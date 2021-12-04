النوجا البيتي بأسهل طريقة والطعم أحسن من الجاهز

النوجا تعد من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين لمذاقها الشهي واللذيذ، وهي عبارة عن حلوى يتم تحضيرها بطهي بياض البيض في مزيج السكر والعسل الساخن ثم إضافة المكسرات والفواكه المجففة، ويمكننا تحضيرها في المنزل وتقديمها للأطفال بدلاً من الحلويات الجاهزة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية لاحتوائها على المواد الحافظة الضارة، وتوجد وصفات متعددة لعمل النوجا في المنزل بأكثر من طريقة وبمكونات مختلفة، ولكن تظل الطريقة الأصلية لتحضيرها من أنجح الوصفات التي تعطي نتائج مضمونة بشرط أن نلتزم بالمقادير المحددة للمكونات وبخطوات التحضير الصحيحة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل النوجا بأسهل طريقة والطعم أحسن من الجاهز على طريقة آية حبيب.

يمكننا تحضير النوجا بالطعم الأصلي بالمكونات البسيطة التالية:-

كوب وثلث من عسل النحل (400 جرام).

كوب وثلث من عسل النحل (400 جرام). كوب وربع من السكر(250 جرام)

2 بياض بيض.

بشر ليمونة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكسرات وفواكه مجففة حسب الذوق (400 جرام).

طريقة عمل النوجا سهلة وبسيطة ولكي نحصل على نتائج مضمونة يجب الالتزام بالترتيب الصحيح للخطوات، وهى كالتالي:-

نضع المكسرات في صينية وندخلها الميكروويف على درجة 150 مئوية أو نضعها في مقلاة على نار هادئة مع التقليب لمدة خمس دقائق. نضع كوب وربع من السكر وكوب وثلث من عسل النحل في إناء على نار هادئة مع التقليب بالمضرب اليدوي لمدة 25 دقيقة حتى يذوب السكر في العسل تماماً ويصبح القوام ناعم وكريمي. نخفق بياض البيض بالمضرب الكهربي جيداً حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي. بعد ذلك نقوم بإضافة بياض البيض بالتدريج على خليط السكر والعسل مع التقليب السريع لتجنب تكتل بياض البيض. نستمر في التقليب 30 دقيقة حتى يفتح لون الخليط ويزيد حجمه. ثم نقوم بإضافة المكسرات والفواكه المجففة على الخليط ونقلب جيداً. يجب أن تكون المكسرات ساخنة عند إضافتها ليسهل مزجها مع الخليط. ثم نقوم بإضافة بشر ليمونة وملعقة صغيرة من الفانيليا ونضع الخليط وهو ساخن في صينية بها ورق زبدة. نفردها بالتساوي ونتركها في درجة حرارة الغرفة لتبرد أو توضع في الثلاجة لمدة ساعة. تقطع إلي مربعات أو حسب الذوق ثم تقدم بألف صحة وعافية.

الطريقة السريعة لعمل النوجا

تعتبر طريقة إعداد النوجا باستخدام المارشميلو من أسهل الوصفات التي تعطي مذاق مميز بنفس الطعم الأصلي.

المقادير

300 جرام مارشميلو.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة.

كوب حليب بودرة ( 120 جرام).

400 جرام من المكسرات والفواكه المجففة حسب الذوق.

طريقة التحضير

أولاً نقوم بوضع المكسرات في مقلاة على نار هادئة مع التقليب لمدة خمس دقائق. نخرج المكسرات من المقلاة، ثم نضع 4 ملاعق كبيرة من الزبدة و300 جرام من المارشميلو مع التقليب حتى يذوب المارشميلو ثم نزود كوب من الحليب البودرة مع استمرار التقليب. نضيف المكسرات وهى دافئة حتى يسهل مزجها مع الخليط، ثم نضع خليط النوجا الساخن في صينية مبطنة بورق زبدة أو بطبقة من النشا والسكر البودرة. نترك الصينية في درجة حرارة الغرفة لمدة 3 ساعات حتى تتماسك أو نضعها في الثلاجة لمدة ساعة واحدة. ثم تقطع لمكعبات وتقدم بألف صحة وعافية.

طريقة عمل المارشميلو

المكونات

2 كوب سكر (400 جرام).

2 ملعقة كبيرة ونصف جيلاتين (22 جرام).

كوب ماء.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع كوب من عسل النحل أو عسل الجلوكوز.

طريقة التحضير