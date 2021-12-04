اصنعي بنفسك كريم اللوز والعسل الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعتبر كريم اللوز والعسل من أكثر الكريمات التي تبحث عنها السيدات أثناء فترة الشتاء، حيث يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، كما يعالج جفاف البشرة ويحارب الشيخوخة المبكرة، ويخلص البشرة من الدهون المتراكمة داخل المسام الواسعة ويخلصها من البكتيريا والفطريات والجراثيم، ويقلل من ظهور البثور والحبوب التي تشوه مظهر الوجه، ويساعد على إزالة البقع الداكنة من البشرة ويزيد من نضارتها وحيويتها، وهذا الكريم لا يؤثر على البشرة عند استخدامه لفترات الطويلة، فهو عكس الكريمات الصناعية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، وخاصة إذا تم استخدامها لفترات طويلة وتسبب الالتهابات وحكة الجلد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم اللوز والعسل الرهيب في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع. مكونات كريم اللوز والعسل الرهيب مكونات كريم اللوز والعسل الرهيب يحتوي الكريم على بعض المكونات الطبيعية البسيطة والتي سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ربع كوب من اللوز المطحون ناعم

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم اللوز والعسل الرهيب في تفتيح البشرة وترطيبها بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة، ثم نقلبهم جيدًا مع بعض. نضع الكريم في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى يتماسك ويصبح مثل الكريم تمامًا. نخرج الكريم من الثلاجة، ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه ونتركه مدة ربع ساعة كاملة حتى يجف تمامًا. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بتنشيفه جيدًا، وسوف نلاحظ الفرق من أول استعمال. عدم استخدام الكريم أثناء النهار، ويفضل استخدامه على البشرة قبل النوم مباشرة. فوائد كريم اللوز والعسل للبشرة يحتوي الكريم على بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- يعالج الحبوب والبثور بشكل رائع.

يخفي علامات تقدم العمر المبكرة.

يحارب البكتيريا التي تتراكم داخل المسام الواسعة، كما يخلص البشرة من آثار الحبوب والتصبغات الجلدية.

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على محاربة الشيخوخة، كما يزيد من نضارة وحيوية البشرة ويعيد لها شبابها.

يجعل البشرة بيضاء ومشرقة لفترة طويلة.

يستخدم كمرطب طبيعي رائع للبشرة في الشتاء.

يحارب الهالات السوداء التي تظهر حول العين. وصفة زيت اللوز المر للتخلص من الهالات السوداء وصفة زيت اللوز المر للتخلص من الهالات السوداء يعمل زيت اللوز المر على تخفيف الهالات السوداء التي توجد حول منطقة العينين ويمكن استخدامه كالتالي:- ننظف البشرة جيدًا، ثم نقوم بغسلها بأي نوع غسول مناسب للبشرة ونشطفها جيدًا. نضع بعض القطرات من زيت اللوز المر على كفة اليد، ثم نقوم بدهن المنطقة التي توجد بها الهالات السوداء حول العين بالمساء، مع التدليك بحركة دائرية. نترك زيت اللوز المر على البشرة طول الليل، ثم نقوم بغسله بالماء البارد في الصباح. الوسوم

يعتبر كريم اللوز والعسل من أكثر الكريمات التي تبحث عنها السيدات أثناء فترة الشتاء، حيث يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، كما يعالج جفاف البشرة ويحارب الشيخوخة المبكرة، ويخلص البشرة من الدهون المتراكمة داخل المسام الواسعة ويخلصها من البكتيريا والفطريات والجراثيم، ويقلل من ظهور البثور والحبوب التي تشوه مظهر الوجه، ويساعد على إزالة البقع الداكنة من البشرة ويزيد من نضارتها وحيويتها، وهذا الكريم لا يؤثر على البشرة عند استخدامه لفترات الطويلة، فهو عكس الكريمات الصناعية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، وخاصة إذا تم استخدامها لفترات طويلة وتسبب الالتهابات وحكة الجلد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم اللوز والعسل الرهيب في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع. مكونات كريم اللوز والعسل الرهيب مكونات كريم اللوز والعسل الرهيب يحتوي الكريم على بعض المكونات الطبيعية البسيطة والتي سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ربع كوب من اللوز المطحون ناعم

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم اللوز والعسل الرهيب في تفتيح البشرة وترطيبها بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة، ثم نقلبهم جيدًا مع بعض. نضع الكريم في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى يتماسك ويصبح مثل الكريم تمامًا. نخرج الكريم من الثلاجة، ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه ونتركه مدة ربع ساعة كاملة حتى يجف تمامًا. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بتنشيفه جيدًا، وسوف نلاحظ الفرق من أول استعمال. عدم استخدام الكريم أثناء النهار، ويفضل استخدامه على البشرة قبل النوم مباشرة. فوائد كريم اللوز والعسل للبشرة يحتوي الكريم على بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- يعالج الحبوب والبثور بشكل رائع.

يخفي علامات تقدم العمر المبكرة.

يحارب البكتيريا التي تتراكم داخل المسام الواسعة، كما يخلص البشرة من آثار الحبوب والتصبغات الجلدية.

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على محاربة الشيخوخة، كما يزيد من نضارة وحيوية البشرة ويعيد لها شبابها.

يجعل البشرة بيضاء ومشرقة لفترة طويلة.

يستخدم كمرطب طبيعي رائع للبشرة في الشتاء.

يحارب الهالات السوداء التي تظهر حول العين. وصفة زيت اللوز المر للتخلص من الهالات السوداء وصفة زيت اللوز المر للتخلص من الهالات السوداء يعمل زيت اللوز المر على تخفيف الهالات السوداء التي توجد حول منطقة العينين ويمكن استخدامه كالتالي:- ننظف البشرة جيدًا، ثم نقوم بغسلها بأي نوع غسول مناسب للبشرة ونشطفها جيدًا. نضع بعض القطرات من زيت اللوز المر على كفة اليد، ثم نقوم بدهن المنطقة التي توجد بها الهالات السوداء حول العين بالمساء، مع التدليك بحركة دائرية. نترك زيت اللوز المر على البشرة طول الليل، ثم نقوم بغسله بالماء البارد في الصباح.

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