة اليد حتى نحصل على قوام هش وخفيف لعجينة الطعمية. ثم نضيف البهارات والملح والتوابل للخليط ونقلبهم مع بعض، بعد ذلك نضيف البيكنج بودر والبيض قبل القلي بدقائق حتى لا تسود العجينة. نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً. نقوم بتشكيل العجين إلي كرات صغيرة ، ثم نقوم بقليها في الزيت ونقلب من حين لأخر حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرج الطعمية من الزيت ونضعها على طبق التقديم ونقدمها ساخنة بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل الطعمية البيتي بالمنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة لعمل طعمية هش ومقرمشة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- يفضل وضع قطعة صغيرة من لبابة الخبز حتى يصبح قوام العجينة هش.

خفق عجينة الفلافل جيداً بواسطة اليد حتى نحصل على قوام هش.

وضع ملعقة صغيرة من النشا يجعل الفلافل مقرمشة.

تسخين الزيت جيداً قبل القلي .

يفضل وضع الطعمية عند خروجها من الزيت على منديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت نهائياً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي بنفسك الطعمية البيتي المقرمشة وتعرفي على سر نجاحها مثل المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.